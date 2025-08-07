Новое исследование выявило три эффективных способа профилактики рака печени

Новое исследование, посвящённое раку печени, выявило три способа снизить риск его развития в большинстве случаев.
Важность подобных исследований трудно переоценить: рак печени стоит на третьем месте среди всех онкологических заболеваний, чаще всего приводящих к смертельному исходу.
Что показало исследование
Новое исследование, результаты которого были опубликованы в журнале The Lancet, показало, что в 3 из 5 случаев это заболевание можно предотвратить.
По оценкам исследователей, эти меры могут сократить количество случаев рака печени на 2–5 % в год к 2050 году, что позволит спасти от 8 до 15 миллионов жизней.
Один из авторов исследования, Хашем Эль-Сераг из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне, подробнее рассказал о полученных данных в интервью npr.org.
Мнение эксперта
Вакцинация от гепатита и сокращение потребления алкоголя кажутся очевидными решениями для поддержания здоровья печени, но почему контроль веса тоже важен?
В США, где проводилось исследование, от стеатоза печени страдают от 25 % до 30 % всех взрослых граждан. И это заболевание тесно связано с избыточным весом, ожирением, диабетом и нездоровым питанием.
У 20–30 % людей с жировой дистрофией печени заболевание прогрессирует, что может в конечном итоге привести к циррозу — сильному повреждению печени, которое является предвестником и в значительной степени способствует развитию рака печени.
Единственными эффективными методами лечения рака печени являются трансплантация этого органа, которую очень сложно провести, или хирургическая резекция, то есть удаление поражённой раком части печени.
«К сожалению, у большинства людей, у которых развивается рак печени, уже есть цирроз, а значит, удаление поражённой части печени невозможно. Поэтому профилактика является наиболее эффективным и осуществимым способом борьбы с этим смертельным заболеванием»,
— отметил Хашем Эль-Сераг.
В мире сегодня наблюдается снижение распространённости гепатитов В и С. В то же время растёт число случаев ожирения, жировой дистрофии печени и злоупотребления алкоголем. Поэтому число случаев заболевания раком печени продолжает расти.