Воробьев анонсировал открытие многопрофильной больницы в Балашихе в 2027 году

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал открытие многопрофильной больницы в Балашихе в 2027 году.

Фото: Baltphoto/Михаил Киреев
Как сообщает 360.ru, больницу откроют через 2 года в микрорайоне Ольгино, строительство идет в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» благодаря поддержке президента России Владимира Путина.

По словам губернатора региона Андрея Воробьева, клиника станет одним из современных медцентров, где будет работать более 3-х тысяч специалистов, включая 700 врачей. Больница будет принимать пациентов по 26 профилям. Вместимость будущего учреждения – 1123 койки.

В составе комплекса будет работать консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену и региональный сосудистый центр. В больнице установят около 30 единиц современного тяжелого оборудования.

Внутри оснастят 23 операционные, снаружи для доступа к больнице создадут удобную транспортную инфраструктуру. Для этого проектируют новый путепровод через железнодорожные пути возле станции Черное, который соединит Восточное и Носовихинское шоссе.

«В 2026 году также реконструируем улицу Шестую, а в 2027-м — улицу Струве. Именно они обеспечат подъезд к медучреждению»,

— пояснил Андрей Воробьев.

Медицинский центр распахнет свои двери перед посетителями к концу 2027 года.

