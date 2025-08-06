Как стресс отражается на коже человека

Косметолог рассказала, что меняется в состоянии кожи, когда человек находится долгое время без отдыха и постоянно стрессует.
Снять зажимы и придать коже лица более здоровый цвет помогают мягкие остеопатические техники. Особое воздействие на зоны, отвечающие за дыхание, шейный отдел и черепные швы, запускает процессы регенерации для всего организма.
Косметолог напомнила, что техники самомассажа предполагают возможность прислушаться к собственному телу. Улучшить самочувствие можно в том числе массажем ушных раковин, стоп, височной области и зоны под затылком. Причина в обилии нервных окончаний, отвечающих за психологическое состояние организма. Также помочь могут расслабляющие ванны с солью.
Лучшее, что может сделать человек в рамках самопомощи – прислушаться к организму и отложить прикосновение, чем сделать его в неподходящее время.