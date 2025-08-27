Разработка уникальной вакцины против ВИЧ продлится два года

НИЦ им. Гамалеи активно разрабатывает вакцину против ВИЧ. Она основана на технологии мРНК.
Проект планируется завершить примерно за два года, передает РИА Новости. Специалисты института уже приступили к выбору наиболее перспективных антигенов, способных вызвать мощный нейтрализующий иммунитет. Основная цель исследователей — создание универсального иммуногена, эффективно защищающего организм от всех существующих штаммов вируса благодаря высокой вариабельности его генетики.
Руководитель отдела эпидемиологии Владимир Гущин подчеркнул преимущества нового подхода, подчеркнув, что использование мРНК обеспечивает значительное усиление иммунной реакции организма.
Создаваемая вакцина станет продуктом генной инженерии: её основа формируется на цифровом уровне, а затем проверяется экспериментально в условиях лаборатории.
Следующим этапом исследований станет проверка выбранных вариантов на сложных животных моделях. Успех всей программы зависит от способности найденных иммуногенов обеспечить максимально широкую защиту от разных видов вируса.