Названы причины развития психосоматических расстройств

От /

Психолог рассказал, какое место во всей цепочке заболевания занимают ошибки прошлого.

Фото: PxHere
В беседе с ИА RuNews24.ru психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин поделился, что частой причиной развития недуга становится наличие психотравмы или стресса.

По словам психолога, иногда время не помогает, и травмирующий опыт может проявляться спустя время в виде физических симптомов. Ухудшить состояние здоровья способны триггерные ситуации, похожие на прошлую травму.

Также почва для роста психосоматических расстройств – внутренние конфликты. Человек может быть перфекционистом, тем самым вызывая чрезмерную нагрузку на организм. Как итог – тело дает сбой и проявляются психосоматические заболевания.

«Психосоматика также может служить средством получения внимания со стороны окружающих. Например, человек может сознательно или подсознательно заболевать, чтобы привлечь к себе больше внимания родственников или близких. В таком случае болезнь становится «вторичной выгодой», позволяющей получить эмоциональную поддержку и заботу»,

– добавил психолог.

Также причина проявления заболеваний может крыться в негативной самооценке, чувстве вины и самоуничижения за ошибки прошлого. По словам Лунюшина, некоторые используют болезни как способ наказания за свои поступки.

«Вера в то, что за плохие действия следует наказание, может проявляться в виде ожидания болезней или других проблем со здоровьем. Это создает порочный круг: человек ожидает наказания — болезнь приходит»,

– уточнил эксперт.

Влияют и слова близких. Особенно, если человека долгое время пугают рассказами о наследственных заболеваниях или о недугах, которые поражали родственников. Яркий пример – онкология. Все это формирует у человека убеждения о своей предрасположенности к этим болезням. Срабатывает и эффект самовнушения.

Сергей Лунюшин подчеркнул, что такие болезни имеют сложную природу и требуют профессионального подхода для лечения. Психосоматика — результат взаимодействия психологических факторов с физическим состоянием организма. Именно поэтому лечение требует работы и с телом, и с психикой.
Прокрутить вверх