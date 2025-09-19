Клещи осенью не исчезают: почему в Ленобласти сезон укусов продолжается до холодов

От /

Петербург и Ленобласть — регионы с выраженной природно-климатической зоной, где люди любят выезжать на природу, собирать грибы и проводить время в дачах.

Фото: Pxhere
Несмотря на устойчивое представление, что «сезон клещей» — это только май-июнь, опыт последних лет показывает: в тёплую и влажную осень клещи сохраняют активность, и число обращений с укусами остаётся высоким. Официальные службы фиксируют вторую волну активности в августе—сентябре, а при мягкой погоде риск укуса сохраняется и в октябре.

Почему клещи «не уходят» с приходом осени

Погодные условия. Клещи активны при достаточно тёплой и влажной погоде. В осенний период, если дни тёплые (температуры на уровне +10…+20 °C) и сохраняется повышенная влажность, клещи продолжают активно искать хозяина и кусают людей и животных. На практике это означает, что даже при календарной осени риск остаётся реальным вплоть до устойчивых заморозков.

Биологический цикл. У многих видов клещей наблюдается не одна «волна» активности, а две: весенняя и поздне-летне-осенняя. Вторая волна приходится как раз на конец лета — начало осени, когда у популяции появляется очередное поколение, а самки интенсивно ищут удобные места для питания и откладки яиц. Роспотребнадзор подчёркивает наличие «второго пика» активности в августе-сентябре при благоприятной погоде.

Поведение людей. Осень — традиционное время для грибных и дачных выездов. Совмещённое «высокая посещаемость лесов + благоприятная погода» даёт клещам много «возможностей» для контакта с человеком.

Где в регионе и в городе клещи встречаются чаще всего

Осень. Фото: pxhere
Клещи уже давно перестали быть «глубоколесной» проблемой: встречают их не только в глухих лесах, но и в пригородных парках, на зелёных поясах, в высоких зарослях кустарника вдоль дорог, на берегах водоёмов и даже в дачных участках с заросшей травой. В Ленобласти и пригородах Питера—зоны повышенного риска:
  • лесные массивы с высокой подстилкой и кустарниками;
  • прибрежные тростниковые и камышовые заросли;
  • дачные участки, соседствующие с полями и перелесками;
  • городские парки с непривычно «дикой» растительностью и непросматриваемыми зарослями.

Даже короткая прогулка по краю леса или через заросшую полянку может закончиться присасыванием клеща — поэтому осторожность нужна везде.

Статистика: сколько людей обращаются с укусами осенью

Петербург и Ленобласть в последние годы регулярно демонстрируют высокий поток обращений по укусам клещей. Так, в Петербурге по данным городского Роспотребнадзора и пресс-служб, к концу сентября 2024 года за медицинской помощью из-за присасываний клещей обратились свыше 18 тыс. человек.

В области за аналогичный период регистрировались тысячи обращений — в отдельных публикациях региональных СМИ и ведомств упоминаются десятки тысяч присасываний за сезон. По состоянию на конец сентября 2024 года в Ленобласти фиксировали свыше десяти тысяч случаев присасываний. Эти цифры подчёркивают, что осенью проблема остаётся массовой.

Какие инфекции переносят клещи и как они проявляются

Фото: PxHere

В нашей зоне основными клинически значимыми угрозами являются:

  • Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ)
Тяжёлое заболевание с возможным поражением центральной нервной системы — лихорадка, сильная головная боль, мышечные боли, в тяжёлых случаях — неврологические осложнения.
  • Боррелиоз (болезнь Лайма)

Проявляется от классической «мигрирующей» эритемы вокруг места укуса (классическое кольцо) до системных симптомов — артралгий, неврологических и сердечно-сосудистых проявлений — при позднем обращении.

  • Менее частые инфекции
Анаплазмоз, эрлихиоз и другие бактериальные/вирусные инфекции, переносимые кровососущими клещами, встречаются реже, но тоже требуют внимания.

Важно: осенние укусы ничем не «менее опасны», чем весенние — просто люди в сентябре часто расслабляются и реже принимают профилактику, поэтому обращений может быть больше и случаи могут быть диагностированы поздно.

Вакцинация от клещевого энцефалита: когда и как это работает

Один из надёжных способов защиты от клещевого вирусного энцефалита — вакцинация. Вакцинация проводится курсом в несколько этапов, и Роспотребнадзор отмечает, что начинать её можно осенью — между октябрём и ноябрём — чтобы успеть пройти первый этап и потом продолжить курс весной. Старт осенью даёт иммунной системе время подготовиться к сезонам активности.

