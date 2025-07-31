Суп, который может убить: как похолодание заставляет нас варить жирную пищу — и почему это может быть опасно

После жары — резкое похолодание. И первое, что делает большинство из нас: бросает овощи, мясо и лапшу в кастрюлю и ставит суп на плиту. Горячий, жирный, наваристый — такой, чтобы сразу согрел, насытил и успокоил.
Погодный сдвиг — пищевое «переобувание» на автомате
Синоптики обещают: в Петербурге жара, наконец, отступит и город накроют тучи. И каждый раз, когда температура падает, мы инстинктивно начинаем есть «по-зимнему»: жирнее, сытнее, калорийнее. Варим костные бульоны, жарим мясо, достаём сало и бутерброды с маслом.
Вредная привычка: «На улице прохладно — надо есть сытно»
Диетологи подтверждают: да, в холода человеку действительно нужно больше энергии. Однако этот переход должен быть постепенным. А не по принципу «вчера ели овощные салаты, сегодня — свиные рёбрышки на бульоне».
Эксперты отмечают:
«После жаркой погоды обмен веществ замедлен, тело всё ещё функционирует в прежнем режиме. Резкое введение жирной и тяжёлой пищи — это удар по пищеварительной системе, печени, поджелудочной железе».
Организм не готов к шквалу насыщенных жиров и мяса. В итоге — тяжесть, вздутие, нарушение пищеварения, скачки сахара и холестерина. А при хронических заболеваниях ЖКТ возможны обострения.
Наваристые супы: не всегда полезно, особенно после жары
Многие уверены, что суп — это всегда благо. Особенно горячий мясной бульон. Но врачи напоминают: бульоны, особенно на кости и жирном мясе, содержат много экстрактивных веществ, которые стимулируют пищеварение, но при этом могут перегружать желудок и поджелудочную. После жары, когда рацион был лёгким:
- желудок «расслаблен» и не готов к жирному мясу;
- ферментативная система работает иначе;
- повышается риск воспалительных процессов в ЖКТ.
По мнению специалистов, в первые прохладные дни лучше вводить тёплые, но лёгкие супы: овощные, с белковыми добавками (индейка, курица, рыба), нежирными бульонами. Они помогут согреться без перегрузки.
Роспотребнадзор предупреждает: следите за реакцией организма
Из методических рекомендаций Роспотребнадзора:
«Организм адаптируется к температурным изменениям не мгновенно. Резкое повышение калорийности и жирности блюд может негативно сказаться на здоровье, особенно у людей с нарушением обмена веществ, ожирением, заболеваниями ЖКТ».
Жир — это не всегда энергия, особенно если вы не двигаетесь
Люди ошибочно считают: раз жара отступила, значит, можно есть жирное — организм всё сожжёт. Но гиподинамия всё портит. После наваристого супа мы далеко не всегда идём в лес или хотя бы просто гулять — мы остаёмся сидеть в квартире, а избыток энергии откладывается в жир.
«Жирная пища оправдана только при адекватной физической нагрузке. Без движения калории превращаются не в тепло, а в подкожную жировую прослойку. Более того, избыточные жиры усиливают воспалительные процессы, снижают иммунитет и способствуют обострению хронических заболеваний»,
— считают эксперты.
Альтернатива: согреваться — но с умом
Вместо жирных бульонов и сал — тёплые блюда, насыщенные клетчаткой, белками и правильными жирами:
- овощные супы с крупами (перловка, гречка, булгур);
- птица или рыба — как источник белка, переваривается легче;
- овощи и зелень — не стоит их убирать из рациона даже зимой;
- пряности и специи — не только вкус, но и иммуноподдержка;
- травяные чаи с мятой, ромашкой, ягодами — для мягкого согрева.
Роскачество: следите за качеством продуктов в сезон переходов
Советы Роскачества:
- не перегружайте организм жирной пищей при первом похолодании;
- используйте масла в меру (лучше растительные);
- проверяйте срок хранения продуктов — в холодное время реже проветриваются кухни, и пища быстрее портится в тёплой среде.
Итог: суп может помочь, а может навредить
Желание сварить наваристый суп, когда похолодало, понятно и физиологически объяснимо. Но важно понимать: организм требует тепла, а не перегрузки. Горячее блюдо — не равно жирное. И если жара спала — это ещё не повод доставать копчёные колбаски и жарить сало.
Ранее Мойка78 рассказывала, что долгие годы куриный бульон считается почти сакральным блюдом: его дают детям, больным, пожилым, используют как восстановительное питание и первую помощь при любой болезни. Но новые данные заставляют взглянуть на привычное блюдо по-новому.