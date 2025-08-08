Приготовление блюд в чугунной посуде обогащает их железом. Что по этому поводу думают эксперты?

Приготовление блюд в чугунных кастрюлях, сковородах, жаровнях и формах для хлеба может повысить содержание железа в продуктах, которые вы едите. Использовать такую посуду – простой способ увеличить количество железа в своем рационе.
Сколько железа выделяет чугунная сковорода?
Точное количество железа, которое впитает пища, зависит от нескольких факторов, например от того, что вы готовите и как долго блюдо находится на сковороде.
Исследование 2013 года, проведённое в Школе медицинских наук Индийского университета в Пуне, даёт хорошее представление о том, насколько увеличится содержание металла:
Другие исследования также подтверждают, что приготовление пищи на чугунной сковороде может повысить содержание железа в продуктах, но не уточняют, насколько.
Доктор Федерика Амати, доктор философии, магистр общественного здравоохранения, дипломированный диетолог, говорит:
«Приготовление пищи в чугунной посуде обычно рассматривается как дополнительный способ увеличить потребление железа, а не как основной. Это наиболее полезно для людей с незначительным дефицитом железа или для тех, кто хочет поддерживать здоровый уровень железа в организме. Людям с диагностированным дефицитом железа или анемией приготовление пищи в чугунной посуде само по себе не обеспечит достаточного количества железа, хотя и не будет лишним».
Какой тип железа вы будете получать, используя чугунную посуду на кухне?
Тоби Амидор, магистр наук, диетолог, сертифицированный диетолог, отмеченный наградами эксперт по питанию и автор бестселлера Wall Street Journal Health Shots, объяснил:
При использовании чугунной посуды выделяется негемовое железо. Это железо обычно содержится в растительных продуктах, таких как листовая зелень и бобовые. Организму сложнее усваивать негемовое железо (оно усваивается не так эффективно), чем гемовое железо, содержащееся в продуктах животного происхождения (например, в говядине и курице).
Как использовать чугунную посуду, чтобы увеличить количество железа в рационе?
Необязательно готовить на чугунной сковороде каждый день. Амидор рекомендует готовить в чугунной посуде один или два раза в неделю, особенно если у человека железодефицитная анемия и нет проблем с избытком железа в рационе.
Чем дольше вы готовите эти ингредиенты и блюда на чугунной сковороде, тем больше металла они впитают.