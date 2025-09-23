Что есть, чтобы поднять ферритин

Сегодня в соцсетях и на сайтах о «здоровом питании» можно встретить десятки советов о том, как быстро поднять ферритин продуктами.
Ферритин — это белок, который отражает запасы железа в организме. Его низкий уровень чаще всего указывает на железодефицит, а значит, на риск анемии. Но поднимать ферритин только едой — задача крайне сложная.
Почему мифы о «чудо-продуктах» не работают
Комиссарова подчёркивает: важно различать гемовое и негемовое железо.
- Негемовое железо содержится в растительных продуктах, но усваивается крайне плохо (около 2–5%).
- Гемовое железо есть в продуктах животного происхождения, и именно оно наиболее эффективно для организма: усвоение достигает 20–30%.
Поэтому поедание килограммов яблок в надежде поднять ферритин — пустая трата времени.
Что действительно стоит есть
- Говяжья печень — лидер по содержанию железа в усвояемой форме.
- Красное мясо (говядина, баранина) — оптимальный продукт для включения в рацион при сниженных запасах ферритина.
- Морепродукты (устрицы, мидии, креветки) — важный источник не только железа, но и цинка.
- Птица и яйца — менее концентрированные, но тоже полезные источники.
Комиссарова отмечает: растительные продукты могут быть дополнением, но не заменой. Например, гречка и бобовые содержат железо, но оно усваивается в разы хуже.
Витамин С — союзник в усвоении
- свежие овощи (болгарский перец, брокколи, помидоры),
- фрукты (апельсины, киви),
- ягоды (смородину, клубнику).
А вот чай и кофе, наоборот, снижают усвоение железа — их лучше пить спустя пару часов после еды.
Почему одними продуктами не обойтись
Главный миф, который врач просит развенчать: если у человека уже развилась железодефицитная анемия, никакие продукты не смогут исправить ситуацию.
Комиссарова подчёркивает: пытаться «залечить» анемию яблоками или свеклой — опасно, потому что это откладывает начало полноценного лечения и может привести к тяжёлым осложнениям.
Баланс и разнообразие
- белки (мясо, рыба, бобовые),
- полезные жиры (рыба, орехи, оливковое масло),
- углеводы (цельнозерновые продукты, овощи, фрукты).
Только при таком подходе организм получает всё необходимое для полноценного кроветворения и работы иммунной системы.
Когда стоит проверить ферритин
- бледность кожи,
- ломкость ногтей,
- головокружение,
- учащённое сердцебиение,
- снижение концентрации внимания.
При таких признаках не стоит заниматься самодиагностикой. Анализ на ферритин — это быстрый и доступный способ проверить запасы железа.
Повышение ферритина продуктами питания — миф, если речь идёт о серьёзном дефиците. В таких случаях помогают только препараты железа. Но в качестве профилактики и поддержки организма питание играет большую роль.
Ферритин — это не показатель, который можно «поднять яблоками». Это маркер здоровья, и подходить к нему нужно серьёзно.