«Белый хлеб — зло?» Врач объяснила, почему этот миф живёт дольше самой булки

«Белый хлеб — зло». Эту фразу можно услышать где угодно: в фитнес-клубе, на лекции по правильному питанию, в блоге о «здоровом образе жизни».
Но диетолог Альбина Комиссарова в своем Telegram-канале обращает внимание: такие категоричные заявления больше вредят, чем помогают.
Белый хлеб действительно уступает цельнозерновому по ряду показателей, но назвать его «всемирным злом» — значит сильно преувеличить.
Чем белый хлеб отличается от цельнозернового
- В нём меньше клетчатки, потому что зерно проходит дополнительную обработку и теряет оболочку, где содержится основная часть пищевых волокон.
- Снижается количество витаминов группы B и микроэлементов.
- Быстрее повышается уровень глюкозы в крови, потому что крахмал в белом хлебе усваивается легче.
Но важно понимать: речь идёт не о вреде как таковом, а о сравнении. Белый хлеб не «яд» и не «триггер ожирения», а просто продукт с меньшей пищевой ценностью.
Калорийность: белый хлеб не опаснее других
Ключевой момент: мы набираем вес не от конкретных продуктов, а от общего переедания. Если рацион избыточен, то килограммы будут прибавляться и на цельнозерновом хлебе, и на овсяном печенье.
Почему хлеб демонизируют
Тема «плохого» хлеба возникла не на пустом месте.
- Мода на ЗОЖ. Чем проще противопоставить «вредный» продукт «полезному», тем легче продать новую систему питания.
- Диеты и маркетинг. Исключение белого хлеба часто используется как «первый шаг» к похудению, хотя в реальности эффект даёт не хлеб, а сокращение общей калорийности.
- Психологический фактор. Белый хлеб — продукт повседневный, доступный и массовый. Удобно сделать его «виноватым» во всех проблемах.
Когда белый хлеб действительно не в пользу
Есть ситуации, когда белый хлеб лучше ограничить:
- при сахарном диабете (из-за высокого гликемического индекса),
- при проблемах с ЖКТ, где требуется больше клетчатки,
- при похудении, если человек склонен переедать именно выпечку.
В таких случаях предпочтение стоит отдавать цельнозерновым сортам или хлебу с добавками, которые дольше насыщают.
Здоровье и хлеб: баланс, а не крайности
Пример:
- бутерброд с белым хлебом, овощами и индейкой будет вполне здоровым приёмом пищи;
- а вот три булки с маслом и вареньем подряд — избыточны, независимо от сорта хлеба.
Как выбирать хлеб без стресса
- Читайте состав. Чем меньше добавок, тем лучше. В классическом хлебе достаточно муки, воды, соли и дрожжей.
- Смотрите на цель. Если нужна сытость и клетчатка — цельнозерновой лучше. Если важен вкус или привычка — белый хлеб не запрещён.
- Не бойтесь разнообразия. Можно есть и белый, и ржаной, и зерновой хлеб, комбинируя их в рационе.
Миф разоблачён
Ключевой вывод от врача Комиссаровой прост:
- вес мы набираем от переедания, а не от конкретного продукта;
- хлеб — это лишь часть рациона, и бояться его из-за цвета или состава бессмысленно;
- стоит отдавать предпочтение цельнозерновому, но и белый хлеб исключать из жизни не нужно.
Поэтому вместо того чтобы закатывать глаза на чью-то булку, лучше посмотреть на собственный рацион в целом. Ведь баланс, а не крайние запреты, делает питание действительно здоровым.