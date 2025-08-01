Гроза бьёт в мозг: как магнитные скачки влияют на психику и сон

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В Петербурге в первый день августа ожидаются ливни, грозы, усиление ветра до 17 метров в секунду.

Фото: Мойка78
Об этом жителей и гостей предупредило ГУ МЧС со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Накануне Северную столицу уже охладила гроза. Очень скоро появились первые последствия. Всего гроза повалила 15 деревьев.

Занимательно наблюдение, что перед грозой одни засыпают в панике, другие просыпаются в тревоге, а третьи ощущают, будто внутри них кто-то выкручивает психоэмоциональные регуляторы. Многие жалуются на раздражительность, бессонницу, ухудшение настроения и чувство необъяснимого напряжения. Почему так происходит — и есть ли у этого научное объяснение? Мойка78 разобралась вместе с учеными.

Природа чувствительности: как организм улавливает перемены в атмосфере

Момент перед грозой — это не только катушки темных облаков на горизонте и гулкий грохот. Это — буря электромагнитных, атмосферных и магнитных изменений. В такие периоды:
  • Резко падает атмосферное давление;
  • Воздух перенасыщается ионами;
  • Происходят скачки в геомагнитном поле Земли;
  • Активизируются электромагнитные волны;
  • Каждое из этих изменений — удар по нашему внутреннему равновесию.

Мозг как антенна: кто и как чувствует магнитные возмущения

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По словам нейробиолога из Стэнфордского университета Майкла Мэкинтайра, наш мозг — это не просто орган, а по сути «биоэлектрическая машина». Он чувствителен к микроволновым и магнитным сигналам, особенно если человек страдает от тревожных расстройств или хронического стресса.

В 2019 году учёные из Калифорнийского технологического института провели исследование, которое показало, что человеческий мозг действительно регистрирует изменения в магнитном поле Земли — пусть даже мы этого не осознаём. Изменения могут быть минимальными, но достаточно мощными, чтобы повлиять на работу таламуса — отдела мозга, который участвует в регулировании сна, настроения и тревожности.

Перед бурей: как меняется атмосфера внутри человека

За несколько часов до грозы воздух буквально насыщается положительно заряженными ионами. По словам профессора Альберта Крюгера из Калифорнийского университета, именно положительные ионы могут вызывать у человека чувство тревоги, головные боли и бессонницу. Это наблюдение подтверждено ещё в 1970-х годах, но актуальность не утрачено до сих пор.

Негативно ионизированный воздух — наоборот — успокаивает, улучшает настроение и способствует засыпанию. Поэтому перед грозой, когда концентрация положительных ионов максимальна, у многих людей обостряются психосоматические симптомы.

Сон под угрозой: почему мы не спим в грозу

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  1. Электрическая активность влияет на биоритмы
В ходе экспериментов, описанных в журнале Nature Neuroscience в 2021 году, было показано: люди хуже спят в ночи с повышенной геомагнитной активностью. Даже у здоровых добровольцев увеличивалась латентность сна (время, необходимое, чтобы заснуть), снижалась продолжительность глубокого сна и чаще возникали микропробуждения.
  1. Мелатонин сбивается

По данным исследователей из Университета Суррея (Великобритания), электромагнитные поля нарушают выработку мелатонина — гормона сна. Особенно это заметно у людей, чувствительных к смене погоды.

  1. Усиливается тревожность и кардионагрузка

Кардиолог и исследователь метеозависимости профессор Франц Хальберг писал, что геомагнитные бури и атмосферные скачки могут провоцировать не только бессонницу, но и аритмии, скачки давления и гормональный дисбаланс.

Что говорят исследования

Фото: Мойка78
  • 2022, Университет Отаго, Новая Зеландия: люди, живущие в районах с частыми геомагнитными бурями, чаще сообщают о нарушениях сна, эпизодах тревожности и снижении когнитивной концентрации.
  • Журнал Environmental Health Perspectives: у женщин в периоды магнитных бурь повышается уровень кортизола, гормона стресса.
  • Данные российского Института космических исследований РАН: геомагнитные возмущения (в том числе от грозовой активности) влияют на вариабельность сердечного ритма и частоту панических атак у склонных к ним пациентов.

Кто в группе риска

  • Люди с тревожными расстройствами;
  • Люди, страдающие бессонницей;
  • Беременные женщины;
  • Пожилые;
  • Люди с метеозависимостью и ВСД;
  • Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как себе помочь перед грозой

Фото: Мойка78
  • Используйте ионизаторы воздуха или просто откройте окно после дождя (если нет сквозняка) — в воздухе становится больше полезных аэроионов.
  • Ограничьте экранное время перед сном — синий свет усиливает возбуждение нервной системы.
  • Попробуйте дневные прогулки перед грозой — это помогает уравновесить уровень серотонина.
  • Практикуйте дыхательные техники (например, «коробочное дыхание»: вдох — 4 сек, задержка — 4 сек, выдох — 4 сек, задержка — 4 сек).
  • Пейте успокаивающие чаи: мята, мелисса, лаванда, шиповник.
  • Не перегружайте нервную систему в день грозы новостями и соцсетями — они усиливают тревожность.

Итог: мы и правда чувствуем грозу не только кожей

Да, ощущение «приближающейся грозы» — это не выдумка. Магнитные колебания, атмосферные изменения и электромагнитная активность действительно сказываются на нашей нервной системе, сне и настроении. Особенно у тех, чья психика более чувствительна.
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