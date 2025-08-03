Исследование выявило шокирующее количество пластика, которым мы дышим каждый день

Пластик имеет свойство распадаться на мельчайшие частицы, которые настолько малы, что свободно летают по помещению или салону автомобиля и проникают в наши легкие во время дыхания.
Что показало исследование
Недавние испытания показали, что концентрация взвешенного микропластика в помещении в восемь раз выше, чем на улице, а концентрация осевшей в помещении мелкодисперсной пластиковой пыли в 30 раз выше, чем на открытом воздухе.
Проводили исследование учёные из Тулузского университета во Франции.
Рамановская спектроскопия работает с минимальным размером частиц 1 мкм, что делает её ценным инструментом для выявления микрочастиц в различных средах.
Медианная концентрация общего количества взвешенного микропластика во всех помещениях составила 1877 частиц на кубический метр. При этом в квартире это количество составляло 528 частиц/м3, а в салоне автомобиля — 2238 частиц/м3, вероятно, из-за активной вентиляции.
Вероятно, износ пластиковых деталей салона автомобиля является основным источником поступления микропластика в воздух, который вдыхают водитель и пассажиры.
Почему это важно
Жители развитых стран проводят в помещении или в салоне автомобиля в совокупности 90% времени.
Вдыхаемые частицы размером более 10 мкм обычно задерживаются в верхних дыхательных путях и выводятся с помощью мукоцилиарного клиренса, в то время как частицы размером менее 10 мкм могут проникать глубже в лёгкие, что приводит к системному воспалению и окислительному стрессу в тканях.
Из этого объема 94 процента частиц имеют размер менее 10 микрометров, то есть, при вдыхании проникают глубоко в легкие, попадают в кровь и достигают всех органов и систем, включая сердце и головной мозг.
«Обнаруженная нами концентрация в 100 раз выше, чем считалось ранее. Люди дышат этим воздухом, когда заходят в квартиру, магазин, офис. И даже не задумываются об этом»,
— отметились авторы исследования.
Доподлинно неизвестно, что именно происходит с микропластиком, когда он попадает в наш организм, но учёные подозревают, что ничего хорошего. Недавние исследования показали, что он может повышать риск развития некоторых видов рака, усугублять проблемы с фертильностью, провоцировать инсульт и ряд других проблем со здоровьем.