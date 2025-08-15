Минздрав составит перечень БАДов, которые смогут назначать врачи

Минздрав России разработал проект, по которому в стране могут установить требования к качеству и эффективности биологически активных добавок (БАД) к еде.
На основе этих критериев создадут список БАДов, которые пациентам смогут назначать врачи, сообщили в пресс-службе министерства.
Если постановление будет принято, новые правила вступят в силу уже с 1 марта 2026 года.
Предлагается ввести строгую оценку качества БАДов: проверять, соответствуют ли компоненты международным стандартам безопасности ЕАЭС, проводить обязательное тестирование каждой партии в лабораториях, а также проводить регулярный контроль качества первых трех партий для нового продукта, а также ежегодный выборочный для тех, которые уже на рынке.
Летом президент Владимир Путин также подписал закон, ужесточающий контроль за оборот БАДов. Сайты, где продают добавки без маркировки или с неизвестным происхождением, будут блокировать.