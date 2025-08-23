Почему августовские перепады температуры — время для инсультов и инфарктов

Август принято считать «бархатным» месяцем: уже не такая изнуряющая жара, ночи свежее, воздух чище. Но врачи напоминают: именно в это время года количество сердечно-сосудистых катастроф — инсультов и инфарктов — начинает резко расти.
Почему август опаснее, чем июль
В июле температура обычно держится стабильно высокой, и организм успевает адаптироваться к жаре. Август же коварен: днём воздух может прогреваться до +23 °С, а ночью опускаться до +12 °С. Разница почти в 10 градусов уже является стрессом для сосудов.
Кроме того, именно в августе начинаются дожди, повышается влажность, случаются грозы и магнитные возмущения. Всё это напрямую влияет на состояние сосудистой системы: стенки сосудов теряют тонус, меняется вязкость крови, возрастает риск образования тромбов.
Как перепады температуры действуют на организм
- Сосудистый спазм
- Скачки давления
Перепады погоды провоцируют резкие изменения артериального давления. Гипертоники в августе особенно уязвимы: давление может подняться на десятки единиц за считанные часы. Это прямой путь к гипертоническому кризу.
- Загустевание крови
- Удар по сердцу
Кардиологи подчёркивают: перепады температуры и давления заставляют сердце работать «в авральном режиме». Оно должно быстрее перекачивать кровь, чтобы компенсировать спазм сосудов. У пожилых людей и пациентов с ишемической болезнью это может закончиться инфарктом.
Кто в группе риска
- Люди старше 55 лет, особенно мужчины.
- Пациенты с гипертонией, аритмией, ишемической болезнью сердца.
- Те, кто перенёс инсульт или инфаркт.
- Курильщики и люди с избыточным весом.
- Те, кто страдает сахарным диабетом.
- Дачники, которые активно работают на участке, игнорируя усталость и плохую погоду.
Сезонный фактор: почему именно конец лета
Кроме того, в августе у многих людей заканчивается отпуск. Возврат к работе, стресс и переутомление становятся дополнительным фактором риска.
Что говорят эксперты
Специалисты в области кардиологии отмечают: августовские инсульты и инфаркты связаны не только с погодой, но и с образом жизни людей в это время. Многие проводят часы на дачах, копаются в огороде, переносят тяжести, при этом мало пьют воды и игнорируют признаки усталости.
Роспотребнадзор в своих сезонных памятках напоминает: именно в августе возрастает число вызовов скорой помощи по поводу гипертонических кризов и сердечно-сосудистых катастроф. Особенно часто они случаются ранним утром и вечером — в периоды наибольшего перепада температур.
Мнение специалиста: инсульт и его скрытые причины
Особое внимание врач обращает на то, что перегрев и обезвоживание организма в жаркую погоду напрямую повышают риск инсульта. При интенсивном испарении жидкости кровь становится гуще, нарушается микроциркуляция, а в сосудах формируются тромбы. Именно поэтому летом и в период августовских температурных качелей фиксируется рост числа инсультов и инфарктов.
По словам эксперта, к группе риска относятся люди с наследственной предрасположенностью, гипертонией, диабетом, повышенным уровнем холестерина и лишним весом. Дополнительными факторами остаются курение и хронический стресс.
До приезда врачей пострадавшего важно уложить с приподнятой головой, обеспечить доступ свежего воздуха, измерить давление, снять стесняющую одежду. Если начинается рвота, голову нужно повернуть набок.
Как подчёркивает Рита Батмен, главная профилактика инсульта — это регулярный контроль давления, отказ от курения, умеренное потребление соли, корректировка питания с увеличением доли рыбы, овощей и фруктов, а также ведение активного образа жизни.
Первые признаки опасности
- резкая головная боль;
- внезапное головокружение;
- чувство нехватки воздуха;
- онемение лица или конечностей;
- сильная слабость, потливость;
- резкая боль за грудиной, отдающая в руку или спину.
Эти симптомы — повод срочно вызвать скорую помощь. В августе нельзя ждать, «пока пройдёт». Счёт идёт на минуты.
Как защитить сердце и сосуды в августе
- Следить за питьевым режимом
- Избегать тяжёлых нагрузок на даче
Переноска мешков с картошкой или многократные наклоны могут стать «спусковым крючком» инсульта. Работу стоит чередовать с отдыхом.
- Контролировать давление
- Правильно одеваться
Не стоит выходить в футболке вечером или рано утром: даже лёгкий холод — стресс для сосудов.
- Исключить алкоголь
Бокал вина в жаркий день усиливает нагрузку на сердце и может привести к аритмии.
- Спать не меньше 7–8 часов
- Следить за питанием
В августе особенно важно ограничить жирное и солёное, добавить больше овощей и фруктов.
Итог
Беречь себя в августе — значит встретить осень без инсульта и инфаркта. Главное правило: внимательно слушать своё тело и не игнорировать первые тревожные сигналы.