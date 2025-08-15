Как правильно подходить к похудению

Россиянам открыли секреты грамотного похудения.
В беседе с RuNews24 эксперт по биохакингу и нутрициологии Мария Молоствова подчеркнула, что большинство людей в попытке похудеть гонится за резким сокращением дневного калоража и интенсивными кардио-тренировками, однако, радикальный подход только отодвигает результат.
По словам нутрициолога, нужно создавать оптимальный дефицит калорий. Для этого достаточно «урезать» дневной рацион только на 300-500 калорий от привычного объема потребляемой энергии из пищи.
Вместе с тем нужно не только меньше есть, но и больше двигаться. Можно начать проходить 8-12 тысяч шагов в день, что улучшит обмен веществ. Еще одно важное условие – наращивание мышечной массы.
Для этого подойдут тренировки с отягощениями в спортивном зале. Такая работа будет сжигать калории и одновременно растить мышцы. Главное при этом – добирать оптимальное количество белка, который идет на построение мышц. Достаточно есть 1,8–2,2 г белка на килограмм массы тела.
Марии Молоствова подчеркнула, что похудение зависит не только от режима, но и от понимания, как работает человеческий организм. Лишние килограммы будут уходить только при условии дисциплины и грамотного подхода.