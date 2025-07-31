После жары — в лужу: почему легко простудиться именно в первые дни дождей

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На днях зной в Петербурге начнёт постепенно спадать. В четверг и пятницу температура по-прежнему будет достигать около 30 градусов, но уже на следующей неделе столбики термометров опустятся ниже этой отметки.

Дождь. Фото: PxHere
Как в своем Telegram-канале рассказал метеоролог Александр Колесов, среда стала самым жарким днём года в Петербурге — воздух прогрелся до +31,9°C. Однако рекорд 2012 года (+32,1°C) так и не был побит.

Кроме того, ночь со среды на четверг оказалась самой тёплой в этом году: температура не опускалась ниже +21,6°C. По словам Колесова, ночи 30 и 31 июля также стали самыми жаркими за весь текущий год. Но, к облегчению многих жителей и гостей города, совсем скоро нагрянут дожди и, как следствие, похолодание.

Однако не все так радужно. При резком похолодании организм перестраивается и теряет защиту от холода.  Когда жара стоит неделями, дождь воспринимается почти как праздник. Свежесть, прохлада, запах мокрой травы и земли. Многие с удовольствием выходят на улицу, даже без зонта — ведь летом же, не зима.

Однако врачи фиксируют всплеск простуд именно в те самые первые дни после жары. Люди начинают чихать, болеть горлом, жаловаться на слабость и температуру. Почему же это происходит, когда, казалось бы, нет ни морозов, ни снежных бурь?

Организм в режиме жары: что происходит с телом

Дождь. Фото: PxHere

В течение продолжительной жары тело переходит в особый режим:

  • сосуды расширены для отдачи тепла;
  • повышена потливость;
  • теряется много влаги и солей;
  • терморегуляция адаптирована под жару, а не под холод.
Именно поэтому, как объясняет Роспотребнадзор, даже +18-22 °C после +33 °C может восприниматься как «приятная прохлада», хотя на самом деле — это уже большой стресс для организма.

По словам специалистов Роспотребнадзора, в период резкой смены погодных условий, особенно после длительной жары, возрастает риск простудных заболеваний. Организм не успевает перестроиться, а люди, по привычке, продолжают одеваться легко и не замечают переохлаждения.

Эффект «переохлаждения по инерции»: почему нас обманывают ощущения

Так называемое «переохлаждение по инерции» — это скрытый эффект, при котором человек всё ещё ощущает тепло, хотя вокруг уже стало ощутимо прохладнее. Что его вызывает:
  • организм адаптирован к высокой температуре — и перестаёт подавать сигналы холода;
  • кожа нагрета, тело «не замечает» ветер и дождь;
  • мозг продолжает воспринимать +20 °C как комфортную температуру, несмотря на мокрую одежду или промокшие ноги.

Это особенно опасно, потому что субъективно нам кажется, что всё хорошо, а на деле мы промокли, остыли и начали заболевать.

Мокрые ноги и влажная одежда: как простуда начинается с пяток

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин
Одним из главных триггеров летней простуды врачи называют промокшие ноги. И это не миф. Врач и телеведущая Елена Малышева говорила, что если стопы промокли — организм остывает снизу вверх. Это может привести к циститу, ангинам, бронхитам и даже воспалению лёгких. Притом вы не почувствуете опасность сразу. Достаточно 15–20 минут в мокрой обуви — и вы уже в зоне риска.

Летом часто бывает, что человек:

  • идёт в лёгких кроссовках или сандалиях,
  • попадает под дождь,
  • мокнет, но не придаёт этому значения,
  • проводит оставшийся день в сырой одежде.

Результат — першение в горле, кашель и высокая температура на следующий день.

Влажность и воздух: почему дышать становится опасно

Фото: PxHere
Роскачество обращает внимание на то, что с дождями в воздух поднимаются частицы, которые тоже могут влиять на здоровье:
  • споры плесени;
  • бактерии с луж и пыли;
  • грибки и аллергены.
Также в сырую погоду хуже работает вентиляция в помещениях, окна закрыты, а кондиционеры продолжают дуть — всё это создаёт идеальные условия для заражения.

В Роскачестве советуют не забывать проветривать помещение даже в дождь, сушить обувь, переодеваться в сухое. Из-за повышенной влажности растёт риск не только простуд, но и кожных заболеваний, грибков, обострений аллергий.

Психологический фактор: расслабление после жары

После долгой жары люди устают. Физически и морально. Организм буквально вымотан из-за жары, бессонных ночей и перегрева. А с первыми дождями наступает ощущение расслабления: теперь всё будет хорошо. Этот психологический момент приводит к тому, что люди:
  • перестают быть внимательными к погоде;
  • игнорируют необходимость носить зонт или куртку;
  • гуляют под дождём «в удовольствие».

Но именно в расслабленный момент и происходит сбой в защите. Мы не мобилизованы, не защищены, и иммунитет, ослабленный жарой, не справляется с атакой вирусов.

Кто рискует особенно сильно

  • Дети — терморегуляция нестабильна, быстро переохлаждаются.
  • Пожилые люди — медленная адаптация, плохое кровообращение.
  • Люди с хроническими заболеваниями — особенно с сердечно-сосудистыми, почками, лёгкими.
  • Люди с ослабленным иммунитетом после жары — обезвоживание, недостаток сна, перегрев.
  • Офисные сотрудники — выходят из кондиционированного офиса на улицу, а потом — в мокром обратно под холодный поток воздуха.

Как не заболеть в первые дождливые дни

Фото: Baltphoto / Юлия Третьякова
  • Смотрите на реальную температуру, а не на ощущение. Даже если «не холодно», температура могла значительно упасть.
  • Не доверяйте себе, доверяйте градуснику — и надевайте дополнительный слой одежды, особенно утром и вечером.
  • Носите зонт и лёгкую непромокаемую куртку в сумке — она почти невесомая, но может спасти от болезни.
  • Если промокли — переоденьтесь, согрейтесь, выпейте горячий напиток. Не «перетерпливайте».
  • Не открывайте окна нараспашку ночью — в сырую погоду холод особенно быстро проникает в тело.
  • Проветривайте комнаты, но избегайте сквозняков.
  • Пейте достаточно воды и ешьте горячее — после жары тело нуждается в восстановлении.

Итог: Лето — не гарантия тепла

Фото: Мойка78/Вероника Смирнова
Лето — это не всегда жара. Особенно в Петербурге. И главное — летняя простуда гораздо коварнее, потому что мы не ждём её и не воспринимаем всерьёз. Мы не готовы морально, и именно в этом заключается опасность.

Переход от жары к дождю требует такой же осторожности, как переход от осени к зиме. Просто она — другая. Незаметная, мягкая, обманчивая. Но способная вырубить из жизни на неделю и оставить осложнения.

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