Почему рассеянный склероз молодеет

В чем причина появления рассеянного склероза у молодого поколения.

Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев
В беседе с 360.ru. врач-невролог Ян Власов поделился, что первые симптомы болезни часто появляются уже в 25-40 лет, хотя раньше заболевание считалось старческим.

Причина недуга в том, что иммунная система ошибочно атакует оболочку нервных волокон, нарушая связь между мозгом и телом. Возбудителем может быть вирус, идентичный вирусу рассеянного энцефаломиелита.

Болезнь продолжают изучать до сих пор – исследователи из Гарварда обнаружили, что риск ее развития возрастает сразу в 32 раза после заражения вирусом Эпштейна-Барр. Также возможна связь с цитомегаловирусом и герпесом.

Чаще всего от болезни страдают россияне, живущие в промышленных районах и городах, очень редко заболевают жители сельской местности.

За последние пять лет количество госпитализаций с этим диагнозом выросло на 38%. Около 75% всех пациентов — женщины, в основном европейки. Около 80% болеющих зарабатывают умственным трудом.

По словам невролога, патологию можно выявить на ранних стадиях развития. Пациенту стоит обратить внимание на мышечную слабость, потерю зрения и резкое его возвращение, а также на потерю координации движений. Также маркерами являются тремор рук, неконтролируемое ритмичное движение глаз и недержание.

Полностью избавиться от заболевания невозможно, поэтому целью лечения считают улучшение качества жизни и увеличение периодов ремиссии.

В России также существуют препараты для лечения, с 2025 года пациенты получают их бесплатно. Однако в последнее время с этим были проблемы из-за отсутствия множества лекарств.

Всегда проще не допустить болезнь, чем бороться с ее последствиями. Чтобы не провоцировать недуг, нужно минимизировать стресс и отказаться от вредных привычек. Также организм будет защищен при налаженном режиме сна, занятиях спортом и сбалансированном питании.

Людям из группы повышенного риска невролог советовал уделять внимание состоянию нервной системы и проходить обследования.

