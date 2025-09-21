«Белый хлеб — зло?» Врач объяснила, почему этот миф живёт дольше самой булки

«Белый хлеб — зло». Эту фразу можно услышать где угодно: в фитнес-клубе, на лекции по правильному питанию, в блоге о «здоровом образе жизни».

Для многих он стал символом нездорового питания, причиной лишнего веса и даже своеобразным «врагом народа» на кухне.

Но диетолог Альбина Комиссарова в своем Telegram-канале обращает внимание: такие категоричные заявления больше вредят, чем помогают.

Белый хлеб действительно уступает цельнозерновому по ряду показателей, но назвать его «всемирным злом» — значит сильно преувеличить.

Чем белый хлеб отличается от цельнозернового

Главный аргумент против белого хлеба — его «бедный состав».
  • В нём меньше клетчатки, потому что зерно проходит дополнительную обработку и теряет оболочку, где содержится основная часть пищевых волокон.
  • Снижается количество витаминов группы B и микроэлементов.
  • Быстрее повышается уровень глюкозы в крови, потому что крахмал в белом хлебе усваивается легче.

Но важно понимать: речь идёт не о вреде как таковом, а о сравнении. Белый хлеб не «яд» и не «триггер ожирения», а просто продукт с меньшей пищевой ценностью.

Калорийность: белый хлеб не опаснее других

Часто можно услышать: белый хлеб — источник «пустых калорий». Но, как подчёркивает врач, по калорийности он практически не отличается от цельнозернового. Более того, некоторые виды «здорового» хлеба без глютена или с семенами оказываются даже более калорийными.

Ключевой момент: мы набираем вес не от конкретных продуктов, а от общего переедания. Если рацион избыточен, то килограммы будут прибавляться и на цельнозерновом хлебе, и на овсяном печенье.

Почему хлеб демонизируют

Тема «плохого» хлеба возникла не на пустом месте.

  1. Мода на ЗОЖ. Чем проще противопоставить «вредный» продукт «полезному», тем легче продать новую систему питания.
  2. Диеты и маркетинг. Исключение белого хлеба часто используется как «первый шаг» к похудению, хотя в реальности эффект даёт не хлеб, а сокращение общей калорийности.
  3. Психологический фактор. Белый хлеб — продукт повседневный, доступный и массовый. Удобно сделать его «виноватым» во всех проблемах.

Когда белый хлеб действительно не в пользу

Есть ситуации, когда белый хлеб лучше ограничить:

  • при сахарном диабете (из-за высокого гликемического индекса),
  • при проблемах с ЖКТ, где требуется больше клетчатки,
  • при похудении, если человек склонен переедать именно выпечку.

В таких случаях предпочтение стоит отдавать цельнозерновым сортам или хлебу с добавками, которые дольше насыщают.

Здоровье и хлеб: баланс, а не крайности

Врач подчёркивает: не стоит делить еду на «плохую» и «хорошую». Такой подход создаёт ненужные страхи и ограничения. Белый хлеб можно включать в рацион, если он сочетается с другими продуктами: овощами, белком, полезными жирами.

Пример:

  • бутерброд с белым хлебом, овощами и индейкой будет вполне здоровым приёмом пищи;
  • а вот три булки с маслом и вареньем подряд — избыточны, независимо от сорта хлеба.

Как выбирать хлеб без стресса

  1. Читайте состав. Чем меньше добавок, тем лучше. В классическом хлебе достаточно муки, воды, соли и дрожжей.
  2. Смотрите на цель. Если нужна сытость и клетчатка — цельнозерновой лучше. Если важен вкус или привычка — белый хлеб не запрещён.
  3. Не бойтесь разнообразия. Можно есть и белый, и ржаной, и зерновой хлеб, комбинируя их в рационе.

Миф разоблачён

Белый хлеб — не зло и не яд. Да, он уступает цельнозерновому по содержанию клетчатки и витаминов, но это не делает его опасным для здоровья.

Ключевой вывод от врача Комиссаровой прост:

  • вес мы набираем от переедания, а не от конкретного продукта;
  • хлеб — это лишь часть рациона, и бояться его из-за цвета или состава бессмысленно;
  • стоит отдавать предпочтение цельнозерновому, но и белый хлеб исключать из жизни не нужно.

Поэтому вместо того чтобы закатывать глаза на чью-то булку, лучше посмотреть на собственный рацион в целом. Ведь баланс, а не крайние запреты, делает питание действительно здоровым.

