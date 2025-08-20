Портфель-ловушка: как тяжёлая сумка вредит позвоночнику ребёнка уже к концу первой четверти

В преддверии нового учебного года Роспотребнадзор напоминает родителям о важности правильного выбора школьных рюкзаков и учебных принадлежностей. От веса портфеля и его конструкции напрямую зависит не только комфорт ребёнка в школе, но и его здоровье на долгие годы.
А к выпускным классам количество детей с выявленными проблемами с позвоночником, плоскостопием и сколиозом достигает 70–80%.
На днях Мойка78 рассказывала, что Минпросвещения установило годовую учебную нагрузку для учащихся начальных и средних классов.
Объем учебной нагрузки определяется вариантами федеральных образовательных планов.
Требования Роспотребнадзора к портфелям и учебникам
- Вес пустого портфеля не должен превышать 700 г для учеников начальных классов и 1 кг — для средних и старших.
- Ранцы должны иметь формоустойчивую спинку, обеспечивающую полное прилегание к спине ребёнка.
- Размеры рюкзака регламентированы: длина 300–360 мм, ширина 60–100 мм, длина ремней — не менее 600–700 мм, ширина лямок — не менее 35–40 мм.
- Материал обязан быть лёгким, прочным, с водоотталкивающим покрытием.
- Обязательное наличие светоотражающих элементов.
К учебникам и тетрадям предъявляются свои требования: бумага должна быть качественной, печать — удобной для чтения, вес — соответствовать возрасту ребёнка.
- 1,5 кг для 1–2 классов,
- 2 кг для 3–4 классов,
- 2,5 кг для 5–6 классов,
- 3,5 кг для 7–8 классов,
- 4 кг для 9–11 классов.
Оптимальное соотношение веса рюкзака к массе тела ребёнка — 1:10. Например, если школьник весит 30 кг, то максимальный вес портфеля не должен превышать 3 кг.
Чем опасен неправильный рюкзак
- сутулости и деформации позвоночника;
- сколиозу, кифозу, лордозу;
- развитию плоскостопия;
- перегрузке суставов и мышц;
- сдавливанию внутренних органов.
Наиболее уязвим возраст — от 5 до 18 лет. Именно в это время формируется позвоночник и осанка.
Мнение ученых
Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) провели исследования, посвящённые влиянию школьных ранцев на здоровье детей. Детали опубликовала пресс-служба университета.
Доцент ПНИПУ Владислав Никитин добавляет, что жёсткая ортопедическая спинка предпочтительнее для всех школьников начальных и средних классов. Она снижает нагрузку в периоды активного роста. Важно, чтобы портфель заканчивался на уровне поясницы, а не провисал ниже.
Как выбрать правильный рюкзак
- Вес — пустой портфель не должен превышать 700–1000 г.
- Спинка — лучше с ортопедическим каркасом или memory foam.
- Лямки — широкие (не менее 3–4 см), регулируемые.
- Форма — прямоугольная, без сильных округлений.
- Распределение веса — тяжёлые предметы ближе к спине.
- Дополнительные ремни — нагрудный и поясной для фиксации.
Чего категорически нельзя делать
- Носить рюкзак на одном плече — это почти гарантированно ведёт к сколиозу.
- Перегружать портфель лишними вещами.
- Покупать сумку «на вырост» — она должна соответствовать росту ребёнка.
- Игнорировать жалобы ребёнка на боли в спине или усталость.
Упражнения для профилактики
Специалисты ПНИПУ рекомендуют простые упражнения для разгрузки позвоночника:
- планка;
- «лодочка» (поднятие рук и ног лёжа на животе);
- мостик;
- растяжка позвоночника лёжа на полу 5–7 минут после школы.
Вывод
Роспотребнадзор и учёные едины во мнении: правильный рюкзак, регулярный контроль его веса и физическая активность ребёнка — обязательные условия сохранения здоровья школьников.