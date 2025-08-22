Аллергия на амброзию и полынь: почему августовский кашель — это не простуда

Август в России многие ждут как приятное завершение лета: ещё тёплые дни, последние поездки на дачу, арбузы, яблоки, урожай с грядки. Но именно в это время всё больше людей начинают жаловаться на сухой кашель, першение в горле, насморк и усталость.
Амброзия — «зелёный агрессор»
Амброзия полыннолистная — карантинный сорняк, занесённый в Россию из Америки. В отличие от других растений, её пыльца невероятно лёгкая и летучая. Даже небольшое её количество вызывает сильнейшую реакцию у чувствительных людей.
Главные особенности:
- цветёт с конца июля до середины сентября;
- пыльца разносится ветром на километры;
- аллерген устойчив — сохраняет активность даже на одежде и мебели.
Не случайно именно амброзию называют «растением-убийцей урожая и здоровья». Она не только вытесняет культурные посадки, но и превращает целые районы в зоны риска для аллергиков.
Полынь — другой источник беды
Особенно опасна перекрёстная реакция: у людей, чувствительных к полыни и амброзии, часто появляются проблемы после употребления определённых продуктов. Среди них:
- арбузы, дыни, бананы;
- подсолнечные семечки, мёд;
- ромашковый чай;
- сельдерей, морковь.
У человека могут возникать зуд во рту, отёк губ, першение или даже серьёзные приступы удушья. Поэтому августовская аллергия часто «маскируется» под пищевую.
Как отличить аллергию от простуды
- температура тела остаётся нормальной;
- кашель сухой, без мокроты;
- насморк водянистый, прозрачный;
- симптомы усиливаются на улице, особенно в сухую и ветреную погоду;
- лекарства от простуды не помогают.
По данным экспертов-аллергологов, именно в августе и сентябре фиксируется пик обращений к врачам. У детей и пожилых людей аллергия может спровоцировать осложнения: астму, бронхоспазмы, бессонницу, резкое ухудшение качества жизни.
Мнение специалистов
По наблюдениям специалистов, в этот период у пациентов отмечается:
- увеличение числа приступов бронхиальной астмы;
- рост числа обращений с жалобами на затяжной кашель и слабость;
- учащение случаев перекрёстных аллергий (связанных с продуктами питания).
Что говорит Роспотребнадзор
- амброзия признана одной из самых сильных аллергенных культур;
- её цветение совпадает с массовыми обращениями населения в поликлиники;
- аллергия на амброзию и полынь способна приводить к развитию хронических заболеваний дыхательных путей.
- ограничивать пребывание на улице в сухую и ветреную погоду;
- носить очки и маски;
- сразу после улицы мыть голову и менять одежду;
- использовать кондиционеры и фильтры в доме;
- не заниматься самостоятельным лечением, а консультироваться с аллергологом.
Почему это опасно для сердца и психики
У людей с хроническими болезнями сердца августовские аллергии могут вызывать приступы аритмии, скачки давления и даже инсульты.
У взрослых — раздражительность, бессонница и хроническая усталость, которые часто принимают за «осеннюю хандру».
Чек-лист защиты от августовской аллергии
- Минимизируйте контакт с аллергеном
- гуляйте утром или вечером, особенно после дождя;
- избегайте полей, пустырей, обочин — там амброзии и полыни больше всего.
- Следите за личной гигиеной
- сразу после улицы принимайте душ и мойте голову;
- меняйте одежду, не оставляйте её в спальне;
- чаще мойте лицо и руки.
- Защитите дом
- проветривайте ночью или после дождя;
- используйте москитные сетки и очистители воздуха;
- делайте влажную уборку каждый день.
- Контролируйте питание
- исключите продукты-провокаторы: дыню, арбуз, банан, орехи, мёд;
- будьте осторожны с травяными чаями.
- Следите за здоровьем
- не принимайте антигистаминные бесконтрольно;
- обращайтесь к врачу при кашле, насморке, одышке;
- обсуждайте с аллергологом возможность аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) — она проводится в межсезонье и помогает снизить чувствительность организма.
Итог
Августовский кашель и насморк далеко не всегда простуда. В большинстве случаев — это аллергия на амброзию и полынь, самые сильные сорняки-аллергены в России.
Роспотребнадзор и аллергологи подчёркивают: правильная профилактика, внимательность к симптомам и своевременное обращение к врачу помогут пережить этот сезон без осложнений.