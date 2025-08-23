Почему августовские перепады температуры — время для инсультов и инфарктов

Август принято считать «бархатным» месяцем: уже не такая изнуряющая жара, ночи свежее, воздух чище. Но врачи напоминают: именно в это время года количество сердечно-сосудистых катастроф — инсультов и инфарктов — начинает резко расти.

Дача. Фото: Pxhere
На первый взгляд кажется, что погода становится комфортнее. На деле же организму приходится приспосабливаться к резким температурным скачкам, высокой влажности и нестабильному давлению. Для сердца и сосудов это настоящая проверка на прочность. Мойка78 рассказывает, как помочь себе в столь непростой месяц.

Почему август опаснее, чем июль

В июле температура обычно держится стабильно высокой, и организм успевает адаптироваться к жаре. Август же коварен: днём воздух может прогреваться до +23 °С, а ночью опускаться до +12 °С. Разница почти в 10 градусов уже является стрессом для сосудов.

Кроме того, именно в августе начинаются дожди, повышается влажность, случаются грозы и магнитные возмущения. Всё это напрямую влияет на состояние сосудистой системы: стенки сосудов теряют тонус, меняется вязкость крови, возрастает риск образования тромбов.

Как перепады температуры действуют на организм

Фото: pxhere
  1. Сосудистый спазм
Когда температура резко падает вечером или ночью, сосуды сужаются, чтобы сохранить тепло. Днём, при потеплении, они снова расширяются. Такие постоянные «качели» приводят к их износу и могут вызвать инсульт или инфаркт у людей с хроническими болезнями.
  1. Скачки давления

Перепады погоды провоцируют резкие изменения артериального давления. Гипертоники в августе особенно уязвимы: давление может подняться на десятки единиц за считанные часы. Это прямой путь к гипертоническому кризу.

  1. Загустевание крови
При жаре организм теряет жидкость с потом. Многие пьют меньше, чем нужно, и кровь становится гуще. На фоне ночного похолодания и спазма сосудов это создаёт идеальные условия для образования тромбов.
  1. Удар по сердцу

Кардиологи подчёркивают: перепады температуры и давления заставляют сердце работать «в авральном режиме». Оно должно быстрее перекачивать кровь, чтобы компенсировать спазм сосудов. У пожилых людей и пациентов с ишемической болезнью это может закончиться инфарктом.

Кто в группе риска

  • Люди старше 55 лет, особенно мужчины.
  • Пациенты с гипертонией, аритмией, ишемической болезнью сердца.
  • Те, кто перенёс инсульт или инфаркт.
  • Курильщики и люди с избыточным весом.
  • Те, кто страдает сахарным диабетом.
  • Дачники, которые активно работают на участке, игнорируя усталость и плохую погоду.

Сезонный фактор: почему именно конец лета

Фото: pxhere
Август совпадает с периодом, когда организму приходится перестраиваться на осенний режим. Световой день сокращается, меняется гормональный фон. На фоне снижения мелатонина и серотонина многие испытывают тревожность и усталость, что также влияет на работу сердца.

Кроме того, в августе у многих людей заканчивается отпуск. Возврат к работе, стресс и переутомление становятся дополнительным фактором риска.

Что говорят эксперты

Специалисты в области кардиологии отмечают: августовские инсульты и инфаркты связаны не только с погодой, но и с образом жизни людей в это время. Многие проводят часы на дачах, копаются в огороде, переносят тяжести, при этом мало пьют воды и игнорируют признаки усталости.

Врачи подчеркивают: главный враг в августе — переоценка собственных сил. Человек думает: «Жара прошла, теперь можно работать без ограничений», и не замечает, как перегружает сердце.

Роспотребнадзор в своих сезонных памятках напоминает: именно в августе возрастает число вызовов скорой помощи по поводу гипертонических кризов и сердечно-сосудистых катастроф. Особенно часто они случаются ранним утром и вечером — в периоды наибольшего перепада температур.

Мнение специалиста: инсульт и его скрытые причины

Фото: Мойка78
Заведующая Центром здоровья ГБУЗ «ЦОЗиМП» Минздрава Краснодарского края Рита Батмен отмечает, что инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, возникающее из-за разрыва или закупорки сосуда. В результате у человека могут проявляться нарушения речи, памяти, двигательных функций, а иногда развивается частичный паралич. Основой проблемы становятся атеросклеротические бляшки, которые отрываются от стенок сосудов и перекрывают ток крови.

Особое внимание врач обращает на то, что перегрев и обезвоживание организма в жаркую погоду напрямую повышают риск инсульта. При интенсивном испарении жидкости кровь становится гуще, нарушается микроциркуляция, а в сосудах формируются тромбы. Именно поэтому летом и в период августовских температурных качелей фиксируется рост числа инсультов и инфарктов.

По словам эксперта, к группе риска относятся люди с наследственной предрасположенностью, гипертонией, диабетом, повышенным уровнем холестерина и лишним весом. Дополнительными факторами остаются курение и хронический стресс.

Клиническими признаками инсульта могут быть внезапное онемение конечностей или лица, нарушение речи, зрения и координации, сильная головная боль. В таких случаях необходимо немедленно вызывать скорую помощь.

До приезда врачей пострадавшего важно уложить с приподнятой головой, обеспечить доступ свежего воздуха, измерить давление, снять стесняющую одежду. Если начинается рвота, голову нужно повернуть набок.

Как подчёркивает Рита Батмен, главная профилактика инсульта — это регулярный контроль давления, отказ от курения, умеренное потребление соли, корректировка питания с увеличением доли рыбы, овощей и фруктов, а также ведение активного образа жизни.

Первые признаки опасности

  • резкая головная боль;
  • внезапное головокружение;
  • чувство нехватки воздуха;
  • онемение лица или конечностей;
  • сильная слабость, потливость;
  • резкая боль за грудиной, отдающая в руку или спину.

Эти симптомы — повод срочно вызвать скорую помощь. В августе нельзя ждать, «пока пройдёт». Счёт идёт на минуты.

Как защитить сердце и сосуды в августе

Фото: pxhere
  1. Следить за питьевым режимом
Норма — не менее 1,5–2 литров воды в день, даже если не хочется пить. Это снижает вязкость крови.
  1. Избегать тяжёлых нагрузок на даче

Переноска мешков с картошкой или многократные наклоны могут стать «спусковым крючком» инсульта. Работу стоит чередовать с отдыхом.

  1. Контролировать давление
Гипертоникам необходимо измерять его 2–3 раза в день и всегда иметь при себе лекарства.
  1. Правильно одеваться

Не стоит выходить в футболке вечером или рано утром: даже лёгкий холод — стресс для сосудов.

  1. Исключить алкоголь

Бокал вина в жаркий день усиливает нагрузку на сердце и может привести к аритмии.

  1. Спать не меньше 7–8 часов
Недосып повышает риск инсульта почти вдвое.
  1. Следить за питанием

В августе особенно важно ограничить жирное и солёное, добавить больше овощей и фруктов.

Итог

Августовская «погода-переменка» выглядит безобидно, но именно в это время сердце и сосуды страдают сильнее всего. Резкие перепады температуры, повышенная влажность, изменения давления и привычка людей работать на износ превращают конец лета в опасный сезон.

Беречь себя в августе — значит встретить осень без инсульта и инфаркта. Главное правило: внимательно слушать своё тело и не игнорировать первые тревожные сигналы.

