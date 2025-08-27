Пациенты смогут воспользоваться российской вакциной от аллергии в 2026 году

Российская вакцина от аллергии пыльцы березы и перекрестной пищевой аллергии будет доступна для пациентов во второй половине 2026 года.
В сезон цветения она показала высокую эффективность во время клинических испытаний, сообщил вице-президент компании-разработчика «Генериум» Дмитрий Кудлай.
Сейчас получено разрешение на следующую стадию клинических испытаний, они займут около полугода, передает ТАСС.
В июне глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщала, что это первая подобная вакцина в мире. Она представляет собой оригинальный, уникальный молекулярный комплекс, который был вырезан из аллергена без компонента, который отвечает за саму аллергию.
Кроме того, в начале осени 2025 году пациенты с меланомой смогут начать экспериментальное лечение с помощью отечественной мРНК-вакцины от рака. При успешном применении, препарат могут адаптировать и для других видов онкологии.