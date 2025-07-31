После жары — в лужу: почему легко простудиться именно в первые дни дождей

На днях зной в Петербурге начнёт постепенно спадать. В четверг и пятницу температура по-прежнему будет достигать около 30 градусов, но уже на следующей неделе столбики термометров опустятся ниже этой отметки.
Кроме того, ночь со среды на четверг оказалась самой тёплой в этом году: температура не опускалась ниже +21,6°C. По словам Колесова, ночи 30 и 31 июля также стали самыми жаркими за весь текущий год. Но, к облегчению многих жителей и гостей города, совсем скоро нагрянут дожди и, как следствие, похолодание.
Однако врачи фиксируют всплеск простуд именно в те самые первые дни после жары. Люди начинают чихать, болеть горлом, жаловаться на слабость и температуру. Почему же это происходит, когда, казалось бы, нет ни морозов, ни снежных бурь?
Организм в режиме жары: что происходит с телом
В течение продолжительной жары тело переходит в особый режим:
- сосуды расширены для отдачи тепла;
- повышена потливость;
- теряется много влаги и солей;
- терморегуляция адаптирована под жару, а не под холод.
По словам специалистов Роспотребнадзора, в период резкой смены погодных условий, особенно после длительной жары, возрастает риск простудных заболеваний. Организм не успевает перестроиться, а люди, по привычке, продолжают одеваться легко и не замечают переохлаждения.
Эффект «переохлаждения по инерции»: почему нас обманывают ощущения
- организм адаптирован к высокой температуре — и перестаёт подавать сигналы холода;
- кожа нагрета, тело «не замечает» ветер и дождь;
- мозг продолжает воспринимать +20 °C как комфортную температуру, несмотря на мокрую одежду или промокшие ноги.
Это особенно опасно, потому что субъективно нам кажется, что всё хорошо, а на деле мы промокли, остыли и начали заболевать.
Мокрые ноги и влажная одежда: как простуда начинается с пяток
Летом часто бывает, что человек:
- идёт в лёгких кроссовках или сандалиях,
- попадает под дождь,
- мокнет, но не придаёт этому значения,
- проводит оставшийся день в сырой одежде.
Результат — першение в горле, кашель и высокая температура на следующий день.
Влажность и воздух: почему дышать становится опасно
- споры плесени;
- бактерии с луж и пыли;
- грибки и аллергены.
В Роскачестве советуют не забывать проветривать помещение даже в дождь, сушить обувь, переодеваться в сухое. Из-за повышенной влажности растёт риск не только простуд, но и кожных заболеваний, грибков, обострений аллергий.
Психологический фактор: расслабление после жары
- перестают быть внимательными к погоде;
- игнорируют необходимость носить зонт или куртку;
- гуляют под дождём «в удовольствие».
Но именно в расслабленный момент и происходит сбой в защите. Мы не мобилизованы, не защищены, и иммунитет, ослабленный жарой, не справляется с атакой вирусов.
Кто рискует особенно сильно
- Дети — терморегуляция нестабильна, быстро переохлаждаются.
- Пожилые люди — медленная адаптация, плохое кровообращение.
- Люди с хроническими заболеваниями — особенно с сердечно-сосудистыми, почками, лёгкими.
- Люди с ослабленным иммунитетом после жары — обезвоживание, недостаток сна, перегрев.
- Офисные сотрудники — выходят из кондиционированного офиса на улицу, а потом — в мокром обратно под холодный поток воздуха.
Как не заболеть в первые дождливые дни
- Смотрите на реальную температуру, а не на ощущение. Даже если «не холодно», температура могла значительно упасть.
- Не доверяйте себе, доверяйте градуснику — и надевайте дополнительный слой одежды, особенно утром и вечером.
- Носите зонт и лёгкую непромокаемую куртку в сумке — она почти невесомая, но может спасти от болезни.
- Если промокли — переоденьтесь, согрейтесь, выпейте горячий напиток. Не «перетерпливайте».
- Не открывайте окна нараспашку ночью — в сырую погоду холод особенно быстро проникает в тело.
- Проветривайте комнаты, но избегайте сквозняков.
- Пейте достаточно воды и ешьте горячее — после жары тело нуждается в восстановлении.
Итог: Лето — не гарантия тепла
Переход от жары к дождю требует такой же осторожности, как переход от осени к зиме. Просто она — другая. Незаметная, мягкая, обманчивая. Но способная вырубить из жизни на неделю и оставить осложнения.