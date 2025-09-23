Что есть, чтобы поднять ферритин

Сегодня в соцсетях и на сайтах о «здоровом питании» можно встретить десятки советов о том, как быстро поднять ферритин продуктами.

Людям обещают, что «достаточно есть гранаты, яблоки или гречку — и показатели железа в крови поднимутся». Но так ли это на самом деле? Диетолог Альбина Комиссарова в своем Telegram-канале объясняет: многое из того, что считается «народными методами», не работает так эффективно, как принято думать.

Ферритин — это белок, который отражает запасы железа в организме. Его низкий уровень чаще всего указывает на железодефицит, а значит, на риск анемии. Но поднимать ферритин только едой — задача крайне сложная.

Почему мифы о «чудо-продуктах» не работают

В сети часто можно встретить списки продуктов, которые якобы мгновенно «насытят кровь железом»: яблоки, гранаты, шпинат, свекла. Да, они содержат железо, но в форме, которая почти не усваивается.

Комиссарова подчёркивает: важно различать гемовое и негемовое железо.

  • Негемовое железо содержится в растительных продуктах, но усваивается крайне плохо (около 2–5%).
  • Гемовое железо есть в продуктах животного происхождения, и именно оно наиболее эффективно для организма: усвоение достигает 20–30%.

Поэтому поедание килограммов яблок в надежде поднять ферритин — пустая трата времени.

Что действительно стоит есть

Если говорить о продуктах, которые реально помогают восполнять дефицит, то список будет совсем другим. Врач советует делать акцент именно на источниках гемового железа.
  • Говяжья печень — лидер по содержанию железа в усвояемой форме.
  • Красное мясо (говядина, баранина) — оптимальный продукт для включения в рацион при сниженных запасах ферритина.
  • Морепродукты (устрицы, мидии, креветки) — важный источник не только железа, но и цинка.
  • Птица и яйца — менее концентрированные, но тоже полезные источники.

Комиссарова отмечает: растительные продукты могут быть дополнением, но не заменой. Например, гречка и бобовые содержат железо, но оно усваивается в разы хуже.

Витамин С — союзник в усвоении

Есть нюанс: даже гемовое железо усваивается лучше, если сочетать его с продуктами, богатыми витамином С. Поэтому к мясным блюдам полезно добавлять:
  • свежие овощи (болгарский перец, брокколи, помидоры),
  • фрукты (апельсины, киви),
  • ягоды (смородину, клубнику).

А вот чай и кофе, наоборот, снижают усвоение железа — их лучше пить спустя пару часов после еды.

Почему одними продуктами не обойтись

Главный миф, который врач просит развенчать: если у человека уже развилась железодефицитная анемия, никакие продукты не смогут исправить ситуацию.

Да, питание играет роль в профилактике, но если ферритин критически низкий, нужны именно препараты железа. Они назначаются врачом и подбираются индивидуально. В этом случае продукты могут лишь поддерживать терапию, но не заменять её.

Комиссарова подчёркивает: пытаться «залечить» анемию яблоками или свеклой — опасно, потому что это откладывает начало полноценного лечения и может привести к тяжёлым осложнениям.

Баланс и разнообразие

Важно помнить, что питание должно быть не просто «насыщенным железом», а сбалансированным. В рационе должны быть:
  • белки (мясо, рыба, бобовые),
  • полезные жиры (рыба, орехи, оливковое масло),
  • углеводы (цельнозерновые продукты, овощи, фрукты).

Только при таком подходе организм получает всё необходимое для полноценного кроветворения и работы иммунной системы.

Когда стоит проверить ферритин

Иногда люди начинают подозревать у себя железодефицит, увидев выпадение волос или ощущая постоянную слабость. Но симптомов может быть больше:
  • бледность кожи,
  • ломкость ногтей,
  • головокружение,
  • учащённое сердцебиение,
  • снижение концентрации внимания.

При таких признаках не стоит заниматься самодиагностикой. Анализ на ферритин — это быстрый и доступный способ проверить запасы железа.

Повышение ферритина продуктами питания — миф, если речь идёт о серьёзном дефиците. В таких случаях помогают только препараты железа. Но в качестве профилактики и поддержки организма питание играет большую роль.

Поэтому лучшее, что можно сделать — это включать в рацион продукты с гемовым железом, сочетать их с витамином С и следить за балансом питания. А при подозрении на анемию — не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

Ферритин — это не показатель, который можно «поднять яблоками». Это маркер здоровья, и подходить к нему нужно серьёзно.

