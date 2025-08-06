Диетолог рассказала, сколько овощей нужно съедать в день для здорового старения и хорошего самочувствия

Только каждый десятый взрослый человек соблюдает рекомендуемую суточную норму потребления овощей, которая составляет от 2 до 3 мисок в день. Это верно как для лета, так и для зимы, хотя в любое время года можно найти на прилавках достаточное количество недорогих овощей и корнеплодов.
Рекомендации диетолога по употреблению овощей
Дипломированный диетолог Сью-Эллен Андерсон-Хейнс, магистр наук, рассказала realsimple.com, как и в каком количестве употреблять овощи.
По ее словам, здоровое питание не может быть полноценным без большого количества овощей.
«Ежедневное употребление рекомендованного количества овощей гарантирует, что вы получите все то, что нужно для здоровья — антиоксиданты, полифенолы, витамины, минералы. Все они необходимы для иммунитета и работы клеток, снижения риска хронических заболеваний и в целом хорошего самочувствия»,
— объяснила диетолог.
Овощи можно есть любые – это не так важно. Большинство из них содержат достаточно витаминов, минералов и клетчатки для поддержания вашего здоровья. Гораздо важнее, сколько овощей вы съедаете за день.
Сколько овощей нужно съедать в день?
«Количество овощей, которое следует съедать, зависит от многих факторов, таких как ваш пол, возраст и физическая активность. В целом взрослым следует стремиться съедать около двух-трёх чашек овощей в день. Как правило, овощи должны составлять половину вашей тарелки — так вы выполните или даже превысите эту рекомендацию»,
— рассказала Андерсон-Хейнс.
При этом можно самому решить, съедать ли рекомендованное количество овощей за один раз или распределить между приёмами пищи.
В настоящее время, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, только каждый десятый взрослый соблюдает рекомендации по ежедневному потреблению фруктов и овощей,
— отметила Андерсон-Хейнс, имея ввиду данные по США.
Исследования показывают, что большинство людей ест недостаточно овощей в день. Казалось бы, это несложно, особенно если заранее распределить, что и в каком объеме съедать в течение недели. Тем не менее, мы чаще перекусываем бутербродами, чем морковкой и салатом из капусты.
Диетолог рекомендует сделать упор на разнообразие – чем больше видов овощей вы приготовите на неделю, тем лучше.
Как овощи способствуют здоровому старению?
Чем больше овощей вы едите, тем лучше работают внутренние и системы организма.
«Ежедневное употребление овощей не только улучшает внешний вид, но и положительно влияет на внутренние процессы: поддерживает здоровый микробиом кишечника, снижает риск воспалений, способствует поддержанию здорового веса, насыщению, регулярному опорожнению кишечника и снижает риск [сердечных] заболеваний»,
— отметила врач.
Употребляя рекомендованное количество овощей в день, вы инвестируете в оптимальное здоровье для себя сейчас и в будущем, напомнила диетолог.