Опасные чаи: как травы «для иммунитета» осенью могут вызвать проблемы с сердцем и печенью

От /

Осень в России традиционно ассоциируется с горячим чаем. У кого-то это классический чёрный или зелёный, но всё больше людей в последние годы тянутся к «полезным» травяным сборам.

Фото: Pxhere
На прилавках магазинов и аптек — десятки чаёв с надписями «для иммунитета», «успокаивающий», «очищающий». Кажется, что это абсолютно безопасно: ведь трава — не лекарство, а натуральное средство, которое веками помогало нашим предкам.

Но врачи и эксперты Роспотребнадзора предупреждают: чрезмерное увлечение травяными чаями может принести не пользу, а серьёзный вред. Особенно это касается осени, когда люди после стрессового лета, перепадов погоды и начала вирусного сезона начинают активно укреплять организм. Мойка78 рассказывает подробности.

Почему осенью люди массово переходят на «травки»

 Фото: Pxhere
Осень — время, когда:
  • увеличивается нагрузка на иммунитет;
  • начинается волна простуд и ОРВИ;
  • люди чаще ощущают усталость, сонливость, перепады давления.
Именно тогда спрос на «иммунные чаи» резко растёт. Популярны готовые сборы с эхинацеей, зверобоем, шиповником, женьшенем, имбирём и тысячелистником. Многие хозяйки заваривают травы самостоятельно — сушат липу, мяту, душицу, чабрец.

Но важно помнить: любая трава — это лекарство, пусть и в мягкой форме. И, как любое лекарство, оно имеет побочные эффекты.

Чем опасны травяные чаи

Чайник. Фото: pxhere
  1. Проблемы с сердцем
Женьшень, лимонник, элеутерококк стимулируют нервную систему, повышают давление, ускоряют пульс. У гипертоников и сердечников это может закончиться кризом или аритмией.

Зверобой усиливает чувствительность организма к солнцу и может провоцировать спазмы сосудов.

Даже обычная мята, если пить её литрами, вызывает резкое падение давления и слабость.

  1. Удар по печени
Зверобой и эхинацея нагружают печень, так как стимулируют ферментные системы. При длительном употреблении они могут провоцировать лекарственный гепатит.

Тысячелистник и полынь содержат вещества, которые в больших дозах оказывают токсическое действие.

Травы могут взаимодействовать с обычными лекарствами: например, зверобой снижает эффективность противозачаточных таблеток и многих антибиотиков.

  1. Риск для почек и желудка

Шиповник при злоупотреблении приводит к повышению свёртываемости крови и может вызвать образование камней.

Имбирь раздражает слизистую желудка и противопоказан при гастрите и язве.

Крапива сгущает кровь, опасна при склонности к тромбозам.

«Для иммунитета» не значит безопасно

Фото: Pxhere
Эксперты подчёркивают: иммунитет — сложная система, и укрепить его «чудо-чаем» нельзя. Зато можно вызвать аллергию или обострить хроническое заболевание.

По данным Роспотребнадзора, самолечение травами входит в тройку самых распространённых бытовых ошибок осенью, наряду с бесконтрольным приёмом витаминов и антибиотиков «на всякий случай».

Аллергия и скрытые риски

Особое внимание врачи обращают на аллергические реакции. Часто люди считают, что «на травы аллергии не бывает», но это не так.

Липа, мята, ромашка могут провоцировать кожные высыпания и отёки.

Полынь и чабрец опасны для тех, у кого есть сезонный поллиноз.

Смеси с эхинацеей вызывают сильные реакции у детей и беременных.

Мнение специалистов

Фото: pxhere
Врачи-гастроэнтерологи и кардиологи отмечают: больше половины пациентов с обострением хронических болезней осенью признаются, что «пили чай для иммунитета».

Эксперты указывают:

  • травы редко вредны в разовой дозе;
  • при регулярном употреблении литрами или курсами по нескольку недель они действуют как сильнодействующее средство;
  • особенно опасно совмещать травяные чаи с лекарствами — эффект может быть непредсказуемым.

Кто в группе риска

Фото: unsplash
  • Пожилые люди — чаще всего принимают лекарства для сердца и давления, которые могут конфликтовать с травами.
  • Беременные — многие растения оказывают гормоноподобное действие и могут спровоцировать выкидыш.
  • Дети — их организм более чувствителен, и дозировка для взрослого может оказаться токсичной.
  • Люди с хроническими болезнями печени, почек, ЖКТ — травы создают дополнительную нагрузку.

Чек-лист: как пить травяные чаи безопасно

  1. Не заменяйте ими обычное лечение

— если есть заболевание, только врач определяет, какие травы можно.

  1. Не пейте «для профилактики» постоянно

— курсы больше 2 недель без перерыва нежелательны.

  1. Не смешивайте десятки трав

— чем сложнее состав, тем выше риск аллергии и взаимодействий.

  1. Учитывайте сопутствующие болезни

— гипертоникам нельзя женьшень и лимонник;

— при гастрите стоит избегать имбиря и полыни;

— при проблемах с кровью опасны крапива и шиповник.

  1. Храните травы правильно

— пересушенные или отсыревшие сборы накапливают токсины и плесень.

Итог

 Фото: Pxhere
Травяные чаи осенью кажутся спасением от простуд, усталости и стресса. Но на деле чрезмерное увлечение ими может привести к серьёзным проблемам: от скачков давления до токсического поражения печени.

Роспотребнадзор напоминает: натуральное — не значит безопасное. Любая трава — это лекарство, а значит, требует аккуратности, правильной дозировки и понимания противопоказаний.

Прокрутить вверх