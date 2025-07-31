Опасные ловушки под ногами: какие грибы в Ленобласти лучше не трогать даже палкой

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Каждый год в грибной сезон больницы Ленобласти стабильно принимают пациентов с пищевыми отравлениями.

Фото: телеграм-канале биолога Павла Глазкова «Каждой твари по паре»
Причина — ошибки при сборе грибов. Некоторые путают съедобные виды с ядовитыми двойниками, другие не обращают внимания на внешний вид или возраст гриба, третьи — собирают вблизи дорог. Но главное, как считает автор Telegram-канала «Каждой твари по паре», биолог Павел Глазков, в грибах нужно быть уверенным на 101%.

Какие грибы могут быть смертельно опасны – и не всегда это очевидно

Фото: телеграм-канале биолога Павла Глазкова «Каждой твари по паре»

Некоторые грибы выглядят аппетитно, но таят в себе смертельную угрозу. Причем речь идет не только о бледной поганке, которую можно узнать по описаниям в учебниках. Есть менее известные и более коварные «двойники».

Ложные лисички

  • Внешне похожи на настоящих лисичек, но у них менее яркая окраска, более ломкая мякоть, неприятный запах.
  • Вызывают пищевое отравление с тошнотой, болью в животе и слабостью.
  • Особая опасность — для детей и пожилых людей.

Сатанинский гриб

  • Внешне похож на белый, но имеет ярко-красную ножку и быстро синеет на срезе.
  • Вызывает сильнейшие отравления — особенно при неправильной термической обработке.
  • В Ленобласти встречается редко, но встречается.

Жёлчный гриб (ложный белый)

  • Один из самых коварных грибов: на вкус — горький, но не ядовитый, а вот его токсичность накапливается.
  • Может испортить всё блюдо своим вкусом, а при регулярном употреблении — навредить печени.

Паутинник (кровоточащий и блестящий)

  • Очень похож на съедобные грибы, особенно для неопытных грибников.
  • Содержит опасные токсины, разрушающие почки.
  • Отравление может проявиться через несколько дней.

Почему даже съедобный гриб может стать опасным

Фото: pxhere
Павел Глазков отмечает: дело не только в ядовитых видах, но и в условиях, где и как был собран гриб. На самом деле, первая причина отравления – ядовитый гриб, вторая – старый гриб.
  • Старые грибы накапливают токсины и легко поражаются гнилью и паразитами.
  • Грибы у дороги всасывают тяжелые металлы и канцерогены из почвы и воздуха. Их употребление может привести к хроническим отравлениям.
  • Домашнее консервирование — отдельная зона риска. Без стерильности и правильной технологии в банках может развиться ботулизм, смертельно опасное заболевание.

Если вы не умеете консервировать, нельзя употреблять такие грибы в пищу. Втройне опаснее, если вы кормите ими семью и особенно детей.

Как не заблудиться в грибах – и в лесу

Фото: Мойка78/Вероника Смирнова
Еще одна опасность грибного сезона — сами леса. Отвлечённые поисками грибов люди теряют ориентир и… теряются. Павел Глазков напоминает, что если вы планируете быть в лесу даже меньше часа, обязательно возьмите с собой воду, спички и заряженный телефон. Он также рекомендует лесной дресс-код:
  • Одежда должна быть яркой и заметной: оранжевый, красный, голубой.
  • Даже ведро или корзинка — лучше яркого цвета.
  • Если нет специальной одежды, можно взять дорожную жилетку.

Особенно это важно для пожилых и детей — их легче заметить на фоне зелени, если вдруг кто-то отстанет от группы.

Как подготовиться к тихой охоте, чтобы не оказаться жертвой

Чтобы избежать ошибок, перед походом:
  • Изучите фото ядовитых грибов и их съедобных двойников.
  • Скачайте на телефон приложение с грибным атласом.
  • Никогда не пробуйте незнакомый гриб «на вкус», даже немного — яд может попасть в организм через слизистую.
  • Не собирайте грибы, впитавшие влагу, повреждённые или червивые.

Подводим итог: 7 правил выживания грибника в Ленобласти

Фото: телеграм-канале биолога Павла Глазкова «Каждой твари по паре»
  • Собирайте только те грибы, в которых уверены на 101%.
  • Избегайте старых, червивых и переувлажнённых грибов.
  • Не собирайте у дороги, на свалках и вблизи предприятий.
  • Откажитесь от сомнительного консервирования.
  • Носите яркую одежду и берите с собой карту или телефон.
  • Не полагайтесь на память — сверяйтесь с фото и описаниями.
  • Берегите детей, пожилых и себя – в грибах не бывает мелочей.
И помните: в грибах нет ни антидота, ни второго шанса. Лучше пройти мимо сомнительного экземпляра, чем оказаться на больничной койке. Грибы — не игрушка, а ответственное удовольствие.

Ранее Мойка78 рассказывала, что поход в лес с лукошком может привести к штрафу до миллиона рублей или лишению свободы на срок до девяти лет. Речь идет о грибах, которые занесены в Красную книгу и указаны в перечне постановления правительства от 31 октября 2013 года как особо ценные.

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