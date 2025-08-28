В России появился первый тест сразу на 25 вирусов

Зарегистрирована первая в России тест-система, позволяющая выявлять сразу 25 вирусов, в том числе грипп и COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Набор реагентов разработали ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии ведомства. Это первый в стране тест с таким широким спектром диагностики.
Он позволяет определять у пациента все значимые возбудили ОРВИ. Кроме коронавируса и гриппа, набор реагентов фиксирует энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус и бокавирус.
В Роспотребнадзоре отмечают, что у тест-системы высокая точность, что дает врачам возможность быстро ставить диагноз и назначать лечение.
Система полностью отечественной разработки. Все ее компоненты производятся в России, так что от западных поставок она не зависит.