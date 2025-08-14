Россиянам рассказали, где можно заразиться лихорадкой чикунгунья

Вспышки лихорадки чикунгунья чаще всего фиксируют в странах Южной Америки, Азии и Африки.
Как сообщил портал «Объясняем.РФ» в этом году инфекция распространяется в Южной Азии, на островах Индийского океана, на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. Недавно вспышка произошла и в Китае. В России болезни нет.
Однако риск завоза остается.
В Роспотребнадзоре рассказали, что симптомы чикунгуньи появляются через четырех-восемь дней после заражения. Человек испытывает сильную боль в суставах и мышцах, повышается температура тела. Среди других симптомов: отеки, тошнота, сыпь, усталость, головная боль.
Лихорадка передается человеку с укусами насекомых, в основном переносчиками являются комары видов Aedes aegypti и Aedes allbopictus. Они могут передавать и другие вирусы, включая лихорадку Денге.