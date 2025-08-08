После 50 лет тело начинает стареть быстрее, но не все его части одновременно

Как только человек появляется на свет, запускается процесс старения организма. Оно происходит неравномерно на протяжении всей нашей жизни, и в определённые периоды ускоряется. Но при этом для разных органов скорость старения отличается.
К таким выводам пришли авторы нового исследования, проведённого группой учёных из Китайской академии наук и опубликованного в журнале Cell.
Что показало исследование
Ученые из Китайской академии наук попытались разобраться, в какой момент старение ускоряется.
Они взяли образцы тканей основных систем органов у 76 человек в возрасте от 14 до 68 лет, которые умерли от случайной черепно-мозговой травмы.
Изучив ткани, взятые из сердца, печени, поджелудочной железы, селезёнки, лёгких, кожи и мышц, они установили, что старение начинает ускоряться в возрасте от 45 до 55 лет.
Также по мере старения в тканях и органах увеличивалось количество специфичных белков.
Одно из самых больших изменений произошло в аорте, и ученые предполагают, что кровеносные сосуды разносят эти ускоряющие старение молекулы по всему организму.
Авторы исследования пишут:
«Основываясь на изменениях в белках, связанных со старением, мы разработали тканеспецифичные протеомные часы старения и охарактеризовали траектории на уровне органов. Временной анализ показал, что переломный момент в процессе старения наступает примерно в 50 лет, при этом кровеносные сосуды стареют раньше других тканей».
Это не первое исследование, которое предполагает, что старение происходит нелинейно.
Майкл Снайдер из Стэнфордского университета, профессор генетики и старший автор исследования, в беседе с Nature подтвердил говорит, что полученные китайскими учеными результаты во многом согласуются с его собственными научными выводами.
«Это согласуется с идеей о том, что гормональный и метаболический контроль очень важен. Именно в этих сферах с возрастом происходят наиболее глубокие изменения. Мы как машина. Некоторые детали изнашиваются быстрее»,
— говорит Снайдер.
Понимание того, что это за детали, поможет «механикам» (то есть врачам) продлить «срок службы механизмов». По мере того, как учёные продолжают изучать механизмы старения, их открытия, скорее всего, будут дополнять друг друга и в итоге расскажут о том, как организм в целом стареет в течение жизни.
Что означает новое исследование
Невилл Санджана, доцент кафедры биологии, нейробиологии и физиологии Нью-Йоркского университета, рассказал USA Today, что результаты исследования могут иметь большое значение для будущих исследований хронических заболеваний, ускоряющих старение.
Он сказал:
«На мой взгляд, это очень интересно. Такого рода данные очень полезны для тех, кто занимается биоинженерией и создаёт новые виды терапии для здорового старения».
Авторы исследования также считают, что начиная с 45–50 лет можно продлить здоровую жизнь на целых 10 лет. Но для этого предстоит проработать механизмы, которые будут работать на клеточном уровне.