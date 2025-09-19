Клещи осенью не исчезают: почему в Ленобласти сезон укусов продолжается до холодов

Петербург и Ленобласть — регионы с выраженной природно-климатической зоной, где люди любят выезжать на природу, собирать грибы и проводить время в дачах.
Почему клещи «не уходят» с приходом осени
Погодные условия. Клещи активны при достаточно тёплой и влажной погоде. В осенний период, если дни тёплые (температуры на уровне +10…+20 °C) и сохраняется повышенная влажность, клещи продолжают активно искать хозяина и кусают людей и животных. На практике это означает, что даже при календарной осени риск остаётся реальным вплоть до устойчивых заморозков.
Поведение людей. Осень — традиционное время для грибных и дачных выездов. Совмещённое «высокая посещаемость лесов + благоприятная погода» даёт клещам много «возможностей» для контакта с человеком.
Где в регионе и в городе клещи встречаются чаще всего
- лесные массивы с высокой подстилкой и кустарниками;
- прибрежные тростниковые и камышовые заросли;
- дачные участки, соседствующие с полями и перелесками;
- городские парки с непривычно «дикой» растительностью и непросматриваемыми зарослями.
Даже короткая прогулка по краю леса или через заросшую полянку может закончиться присасыванием клеща — поэтому осторожность нужна везде.
Статистика: сколько людей обращаются с укусами осенью
В области за аналогичный период регистрировались тысячи обращений — в отдельных публикациях региональных СМИ и ведомств упоминаются десятки тысяч присасываний за сезон. По состоянию на конец сентября 2024 года в Ленобласти фиксировали свыше десяти тысяч случаев присасываний. Эти цифры подчёркивают, что осенью проблема остаётся массовой.
Какие инфекции переносят клещи и как они проявляются
В нашей зоне основными клинически значимыми угрозами являются:
- Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ)
- Боррелиоз (болезнь Лайма)
Проявляется от классической «мигрирующей» эритемы вокруг места укуса (классическое кольцо) до системных симптомов — артралгий, неврологических и сердечно-сосудистых проявлений — при позднем обращении.
- Менее частые инфекции
Важно: осенние укусы ничем не «менее опасны», чем весенние — просто люди в сентябре часто расслабляются и реже принимают профилактику, поэтому обращений может быть больше и случаи могут быть диагностированы поздно.
Вакцинация от клещевого энцефалита: когда и как это работает
Важно: вакцина не защищает от боррелиоза (болезни Лайма), т.е. она покрывает именно вирусный энцефалит. Против бактериальных инфекций потребуются другие меры и ранняя диагностика
Практические меры защиты
- Одежда и поведение в лесу
- Репелленты и акарицидная обработка одежды
Применяйте средства, специально помеченные как «от клещей» (инсектоакарицидные или инсектоакарицидно-репеллентные). Роскачество и профильные эксперты подчёркивают: важно читать инструкцию, учитывать возрастные ограничения (особенно для детей) и соблюдать регламент применения; разные средства дают разную продолжительность защиты, и действие большинства требует повторного нанесения при длительном пребывании на открытом воздухе.
- Обработка домашних животных
- Осмотр после прогулки
По возвращении домой тщательно осмотрите одежду, тело (особенно складки кожи), волосы и домашних животных. Клещ легче обнаружим на светлой одежде. Раннее нахождение клеща и его быстрое удаление существенно снижают риск заражения.
Что делать при укусе: не паниковать, но действовать быстро
Лучше обратиться в травмпункт или кабинет помощи пострадавшим от укусов клещей: там удалят клеща в стерильных условиях, обработают ранку и при необходимости отправят клеща на лабораторное исследование. Многие городские травмпункты и больницы предоставляют такую услугу.
Если нет возможности сразу попасть в медицинское учреждение, клеща можно удалить аккуратно пинцетом или специальным инструментом, захватив максимально близко к коже и тянув прямо, без резких перекручиваний — важно не раздавить тело клеща. После удаления ранку нужно обработать антисептиком.
- Сохранение клеща и лабораторная проверка
- Наблюдение и диагностика
После укуса важно наблюдать за местом укуса и общим самочувствием: при повышении температуры, появлении головной боли, мышечной боли, слабости или характерного покраснения вокруг укуса — нужно немедленно обратиться к врачу. Рекомендовано при подозрении сдавать анализы крови на боррелиоз и другие клещевые инфекции через 2–4 недели после укуса (если симптомы появились) или по указанию врача.
Особенности осенних укусов: почему диагностика и поведение должны быть другими
Позднее обнаружение. Осенью люди чаще надевают меньше защитной одежды при погоде «не слишком холодно», соответственно клещей замечают позже — они дольше сидят и питаются, что повышает риск передачи инфекций.
Пожилые и ослабленные. Уязвимые группы переносят инфекции тяжелее, поэтому профилактика и быстрота обращения особенно важны для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
Мифы и факты
Миф: «Клещи исчезают с приходом сентября».
Факт: при тёплой и влажной погоде клещи активны и в сентябре-октябре.
Миф: «Если клещ проковтнут до 24 часов, заражение невозможно».
Факт: риск связан с видом патогена и временем присасывания; раннее удаление снижает, но не полностью исключает риск. Решение о наблюдении/тестах должен принять врач.
Миф: «Всё решает ультразвук/домашние средства».
Факт: частично отпугивающие устройства дают разный эффект. Надёжнее — защитная одежда, репелленты, обработка животных и вакцинация против энцефалита.
Заключение
Официальные рекомендации — вакцинация от энцефалита по показаниям, использование акарицидных средств и репеллентов, бдительность после прогулок — остаются актуальными и в осенний период.
Быстрая реакция при укусе, обращение в медицинский пункт и сохранение клеща для анализа — ключевые шаги, которые помогают снизить риски и вовремя начать лечение при необходимости.