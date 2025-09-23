Обезжиренные йогурт, молоко и кефир: миф о «здоровом выборе»

Сегодня в магазине на полке «здоровое питание» мы чаще всего видим йогурты с надписью 0% жирности, молоко «лайт», творог «фитнес» и десятки других продуктов, из которых якобы убран «лишний» жир.

Нам десятилетиями внушали: жир — это зло, от него толстеют и болеют. Но современные исследования и опыт врачей-эндокринологовбговорят об обратном: жиры жизненно необходимы человеку, а отказ от них способен принести больше вреда, чем пользы.

Мойка78 вместе с эндокринологом Зухрой Павловой разобралась, почему обезжиренные продукты — вовсе не гарантия здоровья, а в ряде случаев даже ловушка.

Зачем нам вообще нужны жиры

Жиры — это не только калории. Это основа биологических процессов:
  • участвуют в строительстве клеток мозга и нервной системы;
  • обеспечивают синтез гормонов (в том числе половых и стрессовых);
  • регулируют воспалительные процессы;
  • защищают от остеопороза, раннего старения, деменции;
  • необходимы для усвоения витаминов A, D, E и K;
  • поддерживают эластичность сосудов и нормальную работу сердца.

Когда в рационе критически мало жиров, страдает весь организм.

Чем грозит дефицит жиров

Эндокринологи фиксируют следующие последствия:
  • снижение иммунитета;
  • хроническая усталость, депрессия, апатия;
  • сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей;
  • гормональные сбои, нарушения менструального цикла у женщин;
  • повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний;
  • снижение когнитивных функций;
  • даже внезапная смерть при тяжёлом дефиците.

Почему обезжиренные продукты — не благо

1. Потеря витаминов

При удалении жира из молочных продуктов хуже усваиваются витамины A, D, E, K. Именно они поддерживают кости, зрение, кожу и сосуды.

2. Добавки вместо жира

Чтобы обезжиренный йогурт или творог не казался водянистым и безвкусным, производители добавляют: крахмалы, загустители, ароматизаторы, подсластители. Получается продукт с низкой биологической ценностью, но с «пластмассовым» вкусом и высокой гликемической нагрузкой.

3. Нет чувства сытости

В своем Telegram-канале Павлова напоминает, что жиры — главный источник насыщения. Если в йогурте их нет, он не даёт длительного чувства сытости. В итоге человек ест больше, чем нужно, а калорийность рациона только растёт.

4. Калорийность не всегда ниже

Обезжиренные продукты часто оказываются не менее калорийными из-за добавленного сахара. Например, йогурт «0%» может содержать больше сахара, чем обычный 3,2%.

Какой жир в молочке оптимальный

По мнению специалистов, идеальная жирность молочных продуктов — умеренная:
  • творог 3–5%;
  • молоко и кефир 2,5–3,2%;
  • йогурты натуральные без сахара 2–4%.

Именно такие продукты наиболее физиологичны, лучше усваиваются и дольше насыщают.

Полезные и вредные жиры

Полезные жиры

  • Омега-3 (лосось, скумбрия, сельдь, льняное семя, грецкие орехи);
  • мононенасыщенные жиры (авокадо, оливковое масло, орехи, кунжут, семена).

Они снижают риск инфаркта и инсульта, улучшают работу мозга и замедляют старение.

Вредные жиры

  • трансжиры (маргарины, промышленная выпечка, фастфуд);
  • избыток насыщенных жиров (сливочное масло в чрезмерных количествах, жирное мясо).

Что говорят исследования

В 2016 году British Journal of Nutrition опубликовал метаанализ, показавший: употребление умеренного количества молочных продуктов с нормальной жирностью снижает риск диабета 2 типа.

В исследовании American Journal of Clinical Nutrition (2018) отмечено, что люди, которые ели йогурт и сыр средней жирности, имели более стабильный вес и меньший риск ожирения, чем те, кто выбирал обезжиренные аналоги.

Работы Гарвардской школы общественного здравоохранения также подтверждают: обезжиренные молочные продукты не дают ожидаемого снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, а иногда даже увеличивают его из-за избытка добавленного сахара.

Как правильно включать жиры в рацион

  1. Делайте ставку на полезные источники: рыба, орехи, семена, оливковое масло.
  2. Отдавайте предпочтение молочным продуктам умеренной жирности.
  3. Избегайте трансжиров — внимательно читайте состав.
  4. Балансируйте: углеводы, белки и жиры должны присутствовать в каждом приёме пищи.
  5. Помните: избыточные калории — главная причина лишнего веса, а не жир сам по себе.

Миф о том, что обезжиренные продукты «здоровее», чем обычные, — опасное заблуждение. В действительности, постоянный выбор «0%» может привести к дефициту витаминов, проблемам с гормонами и риску переедания.

Правильнее всего — выбирать умеренно жирные продукты, контролировать общий калораж и следить за качеством жиров, а не за их полным отсутствием.

Зухра Павлова подчёркивает, что жиры — не враги, а союзники здоровья. Исключать их — значит лишать организм защиты и питания, которое предусмотрено самой природой.

