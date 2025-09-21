Начинается сезон хурмы: почему из-за неё можно попасть на операционный стол

От /

Осень в Петербурге и Ленобласти — это не только золотые листья и туман, но и сезон хурмы.

Хурма. Фото: pxhere
На прилавках она появляется в конце сентября и остаётся до зимы. Многие ждут этого фрукта целый год: сладкая, насыщенная витаминами, она кажется идеальной заменой конфетам.

Но мало кто знает, что именно хурма чаще других фруктов приводит к образованию так называемых желудочных камней — безоаров, которые иногда приходится удалять хирургическим путём. Мойка78 вместе со специалистами рассказывает, почему так происходит.

Что такое безоары и почему они связаны именно с хурмой

Безоары — это плотные образования в желудке или кишечнике, которые формируются из непереваренных остатков пищи. В случае хурмы их главным «строительным материалом» становятся танины — дубильные вещества, благодаря которым фрукт иногда имеет терпкий вкус.

Как поясняют гастроэнтерологи, процесс выглядит так:

  • танины попадают в желудок вместе с мякотью хурмы;
  • в кислой среде они связываются с белками пищи и клетчаткой;
  • постепенно образуются плотные комки, которые твердеют и превращаются в камни.

Такие образования нарушают работу ЖКТ и могут вызвать серьёзные осложнения.

Чем это опасно для здоровья

Хурма. Фото: pxhere
  1. Боль и тяжесть в животе — ощущение, будто переели, но чувство не уходит.
  2. Нарушение пищеварения — тошнота, рвота, вздутие, иногда запоры.
  3. Закупорка кишечника — наиболее тяжёлый вариант: пища перестаёт продвигаться, и без хирургического вмешательства уже не обойтись.
Как отмечает доктор Дарья Садовская в своём Telegram-канале, случаи, когда пациенту приходится ложиться на операционный стол после «невинного перекуса хурмой», отнюдь не редкость. Чаще всего это связано либо с чрезмерным употреблением фрукта, либо с особенностями его приёма — например, когда хурму едят натощак.

Группа риска: кому хурма особенно опасна

  • Людям с заболеваниями желудка (гастрит, язвенная болезнь).
  • Детям — их ЖКТ более чувствителен к дубильным веществам.
  • Пожилым людям, у которых уже снижена моторика желудка и кишечника.

Что советуют специалисты

Хурма. Фото: pxhere

Рекомендации врачей

  • Отдавать предпочтение спелой хурме: в ней меньше танинов.
  • Не есть натощак: лучше после приёма другой пищи.
  • Ограничить количество: безопасной дозой считается 1–2 плода за раз.
  • Выбирать сорта с низким содержанием танинов — например, «королёк».

Советы Роспотребнадзора

Роспотребнадзор неоднократно напоминал: хурму нужно тщательно мыть, так как на её кожице могут оставаться пестициды и грязь. Кроме того, фрукт противопоказан при тяжёлых нарушениях пищеварения, поэтому детям его рекомендуют давать только в небольших количествах и под контролем взрослых.

Позиция Роскачества

Эксперты Роскачества указывают: при выборе хурмы нужно смотреть на консистенцию и цвет. Спелый плод мягкий, равномерно окрашенный, без трещин и пятен. В терпких, недозрелых плодах концентрация танинов выше — именно они чаще всего становятся причиной проблем.

Как есть хурму безопасно

Хурма. Фото: pxhere
  1. Дайте ей дозреть — можно оставить в бумажном пакете вместе с яблоком или бананом.
  2. Сочетайте с другой едой, богатой белками и жирами — так танины усваиваются легче.
  3. Не увлекайтесь количеством: хурма должна быть дополнением, а не основой рациона.

Итог

Хурма. Фото: pxhere
Хурма — один из символов осени и кладезь полезных веществ: витамины А и С, калий, магний, клетчатка. Но именно она может обернуться неожиданной угрозой для здоровья.

Опасность связана не с самим фруктом, а с его неправильным употреблением. Следуя рекомендациям специалистов и контролируя количество, хурму можно включать в рацион без риска оказаться в операционной.

Прокрутить вверх