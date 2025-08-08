Приготовление блюд в чугунной посуде обогащает их железом. Что по этому поводу думают эксперты?

От /

Приготовление блюд в чугунных кастрюлях, сковородах, жаровнях и формах для хлеба может повысить содержание железа в продуктах, которые вы едите. Использовать такую посуду – простой способ увеличить количество железа в своем рационе.

Однако есть несколько ключевых моментов, которые следует учесть, прежде чем решить, подходит ли вам чугун для получения железа с пищей. Эксперты рассказали о них журналу Food&Wine.
Фото: страница сайта foodandwine.com

Сколько железа выделяет чугунная сковорода?

Точное количество железа, которое впитает пища, зависит от нескольких факторов, например от того, что вы готовите и как долго блюдо находится на сковороде.

Исследование 2013 года, проведённое в Школе медицинских наук Индийского университета в Пуне, даёт хорошее представление о том, насколько увеличится содержание металла:

когда четыре детских блюда готовили в чугунных кастрюлях, содержание железа в них увеличилось на 16,2 % по сравнению с блюдами, приготовленными в сковородах с тефлоновым покрытием.

Другие исследования также подтверждают, что приготовление пищи на чугунной сковороде может повысить содержание железа в продуктах, но не уточняют, насколько.

Несмотря на то, что приготовление пищи в чугунной посуде может обогатить ваш рацион, все источники сходятся во мнении, что использование такой посуды не является достаточным источником железа, способным заменить специализированное питание или приём добавок при дефиците железа.

Доктор Федерика Амати, доктор философии, магистр общественного здравоохранения, дипломированный диетолог, говорит:

«Приготовление пищи в чугунной посуде обычно рассматривается как дополнительный способ увеличить потребление железа, а не как основной. Это наиболее полезно для людей с незначительным дефицитом железа или для тех, кто хочет поддерживать здоровый уровень железа в организме. Людям с диагностированным дефицитом железа или анемией приготовление пищи в чугунной посуде само по себе не обеспечит достаточного количества железа, хотя и не будет лишним».

Какой тип железа вы будете получать, используя чугунную посуду на кухне?

Тоби Амидор, магистр наук, диетолог, сертифицированный диетолог, отмеченный наградами эксперт по питанию и автор бестселлера Wall Street Journal Health Shots, объяснил:

При использовании чугунной посуды выделяется негемовое железо. Это железо обычно содержится в растительных продуктах, таких как листовая зелень и бобовые. Организму сложнее усваивать негемовое железо (оно усваивается не так эффективно), чем гемовое железо, содержащееся в продуктах животного происхождения (например, в говядине и курице).

Как использовать чугунную посуду, чтобы увеличить количество железа в рационе?

Необязательно готовить на чугунной сковороде каждый день. Амидор рекомендует готовить в чугунной посуде один или два раза в неделю, особенно если у человека железодефицитная анемия и нет проблем с избытком железа в рационе.

Если вы приготовите более кислое блюдо или что-то с высоким содержанием сока, оно, скорее всего, впитает больше железа из кастрюли или сковороды. К кислым продуктам относятся всё, что содержит томаты, цитрусовые и алкоголь. А блюдо с высоким содержанием сока приготовить легко — просто потушите рагу или сделайте подливу.

Чем дольше вы готовите эти ингредиенты и блюда на чугунной сковороде, тем больше металла они впитают.

Прокрутить вверх