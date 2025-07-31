Как защитить ребенка от теплового удара в жару

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Когда температура воздуха повышается летом до критических значений, это может представлять опасность для взрослых. Но еще больше – для детей, которые особенно подвержены перегреву. Жара грозит им обезвоживанием, тепловым истощением и даже солнечным ударом.

Важно знать симптомы и действовать незамедлительно. А также иметь представление о том, как обеспечить безопасность ребёнка в самые жаркие дни в году. Доктор Мона Амин, педиатр, дала родителям советы, как распознать опасное состояние и помочь малышу. Ее рекомендации публикует Yahoo Health.

Что такое тепловое истощение?

Тепловое истощение может наступить, если ребёнок находится в жаркой среде без достаточного количества жидкости и отдыха. Причина – перегрев организма, и чаще всего это состояние наступает во время аномальной жары. Но в принципе тепловое истощение может случиться в любое время, когда ребёнок перегревается и не получает при этом достаточного количества жидкости.

К признакам теплового истощения относятся:

  • Температура тела от 38 до 40 градусов по Цельсию
  • Холодный липкий пот, несмотря на жару
  • Головокружение
  • Обморок или потеря сознания
  • Головная боль
  • Тошнота
  • Повышенное потоотделение
  • Рвота
  • Общее недомогание
С младенцами, которые пока не могут говорить, следует быть начеку. Симптомы у них менее выражены, но перегрев не менее опасен. Обратите внимание на необычную суетливость, учащённое сердцебиение, рвоту или изменение реакции на внешние раздражители, например, ребёнок стал вести себя тише, чем обычно.

Эти симптомы могут быть схожи с симптомами вирусных заболеваний, поэтому важно учитывать контекст. Если ваш ребёнок играл на жаре, эти признаки должны вас насторожить.

Что делать, если у вашего ребёнка наблюдаются признаки теплового истощения

Своевременное вмешательство может предотвратить переход теплового истощения в более серьёзное, угрожающее жизни состояние.

Алгоритм действий, если ребёнок перегрелся:

  • Перенесите его в прохладное, затенённое место или в помещение с кондиционером
  • Предложите ребёнку воду, грудное молоко или смесь в зависимости от возраста
  • Положите прохладные влажные полотенца на шею и лоб
  • Внимательно наблюдайте. Если симптомы не проходят, если ребенок перестал пить или выглядит малоактивным, обратитесь за медицинской помощью.

Когда наступает тепловой (солнечный) удар?

Тепловой удар — это неотложное состояние, требующее медицинской помощи. Он возникает, когда организм больше не может регулировать свою температуру, что приводит к повреждению мозга и внутренних органов. Это самая опасная форма заболеваний, связанных с жарой, и она может развиться очень быстро, если не заметить ранние симптомы.

Что должно насторожить родителей:

  • Резкий скачок температуры тела до 40 градусов и выше
  • Горячая, сухая кожа, реже — повышенная потливость
  • Спутанность сознания, невнятная речь или дезориентация
  • Потеря сознания
  • Судороги

При подозрении на тепловой удар немедленно позвоните по номеру 112 и начните охлаждать ребенка, пока ждёте скорую помощь. Тепловой удар может привести к летальному исходу, если его не лечить, поэтому не ждите, пока он пройдёт самостоятельно.

Как предотвратить тепловые удары у детей

Лучшее лечение — это профилактика. Летом, особенно в периоды особенно сильной жары, соблюдайте следующие рекомендации:

  • Избегайте часов, когда солнце наиболее активно: планируйте прогулки на свежем воздухе не в самое жаркое время суток, лучше всего выходить утром или вечером. Старайтесь оставаться с ребенком в помещении в середине дня, когда жара наиболее сильная.
  • На прогулке ищите тень и отпускайте ребенка гулять только под защитой навеса или в тени деревьев.
  • Следите за тем, чтобы ребенок часто пил. Давайте ему воду, даже если он не просит. Детям до 6 месяцев достаточно грудного молока или молочной смеси, но прикладывать их к груди нужно часто.
  • Одевайте ребенка по погоде: выбирайте лёгкую, свободную, дышащую одежду светлых тонов.
  • Делайте перерывы: если ваш ребёнок увлечённо играет, забирайте его время от времени в прохладное место, чтобы организм отдохнул от жары.
Не стоит мучаться угрызениями совести, не пуская ребенка гулять в жару, даже если он очень сильно просит. Тепловые болезни могут быть очень опасны, особенно для малышей. Пригласите друзей в гости, почитайте книжки, посмотрите мультики, поиграйте в ролевые игры или соберите конструктор, чтобы не дать крохе заскучать в помещении.

Важны даже такие незначительные превентивные меры, как планирование игр на свежем воздухе ранним утром или после 17.00, наличие дополнительной бутылки с водой или выбор для прогулки тенистого места вместо солнечного.

И не забывайте про игры с водой – это не только весело, но и безопасно, если играть в тени.

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