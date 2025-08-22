Опасные чаи: как травы «для иммунитета» осенью могут вызвать проблемы с сердцем и печенью

Осень в России традиционно ассоциируется с горячим чаем. У кого-то это классический чёрный или зелёный, но всё больше людей в последние годы тянутся к «полезным» травяным сборам.
Но врачи и эксперты Роспотребнадзора предупреждают: чрезмерное увлечение травяными чаями может принести не пользу, а серьёзный вред. Особенно это касается осени, когда люди после стрессового лета, перепадов погоды и начала вирусного сезона начинают активно укреплять организм. Мойка78 рассказывает подробности.
Почему осенью люди массово переходят на «травки»
- увеличивается нагрузка на иммунитет;
- начинается волна простуд и ОРВИ;
- люди чаще ощущают усталость, сонливость, перепады давления.
Но важно помнить: любая трава — это лекарство, пусть и в мягкой форме. И, как любое лекарство, оно имеет побочные эффекты.
Чем опасны травяные чаи
- Проблемы с сердцем
Зверобой усиливает чувствительность организма к солнцу и может провоцировать спазмы сосудов.
Даже обычная мята, если пить её литрами, вызывает резкое падение давления и слабость.
- Удар по печени
Тысячелистник и полынь содержат вещества, которые в больших дозах оказывают токсическое действие.
Травы могут взаимодействовать с обычными лекарствами: например, зверобой снижает эффективность противозачаточных таблеток и многих антибиотиков.
- Риск для почек и желудка
Шиповник при злоупотреблении приводит к повышению свёртываемости крови и может вызвать образование камней.
Имбирь раздражает слизистую желудка и противопоказан при гастрите и язве.
Крапива сгущает кровь, опасна при склонности к тромбозам.
«Для иммунитета» не значит безопасно
По данным Роспотребнадзора, самолечение травами входит в тройку самых распространённых бытовых ошибок осенью, наряду с бесконтрольным приёмом витаминов и антибиотиков «на всякий случай».
Аллергия и скрытые риски
Липа, мята, ромашка могут провоцировать кожные высыпания и отёки.
Полынь и чабрец опасны для тех, у кого есть сезонный поллиноз.
Смеси с эхинацеей вызывают сильные реакции у детей и беременных.
Мнение специалистов
Эксперты указывают:
- травы редко вредны в разовой дозе;
- при регулярном употреблении литрами или курсами по нескольку недель они действуют как сильнодействующее средство;
- особенно опасно совмещать травяные чаи с лекарствами — эффект может быть непредсказуемым.
Кто в группе риска
- Пожилые люди — чаще всего принимают лекарства для сердца и давления, которые могут конфликтовать с травами.
- Беременные — многие растения оказывают гормоноподобное действие и могут спровоцировать выкидыш.
- Дети — их организм более чувствителен, и дозировка для взрослого может оказаться токсичной.
- Люди с хроническими болезнями печени, почек, ЖКТ — травы создают дополнительную нагрузку.
Чек-лист: как пить травяные чаи безопасно
- Не заменяйте ими обычное лечение
— если есть заболевание, только врач определяет, какие травы можно.
- Не пейте «для профилактики» постоянно
— курсы больше 2 недель без перерыва нежелательны.
- Не смешивайте десятки трав
— чем сложнее состав, тем выше риск аллергии и взаимодействий.
- Учитывайте сопутствующие болезни
— гипертоникам нельзя женьшень и лимонник;
— при гастрите стоит избегать имбиря и полыни;
— при проблемах с кровью опасны крапива и шиповник.
- Храните травы правильно
— пересушенные или отсыревшие сборы накапливают токсины и плесень.
Итог
Роспотребнадзор напоминает: натуральное — не значит безопасное. Любая трава — это лекарство, а значит, требует аккуратности, правильной дозировки и понимания противопоказаний.