В китайских машинах зафиксировали вызывающее рак излучение

Китайские гибридные авто могут быть опасны для жизни. В них обнаружили излучение, превышающие нормы в восемь раз.
Невидимые волны электромагнитного излучения в малых дозах опасности не несут, но эффект от них может быть накопительным. В особенности, если источник отличается мощностью. В таком случае есть риск канцерогенных заболеваний, различные неврологических нарушений и депрессии.
В авто с двигателями внутреннего сгорания излучение создают генератор, свечи зажигания и разного рода электроника в салоне машины. В электромобилях и гибридах, где используются куда более мощные системы, ситуация другая. Взять хотя бы тяговой электродвигатель, который во время своей работы создает сильное переменное магнитное поле. Здесь же можно отметить и литий-ионные аккумуляторы.
Электротранспорт отличается от традиционных автомобилей тем, что по его высоковольтным проводам проходят электрические токи гораздо большей интенсивности (сотни ампер), что вызывает образование мощных электромагнитных полей, сообщает журнал Naked Science.
Следует учитывать, что в обычных машинах, где излучающие элементы функционируют эпизодически, в электрокарах все работает непрерывно в процессе передвижения, тем самым формируя стабильное электромагнитное воздействие.
Самые большие показатели датчики показали во время разгона, когда напряженность электрического поля достигала 200 В/м. Это в восемь раз выше безопасного предела. Согласно нормам СанПиН, допустимо отклонение на 10-25 единиц, предельно допустимо на 25-40. При отклонении на 100-200 можно говорить о негативном воздействии на организм, а 200 и более — опасны для здоровья.
Ученые подчеркивают, что насыщение системы электромагнитной защиты в гибридных автомобилях нужно доработать.
Какая именно модель машины и какого года выпуска была задействована для исследовании, в материале не отмечается. Кроме того, не указано, применимы ли результаты опыта для всех китайских гибридов и не уточняется, есть ли среди них наиболее и наименее опасные варианты.
При этом, если в 2023 и 2024 годах китайский автопром пользовался ажиотажным спросом, то в 2025-м фиксируется значительное падение продаж. За первый квартал количество проданных машин снизилось на 25,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных «Автостата».
В частности, продажи падают на фоне высокой ключевой ставки Банка России, которая, в свою очередь, провоцирует высокие банковские ставки по автокредитам. Банки вынуждены выдавать кредиты с большой ежегодной переплатой, что делает покупку новой машины для большинства россиян крайне обременительной идеей.
Конкретных прогнозов по судьбе автопрома в России на ближайшие годы пока нет. Многое зависит от ключевой ставки, курса иностранных валют, средней зарплате в стране, а также средней цене автомобиля.
Кроме того, все чаще появляются новости, что машины российских производителей перестали продаваться. Склады переполнены, а сами заводы переходят на четырехдневную рабочую неделю.