Попова рассказала о рисках распространения холеры и лихорадок в России

В Россию могут проникнуть опасные инфекции, в том числе холера и тропические лихорадки.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что речь идет о завозных случаях. Говоря о холере она уточнила, что болезнь может распространяться, условия для этого в России нет, ведомство их не допускает.
Попова указала на рост количество комаров в разных странах из-за климатических изменений. В связи с этим увеличивается и число случаев заболеваний, связанных с эими насекомыми: лихорадки Западного Нила, Зика, Оропуш, передает ТАСС.
При этом риск распространения лихорадки чикунгунья в России остается низким. Более того, случаев ввоза заболевания в 2025 году зафиксировано не было, подчеркнула глава Роспотребнадзора.
В ведомстве рассказывали, что лихорадка чикунгунья передается исключительно через укус инфицированного вирусом комара вида Aedes aegypti и Aedes albopictus. Они распространены в Индийском субконтиненте, в Африке и Азии, но в последнее время их можно найти в Европе и Северной Америке.
Туристам для защиты важно соблюдать ряд мер: использовать репелленты от насекомых, носить закрытую одежду, в помещениях проверять целостность москитных сеток и использоваться кондиционеры (низкие температуры комарам не нравятся).