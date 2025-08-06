Как стресс отражается на коже человека

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Косметолог рассказала, что меняется в состоянии кожи, когда человек находится долгое время без отдыха и постоянно стрессует.

Фото: pxhere
В беседе RuNews24.ru и косметолога-эстетиста, мастера массажа лица и остеопрактика Светланы Толмачевой выяснилось, что кожа лица — это отражение внутреннего состояния человека. Усталость и перенапряжение хорошо «читаются» окружающими.

Снять зажимы и придать коже лица более здоровый цвет помогают мягкие остеопатические техники. Особое воздействие на зоны, отвечающие за дыхание, шейный отдел и черепные швы, запускает процессы регенерации для всего организма.

По словам Толмачевой, шея играет ключевую роль в системе тела, связывая голову и тело. Если шейные мышцы находятся в зажатом состоянии, то кожа теряет тонус, отекает и тускнеет.

Косметолог напомнила, что техники самомассажа предполагают возможность прислушаться к собственному телу. Улучшить самочувствие можно в том числе массажем ушных раковин, стоп, височной области и зоны под затылком. Причина в обилии нервных окончаний, отвечающих за психологическое состояние организма. Также помочь могут расслабляющие ванны с солью.

По словам специалиста, рекомендуется проходить 6-10 сеансов с интервалом в неделю, чтобы обеспечить «перенастройку» мышц лица. Также Толмачева подчеркнула, что остеопатические методы не рекомендуется применять в период болезней.

Лучшее, что может сделать человек в рамках самопомощи – прислушаться к организму и отложить прикосновение, чем сделать его в неподходящее время.

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