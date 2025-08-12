Почему осенью растёт число аллергий — хотя цветение давно закончилось

Кажется, что с окончанием лета и завершением сезона активного цветения растений аллергики наконец-то могут вздохнуть спокойно.
Причины этого феномена кроются не только в погодных изменениях, но и в особенностях нашей осенней бытовой среды. Опавшие листья, влажный воздух, закрытые окна и ковры, в которых «оживают» пылевые клещи, — всё это создаёт опасную для аллергиков атмосферу.
Плесень в опавших листьях — скрытая угроза под ногами
Осенний ветер или уборка участка с метлой и граблями могут поднять эти споры в воздух, а человек, вдохнув их, получит раздражение дыхательных путей. У аллергиков это часто приводит к обострению: появляется кашель, затруднённое дыхание, слезотечение и насморк.
Особенно опасно гулять по паркам и скверам в сырую погоду, когда концентрация спор в воздухе максимальна. Даже тем, кто не страдает от сезонной аллергии весной и летом, плесневые грибы могут доставить серьёзный дискомфорт осенью.
Пылевые клещи в коврах и постели
С окончанием лета и наступлением прохладных дней мы чаще проводим время дома, закрываем окна, реже проветриваем помещения и начинаем пользоваться тёплыми одеялами и коврами.
Он поясняет, что влажность и температура в осенний период становятся благоприятными для размножения пылевых клещей. Эти микроскопические насекомые прекрасно чувствуют себя при температуре 15–20 градусов, повышенной влажности и недостаточной вентиляции. Их основное место обитания — ковры, мягкая мебель, постельное бельё и мягкие игрушки.
Осенние продукты в рационе
Ещё один фактор, о котором редко задумываются, — это сезонные продукты. Осенью в рацион многих людей входят яблоки, груши, сливы, тыква, виноград. У некоторых людей эти продукты вызывают перекрёстную реакцию: организм воспринимает их белки как схожие с пыльцой растений и реагирует так же, как на аллерген.
Например, человек, страдающий аллергией на берёзовую пыльцу весной, осенью может почувствовать зуд во рту или отёк губ после употребления свежего яблока.
Почему влажность в доме — враг аллергика
Плесневые грибы могут расти не только на улице, но и дома — в углах, за шкафами, в ванной комнате, на уплотнителях окон. Их споры, попадая в воздух, становятся сильным аллергеном и могут даже вызывать хроническое воспаление дыхательных путей.
Остаточное цветение амброзии и полыни
Даже небольшие концентрации пыльцы в воздухе способны вызывать приступы у людей с высокой чувствительностью.
Советы по защите от осенней аллергии
Врачи и опытные аллергики советуют действовать комплексно — снижать количество аллергенов в воздухе и в доме, поддерживать правильный микроклимат и беречь себя во время сезонных вспышек.
- Регулярная уборка. Проводите влажную уборку дома не реже двух раз в неделю. Особое внимание — коврам, шторам и мягкой мебели.
- Контроль влажности. Поддерживайте уровень влажности в пределах 30–50%. При необходимости используйте осушители или кондиционеры с функцией осушения воздуха.
- Правильное проветривание. Открывайте окна в сухую безветренную погоду, чтобы снизить риск попадания спор плесени и пыльцы в дом.
- Защита при садовых работах. Если убираете листья или занимаетесь ремонтом на даче, надевайте респиратор и перчатки, чтобы минимизировать контакт с аллергенами.
- Чистка постельных принадлежностей. Раз в полгода проводите стирку подушек и одеял при высокой температуре или отдавайте их в химчистку.
- Обслуживание вентиляции. Чистите фильтры кондиционеров и вентиляционных систем, чтобы предотвратить накопление пыли и спор плесени.
- Предсезонная профилактика. Летом или в начале осени отдайте ковры и пледы в профессиональную чистку, чтобы удалить пылевых клещей.
Когда обращаться к врачу
Только врач-аллерголог или пульмонолог сможет назначить адекватную терапию, включая антигистаминные препараты, спреи для носа и ингаляции. В некоторых случаях может потребоваться аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), которая позволяет снизить чувствительность организма к раздражителям.
Итог
Но при грамотной профилактике, внимании к микроклимату и своевременных мерах можно существенно снизить риск обострения и встретить зиму без постоянного насморка и кашля.