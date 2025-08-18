Курильщикам рассказали, как привычка становится препятствием карьерного роста

Вредная привычка не только портит здоровье, но и может влиять на карьерный рост любителя выкурить сигарету.
В беседе с NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова подчеркнула, что никотин оказывает влияние на когнитивные функции организма, затормаживая мыслительный процесс и ухудшая концентрацию внимания.
По словам специалиста, курение ухудшает результат работы по той причине, что вредные пары оказывают негативное действие на сосуды головного мозга. Как итог – продуктивность курящих снижается по сравнению с коллегами, чьи руки не тянутся к пачке сигарет.
Вместе с тем нервная система курящий быстрее изнашивается, и вместе с ней снижаются когнитивные способности. Из-за того, что кислорода поступает в организм меньше, также ухудшается качество тела.
Елена Павлова подчеркнула, что курящим труднее сохранять мотивацию – никотин нарушает выработку дофамина. Также привычка усиливает тревожность и раздражительность. Как итог – человеку труднее дается учеба и работа.