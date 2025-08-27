Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал открытие многопрофильной больницы в Балашихе в 2027 году.
По словам губернатора региона Андрея Воробьева, клиника станет одним из современных медцентров, где будет работать более 3-х тысяч специалистов, включая 700 врачей. Больница будет принимать пациентов по 26 профилям. Вместимость будущего учреждения – 1123 койки.
Внутри оснастят 23 операционные, снаружи для доступа к больнице создадут удобную транспортную инфраструктуру. Для этого проектируют новый путепровод через железнодорожные пути возле станции Черное, который соединит Восточное и Носовихинское шоссе.
«В 2026 году также реконструируем улицу Шестую, а в 2027-м — улицу Струве. Именно они обеспечат подъезд к медучреждению»,
— пояснил Андрей Воробьев.
Медицинский центр распахнет свои двери перед посетителями к концу 2027 года.