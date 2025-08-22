Аллергия на амброзию и полынь: почему августовский кашель — это не простуда

Август в России многие ждут как приятное завершение лета: ещё тёплые дни, последние поездки на дачу, арбузы, яблоки, урожай с грядки. Но именно в это время всё больше людей начинают жаловаться на сухой кашель, першение в горле, насморк и усталость.

Фото: PxHere
На первый взгляд кажется, что организм подхватил простуду: ночи стали холоднее, погода меняется. Но медики и эксперты Роспотребнадзора подчёркивают: чаще всего это не инфекция, а сезонная аллергия на пыльцу амброзии и полыни.

Амброзия — «зелёный агрессор»

Амброзия полыннолистная — карантинный сорняк, занесённый в Россию из Америки. В отличие от других растений, её пыльца невероятно лёгкая и летучая. Даже небольшое её количество вызывает сильнейшую реакцию у чувствительных людей.

Фото: Pxhere
По данным Роспотребнадзора, достаточно всего 20 пыльцевых зёрен на кубический метр воздуха, чтобы вызвать приступы аллергии у склонных к поллинозу. При этом одно растение амброзии способно выделить до миллиарда зёрен за сезон.

Главные особенности:

  • цветёт с конца июля до середины сентября;
  • пыльца разносится ветром на километры;
  • аллерген устойчив — сохраняет активность даже на одежде и мебели.

Не случайно именно амброзию называют «растением-убийцей урожая и здоровья». Она не только вытесняет культурные посадки, но и превращает целые районы в зоны риска для аллергиков.

Полынь — другой источник беды

Фото: Pxhere
Амброзия — не единственный враг. В конце июля начинает активно цвести полынь. Она менее агрессивна, но также даёт резкий скачок аллергий.

Особенно опасна перекрёстная реакция: у людей, чувствительных к полыни и амброзии, часто появляются проблемы после употребления определённых продуктов. Среди них:

  • арбузы, дыни, бананы;
  • подсолнечные семечки, мёд;
  • ромашковый чай;
  • сельдерей, морковь.

У человека могут возникать зуд во рту, отёк губ, першение или даже серьёзные приступы удушья. Поэтому августовская аллергия часто «маскируется» под пищевую.

Как отличить аллергию от простуды

Фото: Pxhere
Аллергия часто проявляется симптомами, похожими на вирусное заболевание, но есть несколько ключевых отличий:
  • температура тела остаётся нормальной;
  • кашель сухой, без мокроты;
  • насморк водянистый, прозрачный;
  • симптомы усиливаются на улице, особенно в сухую и ветреную погоду;
  • лекарства от простуды не помогают.

По данным экспертов-аллергологов, именно в августе и сентябре фиксируется пик обращений к врачам. У детей и пожилых людей аллергия может спровоцировать осложнения: астму, бронхоспазмы, бессонницу, резкое ухудшение качества жизни.

Мнение специалистов

Врачи-аллергологи отмечают: сезон амброзии и полыни — один из самых сложных для пациентов. С каждым годом число аллергиков растёт, и всё больше людей впервые сталкиваются с поллинозом именно во взрослом возрасте.

По наблюдениям специалистов, в этот период у пациентов отмечается:

  • увеличение числа приступов бронхиальной астмы;
  • рост числа обращений с жалобами на затяжной кашель и слабость;
  • учащение случаев перекрёстных аллергий (связанных с продуктами питания).

Что говорит Роспотребнадзор

Фото: PxHere
Роспотребнадзор называет амброзию «опасным сорняком, способным вызывать тяжёлые заболевания». Ведомство подчёркивает:
  • амброзия признана одной из самых сильных аллергенных культур;
  • её цветение совпадает с массовыми обращениями населения в поликлиники;
  • аллергия на амброзию и полынь способна приводить к развитию хронических заболеваний дыхательных путей.
Для защиты граждан ведомство рекомендует:
  • ограничивать пребывание на улице в сухую и ветреную погоду;
  • носить очки и маски;
  • сразу после улицы мыть голову и менять одежду;
  • использовать кондиционеры и фильтры в доме;
  • не заниматься самостоятельным лечением, а консультироваться с аллергологом.

Почему это опасно для сердца и психики

Эксперты отмечают: постоянная аллергическая нагрузка на организм ведёт не только к дыхательным проблемам.

У людей с хроническими болезнями сердца августовские аллергии могут вызывать приступы аритмии, скачки давления и даже инсульты.

У детей наблюдаются ухудшение памяти и концентрации, что особенно опасно в начале учебного года.

У взрослых — раздражительность, бессонница и хроническая усталость, которые часто принимают за «осеннюю хандру».

Чек-лист защиты от августовской аллергии

 Фото: pexels
  1. Минимизируйте контакт с аллергеном
  • гуляйте утром или вечером, особенно после дождя;
  • избегайте полей, пустырей, обочин — там амброзии и полыни больше всего.
  1. Следите за личной гигиеной
  • сразу после улицы принимайте душ и мойте голову;
  • меняйте одежду, не оставляйте её в спальне;
  • чаще мойте лицо и руки.
  1. Защитите дом
  • проветривайте ночью или после дождя;
  • используйте москитные сетки и очистители воздуха;
  • делайте влажную уборку каждый день.
  1. Контролируйте питание
  • исключите продукты-провокаторы: дыню, арбуз, банан, орехи, мёд;
  • будьте осторожны с травяными чаями.
  1. Следите за здоровьем
  • не принимайте антигистаминные бесконтрольно;
  • обращайтесь к врачу при кашле, насморке, одышке;
  • обсуждайте с аллергологом возможность аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) — она проводится в межсезонье и помогает снизить чувствительность организма.

Итог

Августовский кашель и насморк далеко не всегда простуда. В большинстве случаев — это аллергия на амброзию и полынь, самые сильные сорняки-аллергены в России.

Опасность в том, что болезнь часто игнорируется или лечится как ОРВИ, в то время как человек ежедневно вдыхает пыльцу, ухудшая своё здоровье.

Роспотребнадзор и аллергологи подчёркивают: правильная профилактика, внимательность к симптомам и своевременное обращение к врачу помогут пережить этот сезон без осложнений.

