В Боткинской больнице озвучили прогноз заболеваемости лихорадкой чикунгунья

Врачи учреждения отметили, что заболевших лихорадкой в стационаре нет.
Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина, пока что в палатах нет ни одного больного, у которого был бы подтвержден соответствующий диагноз.
По словам медиков, переносчиками вируса является определенный вид комаров. В Ленобласти подобных насекомых нет – для них на севере неприемлемые условия обитания.
«От человека к человеку вирус не передается. Основные симптомы: подъем температуры тела и выраженные боли в суставах. Тяжелое течение и летальные исходы встречаются редко»,
– подчеркнули в стационаре.
Полностью исключить риск заразиться лихорадкой чикунгунья можно только в том случае, если человек не контактировал с регионами, где заболевания нет. Если же человек вернулся из других стран, где обитают москиты-переносчики, то стоит обратиться к медикам при появлении перечисленных симптомов.