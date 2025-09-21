Начинается сезон хурмы: почему из-за неё можно попасть на операционный стол

Осень в Петербурге и Ленобласти — это не только золотые листья и туман, но и сезон хурмы.
Но мало кто знает, что именно хурма чаще других фруктов приводит к образованию так называемых желудочных камней — безоаров, которые иногда приходится удалять хирургическим путём. Мойка78 вместе со специалистами рассказывает, почему так происходит.
Что такое безоары и почему они связаны именно с хурмой
Как поясняют гастроэнтерологи, процесс выглядит так:
- танины попадают в желудок вместе с мякотью хурмы;
- в кислой среде они связываются с белками пищи и клетчаткой;
- постепенно образуются плотные комки, которые твердеют и превращаются в камни.
Такие образования нарушают работу ЖКТ и могут вызвать серьёзные осложнения.
Чем это опасно для здоровья
- Боль и тяжесть в животе — ощущение, будто переели, но чувство не уходит.
- Нарушение пищеварения — тошнота, рвота, вздутие, иногда запоры.
- Закупорка кишечника — наиболее тяжёлый вариант: пища перестаёт продвигаться, и без хирургического вмешательства уже не обойтись.
Группа риска: кому хурма особенно опасна
- Людям с заболеваниями желудка (гастрит, язвенная болезнь).
- Детям — их ЖКТ более чувствителен к дубильным веществам.
- Пожилым людям, у которых уже снижена моторика желудка и кишечника.
Что советуют специалисты
Рекомендации врачей
- Отдавать предпочтение спелой хурме: в ней меньше танинов.
- Не есть натощак: лучше после приёма другой пищи.
- Ограничить количество: безопасной дозой считается 1–2 плода за раз.
- Выбирать сорта с низким содержанием танинов — например, «королёк».
Советы Роспотребнадзора
Роспотребнадзор неоднократно напоминал: хурму нужно тщательно мыть, так как на её кожице могут оставаться пестициды и грязь. Кроме того, фрукт противопоказан при тяжёлых нарушениях пищеварения, поэтому детям его рекомендуют давать только в небольших количествах и под контролем взрослых.
Позиция Роскачества
Как есть хурму безопасно
- Дайте ей дозреть — можно оставить в бумажном пакете вместе с яблоком или бананом.
- Сочетайте с другой едой, богатой белками и жирами — так танины усваиваются легче.
- Не увлекайтесь количеством: хурма должна быть дополнением, а не основой рациона.
Итог
Опасность связана не с самим фруктом, а с его неправильным употреблением. Следуя рекомендациям специалистов и контролируя количество, хурму можно включать в рацион без риска оказаться в операционной.