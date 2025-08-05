Собаки могут учуять болезнь Паркинсона за годы до появления симптомов с невероятной точностью

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Золотой ретривер по кличке Бампер и чёрный лабрадор-ретривер по кличке Пинат показали, что болезнь Паркинсона имеет характерный запах, который могут учуять специально обученные собаки-ищейки.

По мнению исследователей, обонятельные способности этой пары дают надежду на создание раннего диагностического теста, который поможет врачам выявить и вылечить болезнь за годы до появления симптомов.

Точного диагностического теста для выявления болезни Паркинсона до сих пор не существует, поэтому выявление потенциальных биомаркеров может облегчить диагностику и раннее вмешательство.

Результаты исследования были опубликованы в Journal of Parkinson’s Disease.

Фото: страница сайта journals.sagepub.com

Что показало исследование

Собаки обладают невероятным обонянием, и их можно обучить распознавать различные заболевания.

После первичного отбора из десяти собак пять были признаны потенциально пригодными и приступили к начальной дрессировке, чтобы различать сухие мазки с кожи, взятые у людей с болезнью Паркинсона и у здоровых участников испытания. По мере усложнения тренировок три собаки не смогли усвоить программу и были отчислены. Две остались и дошли до финала.

После 38–53 недель обучения на 205 образцах финалисты прошли двойное слепое тестирование с использованием 40 образцов от пациентов с болезнью Паркинсона и 60 контрольных образцов от людей, не страдающих этим заболеванием.

Дрессировщик направлял собаку, чтобы она обнюхала каждую линию образцов. Собакам разрешалось обнюхивать каждую линию не более четырёх раз. Как только дрессировщик убеждался в том, что собака сделала выбор, он сообщал об этом экспериментатору. Поведение собак при обнюхивании каждого образца оценивалось как «указание», «нерешительность», «интерес», «отсутствие интереса» или «не обнюхивал». При этом «нерешительность», «интерес» и «отсутствие интереса» считались отрицательными ответами для анализа.

Результаты показали, что Пинат смог выявить заболевание в 80 % случаев, при этом в 98 % контрольных образцов он поставил правильный отрицательный диагноз.

Бамперу, в свою очередь, удалось распознать заболевание в 70 % случаев, а доля успешных отрицательных диагнозов составила 90 %.

По словам авторов нового исследования, уровень чувствительности собак в 70 и 80 % «намного выше случайного» и значительно превышает чувствительность собак к другим заболеваниям, таким как рак мочевого пузыря, который собаки распознают с точностью 41 %.

Это подтверждает предыдущие выводы о том, что собак можно обучить распознавать запах болезни Паркинсона.

«В настоящее время не существует раннего теста на болезнь Паркинсона, и симптомы могут проявиться за 20 лет до того, как они станут заметными и устойчивыми, что приведет к подтверждению диагноза. Своевременная диагностика имеет ключевое значение, поскольку последующее лечение может замедлить прогрессирование болезни и уменьшить выраженность симптомов»,

— заявила автор исследования Клэр Гест.

Хотя только две собаки из десяти, участвовавших в первоначальном тестировании, были признаны подходящими для полноценного обучения, их результаты показывают, что собаки с подходящими способностями могут освоить эту задачу.

Ограничения исследования

Несмотря на мастерство Пината и Бампера, результаты исследования показывают, что не все собаки способны с таким же успехом распознавать болезнь Паркинсона.

Из первоначальной группы, состоящей из 10 собак, только пять проявили способности и продолжили обучение. Трое из них не прошли курс до конца, и только двое супернюхачей смогли принять участие в финальном экзамене.

Авторы исследования пояснили, что хотя они и не рассматривают собак в качестве полноценного средства диагностики, они потенциально могут помочь в проверке методов, имеющих клиническую ценность, а также в быстром скрининге и диагностике.

Это, в свою очередь, может привести к возможности более раннего вмешательства и быть особенно полезным в тех случаях, когда болезнь Паркинсона трудно диагностировать.

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