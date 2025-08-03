Исследование выявило шокирующее количество пластика, которым мы дышим каждый день

От /

Пластик имеет свойство распадаться на мельчайшие частицы, которые настолько малы, что свободно летают по помещению или салону автомобиля и проникают в наши легкие во время дыхания.

Новое исследование, результаты которого были опубликованы в журнале PLOS One, установило, что речь идет об огромных объемах – всего в день человек, который находится в помещении, может вдыхать более 70 000 частиц микропластика. И особенно тревожна эта новость для автомобилистов, поскольку в салоне авто концентрация микропластика в воздухе в несколько раз выше, чем в квартире или офисе.
Фото: страница сайта journals.plos.org

Что показало исследование

Недавние испытания показали, что концентрация взвешенного микропластика в помещении в восемь раз выше, чем на улице, а концентрация осевшей в помещении мелкодисперсной пластиковой пыли в 30 раз выше, чем на открытом воздухе.

Проводили исследование учёные из Тулузского университета во Франции.

Команда взяла 16 проб воздуха в закрытых пространствах — в своих квартирах и автомобилях — и проанализировала их с помощью метода рамановской спектроскопии. Это позволило измерить концентрацию микропластика в воздухе.

Рамановская спектроскопия работает с минимальным размером частиц 1 мкм, что делает её ценным инструментом для выявления микрочастиц в различных средах.

Медианная концентрация общего количества взвешенного микропластика во всех помещениях составила 1877 частиц на кубический метр. При этом в квартире это количество составляло 528 частиц/м3, а в салоне автомобиля — 2238 частиц/м3, вероятно, из-за активной вентиляции.

Состав полимеров в автомобилях отличается от состава полимеров в домах. В автомобилях наиболее распространённым полимером является полиамид (25 %), за ним следуют АБС-пластик (19 %), полиэтилен (19 %), ПЭТ (14 %), полипропилен (8 %), полидиметилсилоксан (8 %), полистирол (3 %) и поливинилхлорид (ПВХ: 3 %). Полиамид и полиэтилен часто используются для обивки салона, а АБС-пластик и ПЭТ — для изготовления приборной панели и внутренних панелей [37].

Вероятно, износ пластиковых деталей салона автомобиля является основным источником поступления микропластика в воздух, который вдыхают водитель и пассажиры.

Почему это важно

Жители развитых стран проводят в помещении или в салоне автомобиля в совокупности 90% времени.

Вдыхаемые частицы размером более 10 мкм обычно задерживаются в верхних дыхательных путях и выводятся с помощью мукоцилиарного клиренса, в то время как частицы размером менее 10 мкм могут проникать глубже в лёгкие, что приводит к системному воспалению и окислительному стрессу в тканях.

Согласно исследованию, за день количество вдыхаемых частиц микропластика может достигать 70 000 частиц — это гораздо больше, чем предполагали ранее.

Из этого объема 94 процента частиц имеют размер менее 10 микрометров, то есть, при вдыхании проникают глубоко в легкие, попадают в кровь и достигают всех органов и систем, включая сердце и головной мозг.

«Обнаруженная нами концентрация в 100 раз выше, чем считалось ранее. Люди дышат этим воздухом, когда заходят в квартиру, магазин, офис. И даже не задумываются об этом»,

— отметились авторы исследования.

Доподлинно неизвестно, что именно происходит с микропластиком, когда он попадает в наш организм, но учёные подозревают, что ничего хорошего. Недавние исследования показали, что он может повышать риск развития некоторых видов рака, усугублять проблемы с фертильностью, провоцировать инсульт и ряд других проблем со здоровьем.

Прокрутить вверх