Пластиковые окна на даче: как они могут сделать дом сырым и холодным одновременно

От /

Для многих дачников пластиковые окна стали символом уюта и защиты от ветра. После их установки исчезают сквозняки, улучшается звукоизоляция, а внешний вид дома становится более аккуратным.

Фото: Baltphoto/Владислав Галушко
Но у этого «чуда цивилизации» есть обратная сторона: при неправильном монтаже или эксплуатации пластиковые окна могут превратить дачу в сырое и холодное помещение, даже если за окном мороз.

Причина кроется в особенностях самого материала, микроклимата дачного дома и резких перепадах температур, которые особенно часто случаются осенью и весной.

Почему пластиковое окно может быть источником сырости

Главная особенность пластиковых окон — высокая герметичность. Они практически полностью перекрывают естественный приток свежего воздуха, который был у старых деревянных рам через щели и неплотности. В результате в помещении накапливается влага, которая раньше уходила с естественной вентиляцией.

На даче проблема усугубляется тем, что дом часто не отапливается постоянно. Хозяева приезжают на выходные, топят печь или включают обогреватели, а затем снова оставляют дом без тепла. Влага, появившаяся при нагреве, оседает на холодных поверхностях — в первую очередь на стеклопакетах.

В холодную погоду на внутренней стороне окна образуется конденсат, который стекает вниз, впитывается в подоконник, откосы и стену. Со временем это приводит к развитию плесени и грибка.

Ловушка конденсата: как возникает и чем опасна

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Конденсат образуется, когда тёплый влажный воздух внутри помещения соприкасается с холодной поверхностью стекла. У пластиковых окон есть одна особенность: пластиковая рама и герметичный стеклопакет хуже «дышат», а значит, перепады температуры ощущаются резче.

При отрицательных температурах влага не просто скапливается в виде капель — она замерзает, превращаясь в наледь. При оттепели лёд тает, и влага снова уходит в стены и подоконник. Такой цикл «замерзание–таяние» может повторяться десятки раз за зиму.

Опасность в том, что:

  • влага разрушает штукатурку и отделочные материалы;
  • создаётся благоприятная среда для плесени;
  • при сильных морозах лёд в стыках может повредить уплотнители и фурнитуру окна.

Почему окно может промерзать

Даже дорогие пластиковые окна не застрахованы от промерзания. Причины бывают разные:

  1. Тонкий или однокамерный стеклопакет — недостаточная теплоизоляция.
  2. Мостики холода — участки, где холод проходит внутрь из-за ошибок при установке (например, неплотное примыкание к стене).
  3. Неисправные уплотнители — со временем они теряют эластичность и перестают держать тепло.
  4. Неправильная регулировка фурнитуры — створка прилегает неплотно, и холодный воздух проникает внутрь.

Особенности дачного климата: почему здесь проблема проявляется сильнее

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева
В городских квартирах окна подвергаются постоянному умеренному воздействию: температура внутри почти всегда +18…+22 °C, влажность стабильная. На даче же зимой температура может колебаться от минусовой до плюсовой в течение суток, особенно при нерегулярном отоплении.

Когда в холодный дом резко вносят тепло, влага из воздуха моментально конденсируется на самых холодных точках — окнах и откосах. Если окна пластиковые и герметичные, влага не выходит наружу, а оседает внутри.

Опыт дачников: как избежать сырости и промерзания

Садоводы и владельцы загородных домов делятся в форумах и чатах опытом борьбы с этой проблемой. Они отмечают, что ситуация заметно улучшается при соблюдении нескольких правил:

  • Устанавливать двух- или трёхкамерные стеклопакеты с энергосберегающим покрытием.
  • Следить за состоянием уплотнителей и менять их раз в 5–7 лет.
  • Делать приточную вентиляцию — либо через специальные клапаны в раме, либо через приточные устройства в стене.
  • При отъезде из дома оставлять форточку в режиме «микропроветривания» (если позволяет район и безопасность).
  • Использовать осушители воздуха или хотя бы регулярно проветривать дом.
  • Утеплять откосы снаружи и изнутри, чтобы уменьшить промерзание.

Профилактика от специалистов Роспотребнадзора

Фото: Baltphoto/Дарья Иванова
В своих рекомендациях по предотвращению плесени и сырости Роспотребнадзор указывает:
  1. Поддерживать в помещении влажность не выше 60%.
  2. Проветривать комнаты не менее 10–15 минут несколько раз в день.
  3. Утеплять зоны, где возможны «мостики холода».
  4. Не допускать попадания воды на строительные конструкции и отделку.

Для дачников эти правила особенно важны, так как влага, впитавшаяся в стены за зиму, весной может привести к их разрушению или необходимости дорогостоящего ремонта.

Итог: пластиковые окна — не враг, но требуют внимания

Пластиковые окна могут служить десятилетиями и действительно делать дачу комфортнее. Но при неправильной установке и отсутствии вентиляции они становятся источником сырости, плесени и теплопотерь.

Чтобы избежать неприятностей, стоит подумать о приточном воздухе, утеплении откосов и регулярном проветривании.

Так вы сохраните не только тепло, но и здоровье дома — и ваше собственное.

Прокрутить вверх