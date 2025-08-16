Названы причины развития психосоматических расстройств

Психолог рассказал, какое место во всей цепочке заболевания занимают ошибки прошлого.
По словам психолога, иногда время не помогает, и травмирующий опыт может проявляться спустя время в виде физических симптомов. Ухудшить состояние здоровья способны триггерные ситуации, похожие на прошлую травму.
«Психосоматика также может служить средством получения внимания со стороны окружающих. Например, человек может сознательно или подсознательно заболевать, чтобы привлечь к себе больше внимания родственников или близких. В таком случае болезнь становится «вторичной выгодой», позволяющей получить эмоциональную поддержку и заботу»,
– добавил психолог.
Также причина проявления заболеваний может крыться в негативной самооценке, чувстве вины и самоуничижения за ошибки прошлого. По словам Лунюшина, некоторые используют болезни как способ наказания за свои поступки.
«Вера в то, что за плохие действия следует наказание, может проявляться в виде ожидания болезней или других проблем со здоровьем. Это создает порочный круг: человек ожидает наказания — болезнь приходит»,
– уточнил эксперт.
Влияют и слова близких. Особенно, если человека долгое время пугают рассказами о наследственных заболеваниях или о недугах, которые поражали родственников. Яркий пример – онкология. Все это формирует у человека убеждения о своей предрасположенности к этим болезням. Срабатывает и эффект самовнушения.