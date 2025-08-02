Молодым родителям напомнили, от какой заразы нужно прививать младенцев

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В Роспотребнадзоре Петербурга перечислили топ самых важных прививок, ограждающих новорожденных от смертельной опасности.

Фото: pxhere
Как сообщила пресс-служба ведомства, реальный мир полон инфекций, к которым хрупкий организм ребенка оказывается наиболее уязвим. Петербуржцам стоит помнить, в какой момент ставить определенные вакцины младенцам. В этом помогает Национальный календарь профилактических прививок.

В первые 24-72 часа жизни новорожденного прививают от гепатита В. Вирус, в случае попадания в организм, поражает печень. Также младенцам ставят вакцины против туберкулеза.

В первый месяц жизни ребенка нужно привить повторно против Гепатита В. Во второй месяц жизни нужна вакцинация против пневмококковой инфекции. Без прививки велик риск заразиться в том числе отитом и менингитом.

Также младенцу ставят вакцину против ротавирусной инфекции. Прививку делают по показаниям. Она предотвращает тяжелые кишечные инфекции, которые могут привести к летальному исходу без лечения.

В 3 месяца младенцу нужно получить вакцины от коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции типа b. Эти заболевания смертельны, если их запустить.

Вакцины не только выстраивают собственный иммунитет ребенка, но и вовремя защищают младенца от возможного заражения опасными заболеваниями.

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