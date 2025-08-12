Почему осенью растёт число аллергий — хотя цветение давно закончилось

Кажется, что с окончанием лета и завершением сезона активного цветения растений аллергики наконец-то могут вздохнуть спокойно.

Но врачи и аллергологи предупреждают: именно осенью многие сталкиваются с новым витком неприятных симптомов — насморком, чиханием, зудом в глазах, кашлем и даже приступами бронхиальной астмы.

Причины этого феномена кроются не только в погодных изменениях, но и в особенностях нашей осенней бытовой среды. Опавшие листья, влажный воздух, закрытые окна и ковры, в которых «оживают» пылевые клещи, — всё это создаёт опасную для аллергиков атмосферу.

Плесень в опавших листьях — скрытая угроза под ногами

Одним из главных источников осенней аллергии является плесень, которая активно развивается в сырой листве. Когда деревья сбрасывают листву, на земле образуются плотные ковры из листьев, удерживающих влагу. В этих условиях быстро начинают расти колонии плесневых грибов, споры которых попадают в воздух.

Осенний ветер или уборка участка с метлой и граблями могут поднять эти споры в воздух, а человек, вдохнув их, получит раздражение дыхательных путей. У аллергиков это часто приводит к обострению: появляется кашель, затруднённое дыхание, слезотечение и насморк.

Особенно опасно гулять по паркам и скверам в сырую погоду, когда концентрация спор в воздухе максимальна. Даже тем, кто не страдает от сезонной аллергии весной и летом, плесневые грибы могут доставить серьёзный дискомфорт осенью.

Пылевые клещи в коврах и постели

С окончанием лета и наступлением прохладных дней мы чаще проводим время дома, закрываем окна, реже проветриваем помещения и начинаем пользоваться тёплыми одеялами и коврами.

Врач-пульмонолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Евгений Попов отмечает, что аллергия в это время года нередко связана с бытовыми аллергенами.

Он поясняет, что влажность и температура в осенний период становятся благоприятными для размножения пылевых клещей. Эти микроскопические насекомые прекрасно чувствуют себя при температуре 15–20 градусов, повышенной влажности и недостаточной вентиляции. Их основное место обитания — ковры, мягкая мебель, постельное бельё и мягкие игрушки.

Попов подчёркивает, что аллергены, растворяясь во влажном воздухе, проникают глубже в дыхательные пути и могут провоцировать обострение бронхиальной астмы, аллергического ларингита и других заболеваний дыхательной системы.

Осенние продукты в рационе

Ещё один фактор, о котором редко задумываются, — это сезонные продукты. Осенью в рацион многих людей входят яблоки, груши, сливы, тыква, виноград. У некоторых людей эти продукты вызывают перекрёстную реакцию: организм воспринимает их белки как схожие с пыльцой растений и реагирует так же, как на аллерген.

Например, человек, страдающий аллергией на берёзовую пыльцу весной, осенью может почувствовать зуд во рту или отёк губ после употребления свежего яблока.

Почему влажность в доме — враг аллергика

Осенью, когда температура за окном падает, а отопление ещё не включено, в квартирах часто становится сыро. Это связано с тем, что мы закрываем окна, сокращаем вентиляцию и тем самым создаём благоприятные условия для плесени и клещей.

Плесневые грибы могут расти не только на улице, но и дома — в углах, за шкафами, в ванной комнате, на уплотнителях окон. Их споры, попадая в воздух, становятся сильным аллергеном и могут даже вызывать хроническое воспаление дыхательных путей.

Остаточное цветение амброзии и полыни

Хотя большинство растений действительно отцвело к началу осени, некоторые сорные травы продолжают выделять пыльцу даже в сентябре. Особенно это касается амброзии и полыни, которые встречаются в средней полосе России и могут сохранять аллергенность до холодов.

Даже небольшие концентрации пыльцы в воздухе способны вызывать приступы у людей с высокой чувствительностью.

Советы по защите от осенней аллергии

Врачи и опытные аллергики советуют действовать комплексно — снижать количество аллергенов в воздухе и в доме, поддерживать правильный микроклимат и беречь себя во время сезонных вспышек.

  • Регулярная уборка. Проводите влажную уборку дома не реже двух раз в неделю. Особое внимание — коврам, шторам и мягкой мебели.
  • Контроль влажности. Поддерживайте уровень влажности в пределах 30–50%. При необходимости используйте осушители или кондиционеры с функцией осушения воздуха.
  • Правильное проветривание. Открывайте окна в сухую безветренную погоду, чтобы снизить риск попадания спор плесени и пыльцы в дом.
  • Защита при садовых работах. Если убираете листья или занимаетесь ремонтом на даче, надевайте респиратор и перчатки, чтобы минимизировать контакт с аллергенами.
  • Чистка постельных принадлежностей. Раз в полгода проводите стирку подушек и одеял при высокой температуре или отдавайте их в химчистку.
  • Обслуживание вентиляции. Чистите фильтры кондиционеров и вентиляционных систем, чтобы предотвратить накопление пыли и спор плесени.
  • Предсезонная профилактика. Летом или в начале осени отдайте ковры и пледы в профессиональную чистку, чтобы удалить пылевых клещей.

Когда обращаться к врачу

Если осенью у вас регулярно появляются насморк, кашель, слезотечение или затруднённое дыхание, не списывайте это на простуду. Аллергия может маскироваться под ОРВИ, и без правильного лечения состояние будет только ухудшаться.

Только врач-аллерголог или пульмонолог сможет назначить адекватную терапию, включая антигистаминные препараты, спреи для носа и ингаляции. В некоторых случаях может потребоваться аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), которая позволяет снизить чувствительность организма к раздражителям.

Итог

Осень — не всегда время спокойного дыхания для аллергиков. Даже когда цветение позади, опасность подстерегает нас в опавших листьях, коврах, влажных углах квартир и даже на кухонном столе в виде сезонных фруктов.

Но при грамотной профилактике, внимании к микроклимату и своевременных мерах можно существенно снизить риск обострения и встретить зиму без постоянного насморка и кашля.

