Гроза бьёт в мозг: как магнитные скачки влияют на психику и сон

В Петербурге в первый день августа ожидаются ливни, грозы, усиление ветра до 17 метров в секунду.
Занимательно наблюдение, что перед грозой одни засыпают в панике, другие просыпаются в тревоге, а третьи ощущают, будто внутри них кто-то выкручивает психоэмоциональные регуляторы. Многие жалуются на раздражительность, бессонницу, ухудшение настроения и чувство необъяснимого напряжения. Почему так происходит — и есть ли у этого научное объяснение? Мойка78 разобралась вместе с учеными.
Природа чувствительности: как организм улавливает перемены в атмосфере
- Резко падает атмосферное давление;
- Воздух перенасыщается ионами;
- Происходят скачки в геомагнитном поле Земли;
- Активизируются электромагнитные волны;
- Каждое из этих изменений — удар по нашему внутреннему равновесию.
Мозг как антенна: кто и как чувствует магнитные возмущения
В 2019 году учёные из Калифорнийского технологического института провели исследование, которое показало, что человеческий мозг действительно регистрирует изменения в магнитном поле Земли — пусть даже мы этого не осознаём. Изменения могут быть минимальными, но достаточно мощными, чтобы повлиять на работу таламуса — отдела мозга, который участвует в регулировании сна, настроения и тревожности.
Перед бурей: как меняется атмосфера внутри человека
Негативно ионизированный воздух — наоборот — успокаивает, улучшает настроение и способствует засыпанию. Поэтому перед грозой, когда концентрация положительных ионов максимальна, у многих людей обостряются психосоматические симптомы.
Сон под угрозой: почему мы не спим в грозу
- Электрическая активность влияет на биоритмы
- Мелатонин сбивается
По данным исследователей из Университета Суррея (Великобритания), электромагнитные поля нарушают выработку мелатонина — гормона сна. Особенно это заметно у людей, чувствительных к смене погоды.
- Усиливается тревожность и кардионагрузка
Кардиолог и исследователь метеозависимости профессор Франц Хальберг писал, что геомагнитные бури и атмосферные скачки могут провоцировать не только бессонницу, но и аритмии, скачки давления и гормональный дисбаланс.
Что говорят исследования
- 2022, Университет Отаго, Новая Зеландия: люди, живущие в районах с частыми геомагнитными бурями, чаще сообщают о нарушениях сна, эпизодах тревожности и снижении когнитивной концентрации.
- Журнал Environmental Health Perspectives: у женщин в периоды магнитных бурь повышается уровень кортизола, гормона стресса.
- Данные российского Института космических исследований РАН: геомагнитные возмущения (в том числе от грозовой активности) влияют на вариабельность сердечного ритма и частоту панических атак у склонных к ним пациентов.
- Люди с тревожными расстройствами;
- Люди, страдающие бессонницей;
- Беременные женщины;
- Пожилые;
- Люди с метеозависимостью и ВСД;
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как себе помочь перед грозой
- Используйте ионизаторы воздуха или просто откройте окно после дождя (если нет сквозняка) — в воздухе становится больше полезных аэроионов.
- Ограничьте экранное время перед сном — синий свет усиливает возбуждение нервной системы.
- Попробуйте дневные прогулки перед грозой — это помогает уравновесить уровень серотонина.
- Практикуйте дыхательные техники (например, «коробочное дыхание»: вдох — 4 сек, задержка — 4 сек, выдох — 4 сек, задержка — 4 сек).
- Пейте успокаивающие чаи: мята, мелисса, лаванда, шиповник.
- Не перегружайте нервную систему в день грозы новостями и соцсетями — они усиливают тревожность.