Важно: вакцина не защищает от боррелиоза (болезни Лайма), т.е. она покрывает именно вирусный энцефалит. Против бактериальных инфекций потребуются другие меры и ранняя диагностика

Практические меры защиты

Фото: pxhere
  • Одежда и поведение в лесу
Надевайте светлую, плотную и закрытую одежду: длинные рукава, заправленные в манжеты, штанины заправлены в носки, обувь выше щиколотки. Это снижает вероятность прямого доступа клеща к коже. Рекомендуется также носить головной убор и выбирать тропы, а не заросли.
  • Репелленты и акарицидная обработка одежды

Применяйте средства, специально помеченные как «от клещей» (инсектоакарицидные или инсектоакарицидно-репеллентные). Роскачество и профильные эксперты подчёркивают: важно читать инструкцию, учитывать возрастные ограничения (особенно для детей) и соблюдать регламент применения; разные средства дают разную продолжительность защиты, и действие большинства требует повторного нанесения при длительном пребывании на открытом воздухе.

  • Обработка домашних животных
Домашние питомцы часто приносят клещей домой. Для животных существуют свои акарицидные средства: капли на холку, спреи, ошейники и таблетки. Санитарные службы рекомендуют обрабатывать животных регулярно — в период активности клещей (многие источники называют сроки с марта по ноябрь) — и проверять питомцев после прогулок.
  • Осмотр после прогулки

По возвращении домой тщательно осмотрите одежду, тело (особенно складки кожи), волосы и домашних животных. Клещ легче обнаружим на светлой одежде. Раннее нахождение клеща и его быстрое удаление существенно снижают риск заражения.

Что делать при укусе: не паниковать, но действовать быстро

Лучше обратиться в травмпункт или кабинет помощи пострадавшим от укусов клещей: там удалят клеща в стерильных условиях, обработают ранку и при необходимости отправят клеща на лабораторное исследование. Многие городские травмпункты и больницы предоставляют такую услугу.

Если нет возможности сразу попасть в медицинское учреждение, клеща можно удалить аккуратно пинцетом или специальным инструментом, захватив максимально близко к коже и тянув прямо, без резких перекручиваний — важно не раздавить тело клеща. После удаления ранку нужно обработать антисептиком.

  • Сохранение клеща и лабораторная проверка
Если удалось извлечь клеща — поместите его в небольшую герметичную ёмкость (тёплая, чуть влажная вата), пронумеруйте и доставьте в лабораторию по возможности: исследование клеща методами ИФА/ПЦР может помочь оценить риск заражения и ускорить принятие решений о наблюдении и лечении. При невозможности немедленной отправки — храните клеща в холодильнике (не замораживать) и доставьте в ближайший медпункт.
  • Наблюдение и диагностика

После укуса важно наблюдать за местом укуса и общим самочувствием: при повышении температуры, появлении головной боли, мышечной боли, слабости или характерного покраснения вокруг укуса — нужно немедленно обратиться к врачу. Рекомендовано при подозрении сдавать анализы крови на боррелиоз и другие клещевые инфекции через 2–4 недели после укуса (если симптомы появились) или по указанию врача.

Особенности осенних укусов: почему диагностика и поведение должны быть другими

Фото: Pexels

Позднее обнаружение. Осенью люди чаще надевают меньше защитной одежды при погоде «не слишком холодно», соответственно клещей замечают позже — они дольше сидят и питаются, что повышает риск передачи инфекций.

Перекрытие с простудными симптомами. Осенний сезон — время простуд; первые симптомы клещевой инфекции можно принять за ОРВИ, и это мешает своевременной диагностике.

Пожилые и ослабленные. Уязвимые группы переносят инфекции тяжелее, поэтому профилактика и быстрота обращения особенно важны для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Мифы и факты

Миф: «Клещи исчезают с приходом сентября».

Факт: при тёплой и влажной погоде клещи активны и в сентябре-октябре.

Миф: «Если клещ проковтнут до 24 часов, заражение невозможно».

Факт: риск связан с видом патогена и временем присасывания; раннее удаление снижает, но не полностью исключает риск. Решение о наблюдении/тестах должен принять врач.

Миф: «Всё решает ультразвук/домашние средства».

Факт: частично отпугивающие устройства дают разный эффект. Надёжнее — защитная одежда, репелленты, обработка животных и вакцинация против энцефалита.

Заключение

Клещи в Ленобласти не «умещаются» в календарные рамки одного-двух месяцев. Тёплая и влажная осень делает сентябрь и даже октябрь периодами повышенного риска: клещи продолжают искать хозяина, люди всё ещё активны на дачах и в лесах, а ранние симптомы клещевых инфекций легко перепутать с осенними простудами.

Официальные рекомендации — вакцинация от энцефалита по показаниям, использование акарицидных средств и репеллентов, бдительность после прогулок — остаются актуальными и в осенний период.

Быстрая реакция при укусе, обращение в медицинский пункт и сохранение клеща для анализа — ключевые шаги, которые помогают снизить риски и вовремя начать лечение при необходимости.

Прокрутить вверх