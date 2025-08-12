Россиян призывают вакцинироваться из-за распространения менингококка

С начала года в России зарегистрировали 1,2 тысячи случаев заболевания менингококковой инфекцией, что вдвое выше показателя за весь 2024 год.
Инфекционист Михаил Фаворов аналогично подчеркнул необходимость вакцинации против менингококковой инфекции, указав, что соответствующие препараты имеются, однако требуется инвестирование в их производство и запуск серийного выпуска.
По мнению врача-инфекциониста и педиатра Лилит Аракелян, всплеск заболеваемости менингококком обусловлен радом факторов. Например, решением некоторых родителей отсрочить прививки детям вследствие пандемии коронавируса, ростом числа привозимых возбудителей болезни и увеличением численности противников прививок.
Симптомы инфекции при легких формах походи на ОРВИ: лихорадка, слабость, насморк. При менингите больного мучает сильнейшая головная боль, светобоязнь, мышцы шеи напряжены, присутствует тошнота. Если дошло до сепсиса, пациента мучает лихорадка, сыпь на коже, похожая на кровоизлияния, сама кожа бледная.
В зоне риска менингококка дети до пяти лет. Заболеваемость малышей в 25 раз выше, чем у взрослых. Более того, 75% всех летальных исходов наступают у детей до 2-х лет.