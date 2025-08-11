Ботокс предложили вводить в стопу диабетикам для снятия боли

В Новосибирске ученые разработали способ обезболить стопы при нейропатии у диабетиков, вводя им ботокс.
Такой способ помогает снять боль в наиболее нагруженных областях стопы, а также улучшить качество жизни, завили исследователи.
Полинейропатия столпы – это поражение периферических нервов у больных диабетом.
У них повреждаются нервные волокна, отвечающие за движение и чувствительность стопы. В итоге человек начинает чувствовать боль постоянно. В запущенных ситуациях на столпах и между пальцами образуются язвы.
Ученые выяснили, что для лечения в 20 определенных точек на стопе можно вводить ботокс, передает ТАСС.
Исследователи отмечают, что ранее токсин применяли и для лечения мигрени и снижения боли после эндопротезирования молочных желез.
Новый способ испытали на группе из 20 пациентов в возрасте от 28 до 89 лет с сахарным диабетом. После однократного введения препарата определенным способом боль снижалась на 12 недель.