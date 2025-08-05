Головной убор, который греет не мозги, а кожу: почему кепка может вызвать тепловой удар

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Лето — это солнце, жара, пляжи и долгожданный отдых. По умолчанию мы считаем: кепка — идеальный способ защититься от зноя. Но оказывается, что не весь головной убор одинаково безопасен.

Кепка. Фото: PxHere
Особенно если речь идёт о строгих условиях: машина в пробке, стоянка на жаре или длительное пребывание в прямом солнечном свете без вентиляции. В такой ситуации одежда на голове может не защитить, а наоборот — стать источником перегрева кожи головы и способствовать тепловым и солнечным ударам.

Мойка78 рассказывает подробности вместе с главным врачом Цивильской больницы в Чувашии Анджелой Спиридоновой.

Как кепка влияет на терморегуляцию — когда защита становится проблемой

  • Задержка тепла

Плотная ткань кепки, отсутствие вентиляционных отверстий и сжатая посадка мешают испарительной терморегуляции. Вместе с потоотделением кожа не успевает остыть.

  • Перегрев кожи головы, не мозга

Движение крови и теплообмен нарушаются, кожа перегревается, а мозгу — некуда отдать избыточное тепло.

  • Место в пробке

В закрытой машине терморегуляция ухудшается: воздух под кепкой нагревается, особенно если окна закрыты, а капот и стекла сильно нагрелись.

Что говорят научные источники

Кепка. Фото: PxHere
По данным National Collaborating Centre for Environmental Health (Канада), кепки с маленькими полями (как бейсболки) эффективно блокируют солнечное излучение, но при этом на 60% замедляют испарение тепла, а значит увеличивают вероятность перегрева.

Рекомендуемые шляпы с полями ≥ 7,5 см и вентиляцией, чтобы сочетать защиту от солнца с возможностью охлаждения воздуха.

В условиях жары одежда должна быть свободной, лёгкой, светлой — это облегчает теплообмен и испарение пота, особенно важно при использовании головных уборов.

Никогда не оставляйте людей (или животных) в стоящей под солнцем машине — температура внутри может подняться до критических значений за считанные минуты.

Головной убор лишь часть средств защиты, но если используется неправильно — может оказаться вредным.

Когда кепка ухудшает ситуацию: опасные сценарии

Кепка. Фото: PxHere

Закрытая машина, пробка, кондиционер выключен

  • Температура воздуха внутри резко возрастает, особенно если машина припаркована на солнце.

Отсутствие ветра и циркуляции воздуха

  • Даже лёгкие движения не обеспечивают теплообмен под кепкой.

Тёмный цвет или плотная синтетическая ткань

  • Такой материал поглощает солнечную энергию и задерживает её у головы.

Наличие плотной посадки без вентиляционных отверстий

  • Воздух не циркулирует, пот испаряется медленно.

Долгое нахождение на солнце между 11.00 и 15.00, когда солнце максимально жаркое.

Последствия: какие риски создаёт кепка без вентиляции

  • Рост температуры кожи головы выше 38–39 °C, при этом мозг может недополучать охлаждение.
  • Помеха потоотделению — приводит к спазмам, зуде, сухой коже, высыпаниям.
  • Головные боли и головокружение.
  • Возможность теплового удара, особенно при длительном контакте с перегретой средой.

Как выбрать головной убор, чтобы он действительно защищал

  • Широкие поля (не менее 7,5 см) — обеспечивают защиту лица, шеи и ушей и сохраняют вентиляцию.
  • Лёгкие, светлые натуральные ткани — хлопок, лен, верблюжья шерсть — они пропускают воздух и влага быстро испаряется.
  • Вентиляционные вставки (mesh-панели, прорези) — обязательны для создания циркуляции.
  • Избегать темных кепок — они поглощают тепло; даже если разницы не сильно заметно, лучше выбрать пастельные или белые оттенки.
  • Снимать кепку в пробке или тенистом месте, если чувствуете перегрев или влажность под головным убором.

Дополнительные меры защиты от перегрева

  • Пейте воду каждые 15–20 минут, особенно если температура выше +30 °C — это помогает поддерживать тепловой баланс и улучшает испарение пота.
  • Носите свободную, светлую одежду — свободный хлопок помогает телу охлаждаться.
  • Не оставляйте людей и животных в закрытых автомобилях без кондиционера — внутренняя температура может подниматься на 10–15 °C за 10 минут даже при «тени».
  • Старайтесь находиться в тени, особенно в опасные часы с 11 до 15 — даже с головным убором перегрев возможен.

 Что лучше носить

Фото: Pxhere
Кепка бейсбольного типа
  • Блокирует солнце спереди;
  • Задерживает тепло, мешает испарению, не защищает бок и затылок.

Лёгкая панама с вентиляцией и полями ≥ 7,5 см

  • Защищает лицо и шею, не препятствует теплоотдаче;
  • Поддерживает испарение благодаря вентиляции.
Шляпа с плотной синтетикой и узкими полями
  • Может переусердствовать с тепловым сопротивлением, особенно в пробке или на солнце.

 Итог: как кепка должна работать на тебя

Кепка. Фото: PxHere
  • Головной убор должен не мешать испарению, иначе он не щит, а ловушка тепла.
  • Выбирайте легкие материалы, широкие поля, вентиляцию и светлые цвета.
  • При первых признаках перегрева — снятие кепки и доступ свежего воздуха.
  • Не оставляйте кепку как единственное средство защиты: пейте воду, носите свободную одежду и избегайте нахождения в закрытых, нагретых помещениях.
Кепка — это не просто модный аксессуар, а инструмент защиты. Если её подобрать правильно — она действительно поможет снизить солнечную нагрузку.

Если же ошибиться — может ухудшить ситуацию и стать фактором риска перегрева. Пусть твой выбор головного убора будет не только стильным, но и умным.

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