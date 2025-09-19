Осенние крысы: почему именно в сентябре грызуны массово перебираются в квартиры

Сентябрь в Петербурге и Ленинградской области — это не только сезон ярмарок, грибов и первых жёлтых листьев.
Специалисты отмечают: в начале осени у крыс и мышей начинается активный поиск тёплых и безопасных мест для зимовки. А городская среда — с её множеством подвалов, мусорных камер, технических этажей и складов — создаёт для этого идеальные условия.
Почему именно осенью грызуны активизируются
Похолодание и сокращение светового дня. Даже если сентябрь в Петербурге тёплый, ночи уже холодные. Для крыс это сигнал искать новые убежища.
Истощение летних запасов. На природе уменьшается количество доступной пищи. В городе её проще добыть: мусорные баки, склады, продуктовые магазины.
Гнездовой цикл. У крыс в это время рождается очередное потомство, и самки стремятся устроить гнёзда в максимально защищённых местах.
Старый жилой фонд. В Петербурге тысячи домов с историей, где подвалы и чердаки давно стали «трассами» для грызунов.
Петербургские реалии: где чаще всего находят крыс
- Подвалы старых домов. Здесь тепло от труб и есть вода из протечек.
- Мусорные камеры и дворы-колодцы. Пища в доступе, а люди часто выносят пакеты не в контейнеры, а «рядом».
- Склады и продуктовые магазины. Особенно с плохой герметизацией дверей и окон.
- Новостройки. Несмотря на новые материалы, через щели в подвалах и мусоропроводах крысы проникают и туда.
Санитарные службы отмечают: именно в сентябре число заявок на дератизацию возрастает почти вдвое по сравнению с летними месяцами.
Чем опасны крысы и мыши
- Заражения и инфекции. Грызуны являются переносчиками лептоспироза, туляремии, сальмонеллёза.
- Аллергии. Шерсть и выделения могут вызывать сильные реакции у детей и людей с астмой.
- Порча имущества. Крысы прогрызают провода, утеплители, пластиковые трубы.
- Опасность для домашних животных. Крысы способны нападать на кошек и маленьких собак, защищая гнездо.
Что советует Роспотребнадзор
- Чистота дворов. Мусор нужно выбрасывать строго в контейнеры, а площадки убирать ежедневно.
- Закрытые подвалы. Двери и окна в технические помещения должны быть герметичными.
- Регулярная дератизация. Управляющие компании обязаны проводить её не реже двух раз в год.
- Контроль складов и магазинов. Продукты должны храниться в закрытых помещениях.
Рекомендации Роскачества
- Хранение продуктов. Всё должно быть в закрытых контейнерах, особенно крупы, мука и хлеб.
- Уборка крошек. Даже мелкие остатки еды становятся приманкой для крыс.
- Закрытые мусорные вёдра. Лучше использовать с крышкой и выносить отходы ежедневно.
- Заделка щелей. В квартирах на первых этажах нужно регулярно проверять плинтусы, трубы и вентиляцию.
Что говорят специалисты
Санитарные службы отмечают, что в последние годы численность грызунов в Петербурге растёт. Причины — мягкие зимы, нерегулярная уборка дворов и проблемы с системой мусоропереработки.
Личный опыт горожан
Многие отмечают, что в старом фонде это давно стало привычным явлением, но в новостройках «осенняя миграция» воспринимается как шок. Жители объединяются и подают коллективные жалобы в управляющие компании, требуя усилить дератизацию.
Как действовать, если крысы появились в доме
- Сообщить в управляющую компанию — дератизация должна проводиться официально.
- Проверить квартиру: заделать щели, поставить металлические сетки на вентиляцию.
- Хранить продукты в герметичных контейнерах.
- Использовать ловушки и ультразвуковые отпугиватели — но только как дополнение, а не замену профессиональной обработке.
Итог
Чтобы не столкнуться с ними лицом к лицу, важно соблюдать простые правила: хранить продукты правильно, убирать мусор, требовать регулярной дератизации от коммунальных служб. Только комплексный подход поможет защитить квартиры и здоровье горожан от «осенних крыс».