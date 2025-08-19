Пациентка вернулась в Петербург из США ради удаления опухоли в глазе

В Петербурге медики Центра имени академика Святослава Фёдорова провели сложную операцию 55-летней пациентке с рецидивом меланомы хориоидеи глаза.
Через 13 лет после операции в Челябинске опухоль снова начала расти. Её размер составил 2,5 мм. Несмотря на то, что она наблюдалась у одного из лучших офтальмологов в США, прогноз был неблагоприятным — обычно при таком диагнозе требуется удаление глаза. Услышав такой прогноз от медика университета Джефферсона в Филадельфии, она улетела в Петербург на лечение, сообщает телеканал Санкт-Петербург.
В Северной столице врачи применили современную методику – фотодинамическую терапию (удаление лазером опухоли) в сочетании с установкой радиоактивной пластинки. Операция длилась меньше часа и прошла успешно. Глаз удалось сохранить.
Сейчас пациентка проходит контрольные обследования каждые три месяца и планирует вернуться во Флориду, где она занимается пошивом одежды.