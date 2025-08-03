Гинцбург: пациенты начнут получать российскую вакцину от рака в ближайшие месяцы

Первые пациенты могут начать получать персонализированную отечественную вакцину от рака в ближайшие месяцы.
Об этом РИА Новости сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Вводить новое лечение будут для пациентов с меланомой.
По словам Гинцбурга, Центр Гамалеи занимается только производством вакцины, после ее будут передавать в институт имени Герцена и центр онкологии имени Блохина.
Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что в России идет разработка сразу нескольких онковакцин. Одна из них «Энтеромикс», которая воздействует на опухолевые клетки с помощью энтеровирусов, которые начинают разрушать опухоль.
Также есть МРНК-вакцина, которая подбирается индивидуально для пациента после проведения генетического обследования образца опухоли.
Клинические испытания «Энтеромикса» начались в конце июня.