Скрытая угроза в шкафу: почему школьная форма из синтетики вызывает перегрев и сыпь у детей

Совсем скоро 1 сентября и перед родителями вновь каждое утро будет вставать вопрос, как отправить ребёнка в школу опрятным, собранным и «как положено» одетым. Как правило, для этого покупается школьная форма: костюм, сарафан, брюки, юбка, блузка.

Фото: Pxhere
На первый взгляд это просто одежда, обязательная по уставу, но на деле именно ткань и качество пошива могут напрямую повлиять на здоровье школьника.

Родители всё чаще жалуются, что к середине дня дети возвращаются домой усталыми, вспотевшими и с раздражениями на коже. Причина кроется не только в духоте классов или школьных нагрузках — важную роль играет материал формы. Особенно опасна одежда, сшитая преимущественно из синтетики.

В начале августа Мойка78 рассказывала, что с 1 июля в России вступил в силу новый национальный стандарт ГОСТ Р 71582-2024 «Одежда обучающихся (школьная форма)». Впервые в стране установлены единые требования к качеству и безопасности школьной одежды. До этого нормы регулировались только внутренними школьными регламентами. Теперь же стандарт разделяет форму на две категории: повседневная и торжественная.

Когда «красиво и удобно» превращается в проблему

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин
Современная форма часто шьётся из смесовых тканей с высоким содержанием полиэстера и акрила. Производители объясняют это практичностью: вещи меньше мнутся, дольше сохраняют внешний вид, их легко стирать. Но такие плюсы имеют и оборотную сторону.

Синтетические волокна плохо пропускают воздух и практически не впитывают влагу. В результате ребёнок, активно двигаясь между уроками и переменами, быстро перегревается и начинает потеть. Под тканью создаётся «парниковый эффект», кожа не дышит. Пот не испаряется, а скапливается на поверхности кожи, вызывая раздражение, потницу, а у детей с чувствительной кожей — аллергическую реакцию.

К середине учебного дня ребёнок может жаловаться на усталость, головную боль, зуд и жжение на теле. Всё это — последствия нарушенного теплообмена.

Почему это опасно именно осенью и зимой

Многие родители думают: «Зато зимой в синтетике теплее». Но это опасное заблуждение. Пот, который не впитывается тканью, остаётся на коже. Когда ребёнок выходит после уроков на улицу, вспотевший под формой организм резко охлаждается. Это приводит к переохлаждению и частым простудам.

Медики отмечают: дети, которые ежедневно носят форму с высоким содержанием синтетики, чаще болеют ОРВИ, гриппом, ангинами. Причина — именно в перегреве и последующем переохлаждении организма.

Мнение специалистов

Фото: unslash
Педиатры и дерматологи сходятся во мнении: ткань школьной формы должна «дышать» и обеспечивать естественный теплообмен. Врачи отмечают, что дети, у которых наблюдается атопический дерматит или склонность к аллергии, особенно тяжело переносят синтетическую одежду. У них быстрее появляются высыпания, раздражения и шелушение кожи.

Также специалисты предупреждают: синтетика накапливает статическое электричество. У взрослых это почти незаметно, но детский организм реагирует иначе. Электростатическое напряжение может вызывать повышенную возбудимость нервной системы, раздражительность, быструю утомляемость и головные боли.

Что говорит Роспотребнадзор

Роспотребнадзор прямо указывает: школьная форма, сшитая из качественных тканей — это не только элемент дисциплины, но и здоровье сберегающий компонент учебного процесса.

Главные гигиенические нормы:

  • Гигроскопичность — ткань должна впитывать влагу.
  • Воздухопроницаемость — материал обязан пропускать воздух.
  • Отсутствие вредных веществ — ткани проверяются на содержание формальдегида и других токсичных компонентов.
  • Устойчивость к окраске — краска не должна «сходить» при стирке или при соприкосновении с потом.
  • Отсутствие кожно-раздражающего действия — одежда не должна провоцировать сыпь и воспаления.

Кроме того, Роспотребнадзор отмечает, что:

  • содержание синтетических волокон в форме не должно превышать 55 %,
  • лучше выбирать одежду из хлопка, льна, шерсти, кашемира,
  • форма должна быть удобной, подходить по размеру, не сковывать движения и соответствовать сезону.

Почему дети всё равно носят «пластик»

Школьный базар в торговом комплексе, август 2024 год. Фото: Мойка78

На рынке много дешёвой школьной формы, в которой синтетики может быть и 70%, и 80%.

Родителей привлекает цена: натуральная форма стоит дороже, а дети быстро растут. Производители также идут по пути удешевления, подменяя натуральные волокна искусственными.

Но эксперты подчёркивают: экономия здесь иллюзорна. Синтетическая форма повышает риск простудных и кожных заболеваний, а значит, родители тратят больше на лечение и лекарства.

Рекомендации для родителей

Роспотребнадзор советует внимательно относиться к выбору школьной формы и одежды в целом:
  • Читайте этикетку. На ней должно быть указано не только название бренда, но и состав ткани. Если производитель скрывает состав или указывает только «100 % полиэстер», лучше отказаться от покупки.
  • Выбирайте натуральные ткани. Для повседневной формы лучше всего — хлопок и лён (осень-весна), шерсть или кашемир (зима).
  • Ищите компромисс. Небольшое количество синтетики допустимо (до 55 %) — это помогает форме держать вид и быть износостойкой.
  • Следите за запахом. Резкий химический запах при покупке — тревожный сигнал. Это может быть следствием использования токсичных красителей.
  • Избегайте слишком ярких цветов. Детские психологи отмечают: кричащие оттенки утомляют зрение, лучше выбирать спокойные тона — бежевый, серый, приглушённо-зелёный.
  • Покупайте форму с сертификатами. Продавец обязан предоставить декларацию о соответствии на изделие.

Что говорят родители и учителя

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова
По опыту родителей и педагогов, дети действительно чувствуют себя хуже в дешёвой синтетической форме. Чаще жалуются на зуд, перегрев, неприятные ощущения при долгом сидении за партой. Некоторые родители отмечают: стоит заменить брюки или сарафан на вариант из натуральной ткани — и ребёнок становится бодрее, меньше болеет, охотнее ходит в школу.

Учителя тоже замечают: перегревшиеся дети быстрее утомляются, хуже концентрируются на уроках, становятся раздражительными.

Вывод

 Фото: Baltphoto/Николай Овсянников.

Школьная форма — это не просто вопрос стиля или дисциплины, а вопрос здоровья. Слишком дешёвая одежда с высоким содержанием синтетики превращает каждый учебный день ребёнка в испытание: перегрев, потливость, раздражения на коже, повышенная утомляемость.

Роспотребнадзор и медицинские эксперты подчёркивают: выбирать форму нужно так же тщательно, как продукты питания. Ведь неправильная ткань может стать источником хронических проблем — от простуд до дерматитов.

Здоровая школьная форма — это та, что сшита из натуральных и безопасных материалов, отвечает гигиеническим требованиям и помогает ребёнку учиться без лишнего стресса.

