Молодым родителям напомнили, от какой заразы нужно прививать младенцев

В Роспотребнадзоре Петербурга перечислили топ самых важных прививок, ограждающих новорожденных от смертельной опасности.
Как сообщила пресс-служба ведомства, реальный мир полон инфекций, к которым хрупкий организм ребенка оказывается наиболее уязвим. Петербуржцам стоит помнить, в какой момент ставить определенные вакцины младенцам. В этом помогает Национальный календарь профилактических прививок.
В первые 24-72 часа жизни новорожденного прививают от гепатита В. Вирус, в случае попадания в организм, поражает печень. Также младенцам ставят вакцины против туберкулеза.
В первый месяц жизни ребенка нужно привить повторно против Гепатита В. Во второй месяц жизни нужна вакцинация против пневмококковой инфекции. Без прививки велик риск заразиться в том числе отитом и менингитом.
Также младенцу ставят вакцину против ротавирусной инфекции. Прививку делают по показаниям. Она предотвращает тяжелые кишечные инфекции, которые могут привести к летальному исходу без лечения.
В 3 месяца младенцу нужно получить вакцины от коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции типа b. Эти заболевания смертельны, если их запустить.
Вакцины не только выстраивают собственный иммунитет ребенка, но и вовремя защищают младенца от возможного заражения опасными заболеваниями.