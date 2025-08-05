Собаки могут учуять болезнь Паркинсона за годы до появления симптомов с невероятной точностью

Золотой ретривер по кличке Бампер и чёрный лабрадор-ретривер по кличке Пинат показали, что болезнь Паркинсона имеет характерный запах, который могут учуять специально обученные собаки-ищейки.
Точного диагностического теста для выявления болезни Паркинсона до сих пор не существует, поэтому выявление потенциальных биомаркеров может облегчить диагностику и раннее вмешательство.
Результаты исследования были опубликованы в Journal of Parkinson’s Disease.
Что показало исследование
Собаки обладают невероятным обонянием, и их можно обучить распознавать различные заболевания.
После 38–53 недель обучения на 205 образцах финалисты прошли двойное слепое тестирование с использованием 40 образцов от пациентов с болезнью Паркинсона и 60 контрольных образцов от людей, не страдающих этим заболеванием.
Результаты показали, что Пинат смог выявить заболевание в 80 % случаев, при этом в 98 % контрольных образцов он поставил правильный отрицательный диагноз.
Бамперу, в свою очередь, удалось распознать заболевание в 70 % случаев, а доля успешных отрицательных диагнозов составила 90 %.
Это подтверждает предыдущие выводы о том, что собак можно обучить распознавать запах болезни Паркинсона.
«В настоящее время не существует раннего теста на болезнь Паркинсона, и симптомы могут проявиться за 20 лет до того, как они станут заметными и устойчивыми, что приведет к подтверждению диагноза. Своевременная диагностика имеет ключевое значение, поскольку последующее лечение может замедлить прогрессирование болезни и уменьшить выраженность симптомов»,
— заявила автор исследования Клэр Гест.
Хотя только две собаки из десяти, участвовавших в первоначальном тестировании, были признаны подходящими для полноценного обучения, их результаты показывают, что собаки с подходящими способностями могут освоить эту задачу.
Ограничения исследования
Несмотря на мастерство Пината и Бампера, результаты исследования показывают, что не все собаки способны с таким же успехом распознавать болезнь Паркинсона.
Авторы исследования пояснили, что хотя они и не рассматривают собак в качестве полноценного средства диагностики, они потенциально могут помочь в проверке методов, имеющих клиническую ценность, а также в быстром скрининге и диагностике.
Это, в свою очередь, может привести к возможности более раннего вмешательства и быть особенно полезным в тех случаях, когда болезнь Паркинсона трудно диагностировать.