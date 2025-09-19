Осенние крысы: почему именно в сентябре грызуны массово перебираются в квартиры

От /

Сентябрь в Петербурге и Ленинградской области — это не только сезон ярмарок, грибов и первых жёлтых листьев.

Фото: pxhere
Именно в это время горожане чаще всего сталкиваются с неприятным соседством: грызуны начинают массово проникать в жилые дома и квартиры. Причём речь идёт не только о подвалах старых домов, но и о вполне ухоженных новостройках.

Специалисты отмечают: в начале осени у крыс и мышей начинается активный поиск тёплых и безопасных мест для зимовки. А городская среда — с её множеством подвалов, мусорных камер, технических этажей и складов — создаёт для этого идеальные условия.

Почему именно осенью грызуны активизируются

Похолодание и сокращение светового дня. Даже если сентябрь в Петербурге тёплый, ночи уже холодные. Для крыс это сигнал искать новые убежища.

Истощение летних запасов. На природе уменьшается количество доступной пищи. В городе её проще добыть: мусорные баки, склады, продуктовые магазины.

Гнездовой цикл. У крыс в это время рождается очередное потомство, и самки стремятся устроить гнёзда в максимально защищённых местах.

Старый жилой фонд. В Петербурге тысячи домов с историей, где подвалы и чердаки давно стали «трассами» для грызунов.

Петербургские реалии: где чаще всего находят крыс

 Фото: pxhere
  • Подвалы старых домов. Здесь тепло от труб и есть вода из протечек.
  • Мусорные камеры и дворы-колодцы. Пища в доступе, а люди часто выносят пакеты не в контейнеры, а «рядом».
  • Склады и продуктовые магазины. Особенно с плохой герметизацией дверей и окон.
  • Новостройки. Несмотря на новые материалы, через щели в подвалах и мусоропроводах крысы проникают и туда.

Санитарные службы отмечают: именно в сентябре число заявок на дератизацию возрастает почти вдвое по сравнению с летними месяцами.

Чем опасны крысы и мыши

  • Заражения и инфекции. Грызуны являются переносчиками лептоспироза, туляремии, сальмонеллёза.
  • Аллергии. Шерсть и выделения могут вызывать сильные реакции у детей и людей с астмой.
  • Порча имущества. Крысы прогрызают провода, утеплители, пластиковые трубы.
  • Опасность для домашних животных. Крысы способны нападать на кошек и маленьких собак, защищая гнездо.

Что советует Роспотребнадзор

Фото: Unsplash
Роспотребнадзор регулярно напоминает: профилактика эффективнее, чем борьба с последствиями. Основные правила:
  • Чистота дворов. Мусор нужно выбрасывать строго в контейнеры, а площадки убирать ежедневно.
  • Закрытые подвалы. Двери и окна в технические помещения должны быть герметичными.
  • Регулярная дератизация. Управляющие компании обязаны проводить её не реже двух раз в год.
  • Контроль складов и магазинов. Продукты должны храниться в закрытых помещениях.

Рекомендации Роскачества

Эксперты Роскачества в своих материалах подчёркивают: борьба с грызунами начинается дома. Что важно:
  • Хранение продуктов. Всё должно быть в закрытых контейнерах, особенно крупы, мука и хлеб.
  • Уборка крошек. Даже мелкие остатки еды становятся приманкой для крыс.
  • Закрытые мусорные вёдра. Лучше использовать с крышкой и выносить отходы ежедневно.
  • Заделка щелей. В квартирах на первых этажах нужно регулярно проверять плинтусы, трубы и вентиляцию.

Что говорят специалисты

Крысы на улице Чапаева 3 марта. Фото: Мойка78
Врачи предупреждают: опасность от грызунов недооценивать нельзя. Контакт с выделениями крыс и мышей может вызвать серьёзные кишечные инфекции. Для детей и пожилых людей риск осложнений особенно велик. Аллергики реагируют даже на присутствие грызунов в доме — усиливается кашель, появляются кожные реакции.

Санитарные службы отмечают, что в последние годы численность грызунов в Петербурге растёт. Причины — мягкие зимы, нерегулярная уборка дворов и проблемы с системой мусоропереработки.

Личный опыт горожан

На городских форумах и в соцсетях осенью появляются десятки сообщений о «гостях» в домах. Люди рассказывают, что крысы не только бегают по подвалам, но и поднимаются по трубам в квартиры. Некоторые жалуются на ночные шорохи за плинтусами, другие находят погрызенные пакеты с едой.

Многие отмечают, что в старом фонде это давно стало привычным явлением, но в новостройках «осенняя миграция» воспринимается как шок. Жители объединяются и подают коллективные жалобы в управляющие компании, требуя усилить дератизацию.

Как действовать, если крысы появились в доме

Фото: pxhere
  • Сообщить в управляющую компанию — дератизация должна проводиться официально.
  • Проверить квартиру: заделать щели, поставить металлические сетки на вентиляцию.
  • Хранить продукты в герметичных контейнерах.
  • Использовать ловушки и ультразвуковые отпугиватели — но только как дополнение, а не замену профессиональной обработке.

Итог

Осень — время, когда крысы и мыши массово ищут новые убежища. Для Петербурга это особенно актуально: старый фонд, дворы-колодцы и мусорные камеры создают благоприятные условия. Грызуны несут риски инфекций, аллергий и материального ущерба.

Чтобы не столкнуться с ними лицом к лицу, важно соблюдать простые правила: хранить продукты правильно, убирать мусор, требовать регулярной дератизации от коммунальных служб. Только комплексный подход поможет защитить квартиры и здоровье горожан от «осенних крыс».

Прокрутить вверх