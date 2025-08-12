Россиян призывают вакцинироваться из-за распространения менингококка

От /

С начала года в России зарегистрировали 1,2 тысячи случаев заболевания менингококковой инфекцией, что вдвое выше показателя за весь 2024 год.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Врач-инфекционист Екатерина Степанова рассказала об этом РБК, отметив, что решение проблемы видит в вакцинации населения. Требуются дополнительные меры, в особенности, для уязвимых групп.

Инфекционист Михаил Фаворов аналогично подчеркнул необходимость вакцинации против менингококковой инфекции, указав, что соответствующие препараты имеются, однако требуется инвестирование в их производство и запуск серийного выпуска.

По мнению врача-инфекциониста и педиатра Лилит Аракелян, всплеск заболеваемости менингококком обусловлен радом факторов. Например, решением некоторых родителей отсрочить прививки детям вследствие пандемии коронавируса, ростом числа привозимых возбудителей болезни и увеличением численности противников прививок.

В пресс-службе Роспотребнадзора ранее рассказали, что возбудителем менингококковой инфекции является бактерия Neisseria meningitidis. Зараза распространена повсеместно. Зачастую передается воздушно-капельным путем и реже — контактно-бытовым. Важным условием для заражения является тесный контакт с расстоянием между людьми менее метра.

Симптомы инфекции при легких формах походи на ОРВИ: лихорадка, слабость, насморк. При менингите больного мучает сильнейшая головная боль, светобоязнь, мышцы шеи напряжены, присутствует тошнота. Если дошло до сепсиса, пациента мучает лихорадка, сыпь на коже, похожая на кровоизлияния, сама кожа бледная.

В зоне риска менингококка дети до пяти лет. Заболеваемость малышей в 25 раз выше, чем у взрослых. Более того, 75% всех летальных исходов наступают у детей до 2-х лет.

Защищает от болезни вакцинация, которую проводят в рамках национального календаря профилактический прививок по эпидемическим показаниям и региональных календарей профилактических прививок.
Прокрутить вверх