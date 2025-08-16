Почему рассеянный склероз молодеет

В чем причина появления рассеянного склероза у молодого поколения.
Причина недуга в том, что иммунная система ошибочно атакует оболочку нервных волокон, нарушая связь между мозгом и телом. Возбудителем может быть вирус, идентичный вирусу рассеянного энцефаломиелита.
Чаще всего от болезни страдают россияне, живущие в промышленных районах и городах, очень редко заболевают жители сельской местности.
По словам невролога, патологию можно выявить на ранних стадиях развития. Пациенту стоит обратить внимание на мышечную слабость, потерю зрения и резкое его возвращение, а также на потерю координации движений. Также маркерами являются тремор рук, неконтролируемое ритмичное движение глаз и недержание.
В России также существуют препараты для лечения, с 2025 года пациенты получают их бесплатно. Однако в последнее время с этим были проблемы из-за отсутствия множества лекарств.
Людям из группы повышенного риска невролог советовал уделять внимание состоянию нервной системы и проходить обследования.