Опавшие листья — рассадник клещей: почему осенью риск укусов не снижается

Осень на даче у большинства ассоциируется с тишиной: сад засыпает, трава желтеет, насекомые исчезают. Кажется, что вместе с летом ушла и опасность укусов клещей.
Эта «золотая» осенняя подстилка, которая красиво шуршит под ногами, на деле становится идеальной средой для размножения и зимовки опасных насекомых. Там сохраняется влажность, создаётся тепло и защита от морозов. В итоге к весне сад превращается в рассадник паразитов и их переносчиков. Мойка78 рассказывает, почему так происходит.
Почему листья — идеальное убежище для клещей
Опавшие листья быстро слёживаются, образуя плотный ковёр. Между ними задерживается влага, температура внутри «листового пирога» всегда на несколько градусов выше, чем на поверхности. Для клеща это рай: он может спокойно дождаться весны, не погибнув даже в сильные морозы.
Учёные отмечают, что в местах, где опавшие листья не убирают, популяция клещей выше в 3–4 раза по сравнению с ухоженными участками. Именно поэтому садоводы с опытом никогда не оставляют листву возле дома и грядок.
Почему опасность сохраняется до глубокой осени
Ноябрь, декабрь и даже начало зимы с оттепелями становятся для клещей временем «долгой охоты». Под снегом, в подгнившей листве и компосте они чувствуют себя прекрасно. А значит, дачник, приехавший на участок поздней осенью за урожаем или для работ, всё ещё рискует.
Чем грозит укушенный клещ осенью
Особенно коварен этот период тем, что люди расслабляются. Многие уверены: раз жара позади, то и клещей больше нет. Из-за этого редко кто берёт на участок репелленты или проверяет одежду и тело после прогулок.
Опыт дачников: где чаще всего прячутся клещи
- старых досках и дровах, сложенных на хранение;
- компостных кучах;
- густых кустарниках, особенно если их не подрезали;
- залежавшейся траве, которую не успели убрать перед зимой.
Опытные дачники советуют: чем чище сад уходит в зиму, тем меньше проблем будет весной.
Как защитить участок от клещей
- Убирайте листву. Особенно вокруг дома, теплиц, сараев и дорожек. Если нет времени утилизировать всё, хотя бы сгребите её в компост подальше от жилой зоны.
- Следите за компостом. Не оставляйте его возле дома — это рассадник и для клещей, и для грызунов.
- Подрезайте кустарники. Чем меньше густых зарослей, тем сложнее паразитам устроить там зимовку.
- Используйте барьеры. Сухая опилка или щебень вокруг участка мешает клещам перебраться с леса на дачу.
Как защитить себя
- носите закрытую одежду, лучше светлую — на ней клеща проще заметить;
- используйте репелленты;
- проверяйте тело после работ в саду;
- сразу стирайте и сушите одежду при высокой температуре.
Мнение эксперта
Доктор Дарья Садовская в своем Telegram-канале отмечает, что сезон клещей начинается в апреле, но и осенью остаётся актуальным. С каждым годом география укусов расширяется, а случаи болезни Лайма и энцефалита растут. Особенно это касается Центральной России, Урала и Сибири.
DEET эффективен уже при концентрации 20–30%. Детям старше 2 месяцев можно использовать средства до 30%, младше — нельзя.
Пикаридин безопаснее и дольше держится — до 12 часов, не портит одежду и лучше переносится кожей.
IR3535 и масло лимонного эвкалипта подходят как альтернатива, но действуют меньше.
Эксперт отдельно отмечает: всё, что работает против клещей, работает и против комаров, но не наоборот. А комбинированные спреи с SPF лучше не использовать: солнцезащитный крем нужно обновлять чаще, чем репеллент, и это приводит к передозировке средства от насекомых.
И главное — никакого масла, нагревания или «скручивания», если клещ всё же присосался. Удалять его нужно только пинцетом.
Итог
Именно сейчас важно не расслабляться: убрать листья, использовать средства защиты и помнить, что клещи — это проблема не только лета, но и поздней осени.