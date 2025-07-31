Как снизить холестерин после 50-ти: добавьте в меню эти 12 продуктов

Легко забыть о своём уровне холестерина, особенно если вы давно не были на приёме у врача. Поскольку высокий уровень холестерина обычно не сопровождается явными симптомами, ухудшение состояния будет происходить постепенно.
Это серьёзная проблема, особенно для женщин старше 50 лет, поскольку повышенный уровень холестерина подвергает их большему риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта и инсульта.
Хотя иногда это требует приема лекарств и добавок, многие женщины (и мужчины) могут контролировать уровень холестерина с помощью изменений в питании и образе жизни.
Крис Фрейтаг, физиотерапевт, инструктор по фитнесу и тренер по здоровому образу жизни, дала Yahoo Health советы, какие продукты включить в рацион, чтобы улучшить свои показатели и чувствовать себя лучше.
Батат (сладкий картофель)
Сладкий картофель богат растворимой клетчаткой, которая помогает выводить холестерин из организма, связываясь с желчными кислотами. Хотите получить максимальную пользу? Ешьте его вместе с кожурой!
Овёс и ячмень
Начните свой день с овсянки, и вы окажете своему сердцу медвежью услугу. Всего шесть недель регулярного употребления овсянки могут снизить уровень ЛПНП (плохого холестерина) более чем на 5%. Ячмень действует аналогичным образом.
Оливковое масло первого отжима
Оливковое масло, являющееся основой средиземноморской диеты, богато полезными для сердца мононенасыщенными жирами. Эти жиры могут помочь естественным образом снизить уровень холестерина ЛПНП.
Баклажаны
Баклажаны не только придают блюдам объём, но и содержат много клетчатки и антиоксидантов, которые поддерживают здоровье сердца.
Грейпфрут
Цитрусовые, такие как грейпфрут, богаты антиоксидантами и клетчаткой. Одно из ключевых соединений, нарингенин, помогает предотвратить образование бляшек и снизить уровень холестерина.
Лосось и жирная рыба
Омега-3 — лучший друг вашего сердца. Лосось, сардины и скумбрия богаты этими полезными жирами, которые могут повысить уровень ЛПВП (хорошего холестерина) и уменьшить воспаление.
Темный шоколад
Да, немного тёмного шоколада может быть полезным! Он содержит антиоксиданты, которые поддерживают здоровый уровень холестерина. Просто не переедайте и выбирайте органические сорта с высоким содержанием какао.
Орехи (миндаль, грецкие орехи, арахис)
Орехи богаты полезными жирами, белком и клетчаткой, которые способствуют поддержанию здорового уровня холестерина. Исследования показывают, что ежедневное употребление небольшой горсти грецких орехов может снизить уровень ЛПНП на 10%.
Чеснок
Чеснок не только придаёт вкус блюдам, но и содержит соединения, которые помогают предотвратить окисление холестерина ЛПНП и закупорку артерий. Это простой и доступный способ поддержать здоровье сердца.
Авокадо
Авокадо — один из самых вкусных способов укрепить здоровье сердца. Оно богато калием, магнием, клетчаткой и мононенасыщенными жирами, которые, как известно, помогают снизить уровень холестерина ЛПНП и повысить уровень холестерина ЛПВП.
Листовая зелень
Шпинат, кудрявая капуста, руккола — тёмная листовая зелень богата антиоксидантами, клетчаткой и питательными веществами, которые поддерживают здоровье артерий и снижают уровень холестерина. Они также содержат соединения, которые препятствуют его усвоению.
Фасоль и бобовые
Чёрная фасоль, нут и чечевица богаты растворимой клетчаткой и растительным белком. Регулярное употребление бобовых в пищу способствует снижению уровня холестерина и риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
С возрастом здоровье сердца становится всё более важным, и, к счастью, вы можете каждый день предпринимать простые шаги, чтобы поддерживать свой организм. Если вам больше 50 лет, никогда не поздно начать заботиться о своём сердце, выбирая продукты, которые работают на благо вашего организма, а не против него.
Начните с того, что на этой неделе добавьте в свой рацион один или два продукта, полезных для сердца, и почувствуйте разницу в самочувствии.