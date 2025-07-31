Опасные ловушки под ногами: какие грибы в Ленобласти лучше не трогать даже палкой

Каждый год в грибной сезон больницы Ленобласти стабильно принимают пациентов с пищевыми отравлениями.
Какие грибы могут быть смертельно опасны – и не всегда это очевидно
Некоторые грибы выглядят аппетитно, но таят в себе смертельную угрозу. Причем речь идет не только о бледной поганке, которую можно узнать по описаниям в учебниках. Есть менее известные и более коварные «двойники».
Ложные лисички
- Внешне похожи на настоящих лисичек, но у них менее яркая окраска, более ломкая мякоть, неприятный запах.
- Вызывают пищевое отравление с тошнотой, болью в животе и слабостью.
- Особая опасность — для детей и пожилых людей.
Сатанинский гриб
- Внешне похож на белый, но имеет ярко-красную ножку и быстро синеет на срезе.
- Вызывает сильнейшие отравления — особенно при неправильной термической обработке.
- В Ленобласти встречается редко, но встречается.
Жёлчный гриб (ложный белый)
- Один из самых коварных грибов: на вкус — горький, но не ядовитый, а вот его токсичность накапливается.
- Может испортить всё блюдо своим вкусом, а при регулярном употреблении — навредить печени.
Паутинник (кровоточащий и блестящий)
- Очень похож на съедобные грибы, особенно для неопытных грибников.
- Содержит опасные токсины, разрушающие почки.
- Отравление может проявиться через несколько дней.
Почему даже съедобный гриб может стать опасным
- Старые грибы накапливают токсины и легко поражаются гнилью и паразитами.
- Грибы у дороги всасывают тяжелые металлы и канцерогены из почвы и воздуха. Их употребление может привести к хроническим отравлениям.
- Домашнее консервирование — отдельная зона риска. Без стерильности и правильной технологии в банках может развиться ботулизм, смертельно опасное заболевание.
Если вы не умеете консервировать, нельзя употреблять такие грибы в пищу. Втройне опаснее, если вы кормите ими семью и особенно детей.
Как не заблудиться в грибах – и в лесу
- Одежда должна быть яркой и заметной: оранжевый, красный, голубой.
- Даже ведро или корзинка — лучше яркого цвета.
- Если нет специальной одежды, можно взять дорожную жилетку.
Особенно это важно для пожилых и детей — их легче заметить на фоне зелени, если вдруг кто-то отстанет от группы.
Как подготовиться к тихой охоте, чтобы не оказаться жертвой
- Изучите фото ядовитых грибов и их съедобных двойников.
- Скачайте на телефон приложение с грибным атласом.
- Никогда не пробуйте незнакомый гриб «на вкус», даже немного — яд может попасть в организм через слизистую.
- Не собирайте грибы, впитавшие влагу, повреждённые или червивые.
Подводим итог: 7 правил выживания грибника в Ленобласти
- Собирайте только те грибы, в которых уверены на 101%.
- Избегайте старых, червивых и переувлажнённых грибов.
- Не собирайте у дороги, на свалках и вблизи предприятий.
- Откажитесь от сомнительного консервирования.
- Носите яркую одежду и берите с собой карту или телефон.
- Не полагайтесь на память — сверяйтесь с фото и описаниями.
- Берегите детей, пожилых и себя – в грибах не бывает мелочей.
Ранее Мойка78 рассказывала, что поход в лес с лукошком может привести к штрафу до миллиона рублей или лишению свободы на срок до девяти лет. Речь идет о грибах, которые занесены в Красную книгу и указаны в перечне постановления правительства от 31 октября 2013 года как особо ценные.