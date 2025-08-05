Головной убор, который греет не мозги, а кожу: почему кепка может вызвать тепловой удар

Лето — это солнце, жара, пляжи и долгожданный отдых. По умолчанию мы считаем: кепка — идеальный способ защититься от зноя. Но оказывается, что не весь головной убор одинаково безопасен.
Мойка78 рассказывает подробности вместе с главным врачом Цивильской больницы в Чувашии Анджелой Спиридоновой.
Как кепка влияет на терморегуляцию — когда защита становится проблемой
- Задержка тепла
Плотная ткань кепки, отсутствие вентиляционных отверстий и сжатая посадка мешают испарительной терморегуляции. Вместе с потоотделением кожа не успевает остыть.
- Перегрев кожи головы, не мозга
Движение крови и теплообмен нарушаются, кожа перегревается, а мозгу — некуда отдать избыточное тепло.
- Место в пробке
В закрытой машине терморегуляция ухудшается: воздух под кепкой нагревается, особенно если окна закрыты, а капот и стекла сильно нагрелись.
Что говорят научные источники
Рекомендуемые шляпы с полями ≥ 7,5 см и вентиляцией, чтобы сочетать защиту от солнца с возможностью охлаждения воздуха.
В условиях жары одежда должна быть свободной, лёгкой, светлой — это облегчает теплообмен и испарение пота, особенно важно при использовании головных уборов.
Головной убор лишь часть средств защиты, но если используется неправильно — может оказаться вредным.
Когда кепка ухудшает ситуацию: опасные сценарии
Закрытая машина, пробка, кондиционер выключен
- Температура воздуха внутри резко возрастает, особенно если машина припаркована на солнце.
Отсутствие ветра и циркуляции воздуха
- Даже лёгкие движения не обеспечивают теплообмен под кепкой.
Тёмный цвет или плотная синтетическая ткань
- Такой материал поглощает солнечную энергию и задерживает её у головы.
Наличие плотной посадки без вентиляционных отверстий
- Воздух не циркулирует, пот испаряется медленно.
Долгое нахождение на солнце между 11.00 и 15.00, когда солнце максимально жаркое.
Последствия: какие риски создаёт кепка без вентиляции
- Рост температуры кожи головы выше 38–39 °C, при этом мозг может недополучать охлаждение.
- Помеха потоотделению — приводит к спазмам, зуде, сухой коже, высыпаниям.
- Головные боли и головокружение.
- Возможность теплового удара, особенно при длительном контакте с перегретой средой.
Как выбрать головной убор, чтобы он действительно защищал
- Широкие поля (не менее 7,5 см) — обеспечивают защиту лица, шеи и ушей и сохраняют вентиляцию.
- Лёгкие, светлые натуральные ткани — хлопок, лен, верблюжья шерсть — они пропускают воздух и влага быстро испаряется.
- Вентиляционные вставки (mesh-панели, прорези) — обязательны для создания циркуляции.
- Избегать темных кепок — они поглощают тепло; даже если разницы не сильно заметно, лучше выбрать пастельные или белые оттенки.
- Снимать кепку в пробке или тенистом месте, если чувствуете перегрев или влажность под головным убором.
Дополнительные меры защиты от перегрева
- Пейте воду каждые 15–20 минут, особенно если температура выше +30 °C — это помогает поддерживать тепловой баланс и улучшает испарение пота.
- Носите свободную, светлую одежду — свободный хлопок помогает телу охлаждаться.
- Не оставляйте людей и животных в закрытых автомобилях без кондиционера — внутренняя температура может подниматься на 10–15 °C за 10 минут даже при «тени».
- Старайтесь находиться в тени, особенно в опасные часы с 11 до 15 — даже с головным убором перегрев возможен.
Что лучше носить
- Блокирует солнце спереди;
- Задерживает тепло, мешает испарению, не защищает бок и затылок.
Лёгкая панама с вентиляцией и полями ≥ 7,5 см
- Защищает лицо и шею, не препятствует теплоотдаче;
- Поддерживает испарение благодаря вентиляции.
- Может переусердствовать с тепловым сопротивлением, особенно в пробке или на солнце.
Итог: как кепка должна работать на тебя
- Головной убор должен не мешать испарению, иначе он не щит, а ловушка тепла.
- Выбирайте легкие материалы, широкие поля, вентиляцию и светлые цвета.
- При первых признаках перегрева — снятие кепки и доступ свежего воздуха.
- Не оставляйте кепку как единственное средство защиты: пейте воду, носите свободную одежду и избегайте нахождения в закрытых, нагретых помещениях.
Если же ошибиться — может ухудшить ситуацию и стать фактором риска перегрева. Пусть твой выбор головного убора будет не только стильным, но и умным.