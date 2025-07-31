Как защитить ребенка от теплового удара в жару

Когда температура воздуха повышается летом до критических значений, это может представлять опасность для взрослых. Но еще больше – для детей, которые особенно подвержены перегреву. Жара грозит им обезвоживанием, тепловым истощением и даже солнечным ударом.
Что такое тепловое истощение?
Тепловое истощение может наступить, если ребёнок находится в жаркой среде без достаточного количества жидкости и отдыха. Причина – перегрев организма, и чаще всего это состояние наступает во время аномальной жары. Но в принципе тепловое истощение может случиться в любое время, когда ребёнок перегревается и не получает при этом достаточного количества жидкости.
К признакам теплового истощения относятся:
- Температура тела от 38 до 40 градусов по Цельсию
- Холодный липкий пот, несмотря на жару
- Головокружение
- Обморок или потеря сознания
- Головная боль
- Тошнота
- Повышенное потоотделение
- Рвота
- Общее недомогание
Эти симптомы могут быть схожи с симптомами вирусных заболеваний, поэтому важно учитывать контекст. Если ваш ребёнок играл на жаре, эти признаки должны вас насторожить.
Что делать, если у вашего ребёнка наблюдаются признаки теплового истощения
Своевременное вмешательство может предотвратить переход теплового истощения в более серьёзное, угрожающее жизни состояние.
Алгоритм действий, если ребёнок перегрелся:
- Перенесите его в прохладное, затенённое место или в помещение с кондиционером
- Предложите ребёнку воду, грудное молоко или смесь в зависимости от возраста
- Положите прохладные влажные полотенца на шею и лоб
- Внимательно наблюдайте. Если симптомы не проходят, если ребенок перестал пить или выглядит малоактивным, обратитесь за медицинской помощью.
Когда наступает тепловой (солнечный) удар?
Тепловой удар — это неотложное состояние, требующее медицинской помощи. Он возникает, когда организм больше не может регулировать свою температуру, что приводит к повреждению мозга и внутренних органов. Это самая опасная форма заболеваний, связанных с жарой, и она может развиться очень быстро, если не заметить ранние симптомы.
Что должно насторожить родителей:
- Резкий скачок температуры тела до 40 градусов и выше
- Горячая, сухая кожа, реже — повышенная потливость
- Спутанность сознания, невнятная речь или дезориентация
- Потеря сознания
- Судороги
При подозрении на тепловой удар немедленно позвоните по номеру 112 и начните охлаждать ребенка, пока ждёте скорую помощь. Тепловой удар может привести к летальному исходу, если его не лечить, поэтому не ждите, пока он пройдёт самостоятельно.
Как предотвратить тепловые удары у детей
Лучшее лечение — это профилактика. Летом, особенно в периоды особенно сильной жары, соблюдайте следующие рекомендации:
- Избегайте часов, когда солнце наиболее активно: планируйте прогулки на свежем воздухе не в самое жаркое время суток, лучше всего выходить утром или вечером. Старайтесь оставаться с ребенком в помещении в середине дня, когда жара наиболее сильная.
- На прогулке ищите тень и отпускайте ребенка гулять только под защитой навеса или в тени деревьев.
- Следите за тем, чтобы ребенок часто пил. Давайте ему воду, даже если он не просит. Детям до 6 месяцев достаточно грудного молока или молочной смеси, но прикладывать их к груди нужно часто.
- Одевайте ребенка по погоде: выбирайте лёгкую, свободную, дышащую одежду светлых тонов.
- Делайте перерывы: если ваш ребёнок увлечённо играет, забирайте его время от времени в прохладное место, чтобы организм отдохнул от жары.
Важны даже такие незначительные превентивные меры, как планирование игр на свежем воздухе ранним утром или после 17.00, наличие дополнительной бутылки с водой или выбор для прогулки тенистого места вместо солнечного.
И не забывайте про игры с водой – это не только весело, но и безопасно, если играть в тени.