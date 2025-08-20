Портфель-ловушка: как тяжёлая сумка вредит позвоночнику ребёнка уже к концу первой четверти

От /

В преддверии нового учебного года Роспотребнадзор напоминает родителям о важности правильного выбора школьных рюкзаков и учебных принадлежностей. От веса портфеля и его конструкции напрямую зависит не только комфорт ребёнка в школе, но и его здоровье на долгие годы.

Рюкзак для подростка. Фото: Baltphoto / Вероника Овсянникова
Специалисты отмечают, что проблема перегруженных рюкзаков остаётся одной из самых острых. По статистике, до половины российских школьников уже к концу начальной школы имеют нарушения осанки.

А к выпускным классам количество детей с выявленными проблемами с позвоночником, плоскостопием и сколиозом достигает 70–80%.

На днях Мойка78 рассказывала, что Минпросвещения установило годовую учебную нагрузку для учащихся начальных и средних классов.

С 1 сентября норма для первоклассников составит 620-653 часа. Во втором, третьем и четвертом классах будут учиться от 782 до 884 часов. Пятиклассников ждут от 986 до 1088 учебных часов, а шестиклассников минимум 1010 часов и максимум 1122 часа. В седьмом классе была уставлена планка в 1190 часов, а восьмом и девятом до 1224 часов.

Объем учебной нагрузки определяется вариантами федеральных образовательных планов.

Требования Роспотребнадзора к портфелям и учебникам

Фото: Baltphoto
Согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), ученические портфели должны отвечать жёстким санитарным и эргономическим нормам:
  • Вес пустого портфеля не должен превышать 700 г для учеников начальных классов и 1 кг — для средних и старших.
  • Ранцы должны иметь формоустойчивую спинку, обеспечивающую полное прилегание к спине ребёнка.
  • Размеры рюкзака регламентированы: длина 300–360 мм, ширина 60–100 мм, длина ремней — не менее 600–700 мм, ширина лямок — не менее 35–40 мм.
  • Материал обязан быть лёгким, прочным, с водоотталкивающим покрытием.
  • Обязательное наличие светоотражающих элементов.

К учебникам и тетрадям предъявляются свои требования: бумага должна быть качественной, печать — удобной для чтения, вес — соответствовать возрасту ребёнка.

Роспотребнадзор напоминает: вес ежедневного комплекта учебников и школьных принадлежностей не должен превышать.
  • 1,5 кг для 1–2 классов,
  • 2 кг для 3–4 классов,
  • 2,5 кг для 5–6 классов,
  • 3,5 кг для 7–8 классов,
  • 4 кг для 9–11 классов.

Оптимальное соотношение веса рюкзака к массе тела ребёнка — 1:10. Например, если школьник весит 30 кг, то максимальный вес портфеля не должен превышать 3 кг.

Чем опасен неправильный рюкзак

Школьники. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина
Если ребёнок носит тяжёлый или бесформенный портфель, это ведёт к:
  • сутулости и деформации позвоночника;
  • сколиозу, кифозу, лордозу;
  • развитию плоскостопия;
  • перегрузке суставов и мышц;
  • сдавливанию внутренних органов.

Наиболее уязвим возраст — от 5 до 18 лет. Именно в это время формируется позвоночник и осанка.

Мнение ученых

Фото: unslash

Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) провели исследования, посвящённые влиянию школьных ранцев на здоровье детей. Детали опубликовала пресс-служба университета.

Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов поясняет, что неправильно подобранный рюкзак может привести не только к нарушению осанки, но и к хроническим болям в спине и шее, а в дальнейшем — к серьёзным заболеваниям позвоночника. Узкие лямки и отсутствие жёсткой спинки перегружают трапециевидные мышцы, что вызывает головные боли и быструю утомляемость.

Доцент ПНИПУ Владислав Никитин добавляет, что жёсткая ортопедическая спинка предпочтительнее для всех школьников начальных и средних классов. Она снижает нагрузку в периоды активного роста. Важно, чтобы портфель заканчивался на уровне поясницы, а не провисал ниже.

Как выбрать правильный рюкзак

  • Вес — пустой портфель не должен превышать 700–1000 г.
  • Спинка — лучше с ортопедическим каркасом или memory foam.
  • Лямки — широкие (не менее 3–4 см), регулируемые.
  • Форма — прямоугольная, без сильных округлений.
  • Распределение веса — тяжёлые предметы ближе к спине.
  • Дополнительные ремни — нагрудный и поясной для фиксации.

Чего категорически нельзя делать

Школьный базар в торговом комплексе, август 2024 год. Фото: Мойка78
  • Носить рюкзак на одном плече — это почти гарантированно ведёт к сколиозу.
  • Перегружать портфель лишними вещами.
  • Покупать сумку «на вырост» — она должна соответствовать росту ребёнка.
  • Игнорировать жалобы ребёнка на боли в спине или усталость.

Упражнения для профилактики

Специалисты ПНИПУ рекомендуют простые упражнения для разгрузки позвоночника:

  • планка;
  • «лодочка» (поднятие рук и ног лёжа на животе);
  • мостик;
  • растяжка позвоночника лёжа на полу 5–7 минут после школы.

Вывод

Школьный базар в торговом комплексе, август 2024 год. Фото: Мойка78
Тяжёлый портфель — это не просто неудобство, а реальная угроза здоровью ребёнка. Сколиоз и хронические боли могут стать спутниками на всю жизнь.

Роспотребнадзор и учёные едины во мнении: правильный рюкзак, регулярный контроль его веса и физическая активность ребёнка — обязательные условия сохранения здоровья школьников.

Прокрутить вверх