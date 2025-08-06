10 тысяч шагов — миф? Почему новое исследование меняет наши представления о движении

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«10 000 шагов в день» — фраза, ставшая почти синонимом здорового образа жизни. Её повторяют фитнес‑трекеры, блогеры, врачи, офисные работники и бабушки на скамейке у подъезда. Это правило превратилось в почти религиозную мантру, хотя мало кто знает, откуда оно взялось.

Ходьба. Фото: Pxhere
Но сегодня наука говорит: необязательно проходить 10 000 шагов, чтобы быть здоровым и жить долго. Новые крупные исследования и мнение экспертов показывают: достаточно гораздо меньшего количества. Мойка78 разобралась в подробностях.

Историческая справка: откуда взялись «10 000 шагов»

По словам эндокринолога Зухры Павловой, правило пришло вовсе не из медицины, а из маркетинга. В 1960‑е годы японская компания выпустила шагомер под названием «Манпо-кей» — в переводе с японского это означает «10 000 шагов».

«Число внушительное, но достижимое. Правда, изначально взятое с потолка»,

— пишет Павлова в своём телеграм-канале.

Цифра прижилась. Но десятилетия спустя наука всё чаще говорит: она условна и не универсальна.

Что говорит современная наука

Ходьба. Фото: Pxhere

Были проанализированы данные 57 крупных исследований с участием более 160 000 человек из разных стран. Исследование было опубликовано в The Lancet Public Health.

Вывод: 6 000–8 000 шагов в день достаточно, чтобы существенно снизить риск преждевременной смерти, сердечно-сосудистых болезней, диабета, депрессии и деменции.

Для пожилых людей (60+) эффект особенно выражен — максимальная польза наблюдается при 6–8 тысячах шагов. После этого порога снижение риска стабилизируется.

«Это важный сдвиг в понимании: даже 4 000 шагов в день — уже не ноль. Любая активность лучше её отсутствия»,

— прокомментировала исследование профессор University of Sydney Мелоди Динг.

Известный российский эндокринолог Павлова подтверждает: правило о 10 000 шагах — миф, и новая норма — это 6–8 тысяч. По её словам:

«Исследователи сопоставили данные 15 научных работ и рассчитали наиболее эффективную ежедневную норму. Оказалось, что достаточно проходить 6–8 тысяч шагов в день, чтобы приблизиться к долголетию».

Она уточняет, что норма зависит от возраста и состояния здоровья:

  • Людям старше 60 лет вполне достаточно 6–7 тысяч шагов.
  • Молодым и активным может быть полезно ходить больше — до 9–10 тысяч, но это уже бонус, а не минимум.

Также она подчеркивает, что главное — не количество шагов, а самочувствие после прогулки.

Почему важно отказаться от «жёстких» цифр

Фото: pxhere
  1. 10 000 шагов — это внушительно, но не всегда реалистично
Для людей с хроническими болезнями, малоподвижной работой, пожилых — это может быть недостижимой и демотивирующей планкой. А ведь даже 3–4 тысячи шагов уже улучшают здоровье.
  1. Количество не равно качество

Пройти 10 000 шагов по офису — не то же самое, что 6 000 на свежем воздухе, в умеренном темпе и с удовольствием. Не цифра лечит, а движение как процесс.

  1. Цифра — не индивидуальна

Физическая активность зависит от множества факторов: возраста, веса, образа жизни, уровня стресса, климата и даже времени года.

Что ещё говорят зарубежные врачи

Фото: Мойка78

Доктор Дэниель Балей, Brunel University:

«Многие люди перестают двигаться, если не могут “добить” 10 000. Но это ошибочный подход. Уже 5–7 тысяч шагов дают отличные результаты».

Доктор Андреа Скотт, University of Portsmouth:

«Лучше каждый день стабильно ходить 6–7 тысяч, чем рваться к 10 и бросать всё через неделю. Регулярность — ключ к пользе».

Профессор Памела Тек, UCLA:

«Для среднего взрослого человека максимум пользы достигается к 7–8 тысячам. Сверх этого — уже не обязательно».

Вот табличный блок в виде обычного текста, удобный для вставки в статью, пост или рассылку:

Сколько шагов нужно — по возрасту и цели

Фото: pxhere

До 30 лет

  • Рекомендуемая норма: 8 000–10 000 шагов в день

Молодой организм быстрее восстанавливается, и повышенная активность помогает поддерживать вес и снижать уровень стресса.

30–50 лет

  • Рекомендуемая норма: 7 000–9 000 шагов в день
Этого достаточно для профилактики большинства заболеваний, особенно если вы ведёте сидячий образ жизни.

50–60 лет

  • Рекомендуемая норма: 6 000–8 000 шагов в день

Умеренная активность снижает риск диабета, инфаркта, инсульта и поддерживает выносливость.

60 лет и старше

  • Рекомендуемая норма: 5 000–7 000 шагов в день

Даже эта сравнительно небольшая нагрузка существенно снижает риск преждевременной смерти и поддерживает здоровье суставов и сердца.

Заключение: шагай в своём ритме

Цифра в 10 000 шагов — не догма, а миф, пришедший из рекламы. Современная наука предлагает нам гораздо более реалистичные и щадящие рекомендации. Необязательно проходить 10 000 шагов, чтобы быть здоровой. Даже 6–7 тысяч — это уже огромный вклад в долголетие, метаболизм и психику.
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