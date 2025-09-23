Обезжиренные йогурт, молоко и кефир: миф о «здоровом выборе»

Сегодня в магазине на полке «здоровое питание» мы чаще всего видим йогурты с надписью 0% жирности, молоко «лайт», творог «фитнес» и десятки других продуктов, из которых якобы убран «лишний» жир.
Мойка78 вместе с эндокринологом Зухрой Павловой разобралась, почему обезжиренные продукты — вовсе не гарантия здоровья, а в ряде случаев даже ловушка.
Зачем нам вообще нужны жиры
- участвуют в строительстве клеток мозга и нервной системы;
- обеспечивают синтез гормонов (в том числе половых и стрессовых);
- регулируют воспалительные процессы;
- защищают от остеопороза, раннего старения, деменции;
- необходимы для усвоения витаминов A, D, E и K;
- поддерживают эластичность сосудов и нормальную работу сердца.
Когда в рационе критически мало жиров, страдает весь организм.
Чем грозит дефицит жиров
- снижение иммунитета;
- хроническая усталость, депрессия, апатия;
- сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей;
- гормональные сбои, нарушения менструального цикла у женщин;
- повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний;
- снижение когнитивных функций;
- даже внезапная смерть при тяжёлом дефиците.
Почему обезжиренные продукты — не благо
1. Потеря витаминов
При удалении жира из молочных продуктов хуже усваиваются витамины A, D, E, K. Именно они поддерживают кости, зрение, кожу и сосуды.
2. Добавки вместо жира
3. Нет чувства сытости
В своем Telegram-канале Павлова напоминает, что жиры — главный источник насыщения. Если в йогурте их нет, он не даёт длительного чувства сытости. В итоге человек ест больше, чем нужно, а калорийность рациона только растёт.
4. Калорийность не всегда ниже
Обезжиренные продукты часто оказываются не менее калорийными из-за добавленного сахара. Например, йогурт «0%» может содержать больше сахара, чем обычный 3,2%.
Какой жир в молочке оптимальный
- творог 3–5%;
- молоко и кефир 2,5–3,2%;
- йогурты натуральные без сахара 2–4%.
Именно такие продукты наиболее физиологичны, лучше усваиваются и дольше насыщают.
Полезные и вредные жиры
Полезные жиры
- Омега-3 (лосось, скумбрия, сельдь, льняное семя, грецкие орехи);
- мононенасыщенные жиры (авокадо, оливковое масло, орехи, кунжут, семена).
Они снижают риск инфаркта и инсульта, улучшают работу мозга и замедляют старение.
Вредные жиры
- трансжиры (маргарины, промышленная выпечка, фастфуд);
- избыток насыщенных жиров (сливочное масло в чрезмерных количествах, жирное мясо).
Что говорят исследования
В исследовании American Journal of Clinical Nutrition (2018) отмечено, что люди, которые ели йогурт и сыр средней жирности, имели более стабильный вес и меньший риск ожирения, чем те, кто выбирал обезжиренные аналоги.
Работы Гарвардской школы общественного здравоохранения также подтверждают: обезжиренные молочные продукты не дают ожидаемого снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, а иногда даже увеличивают его из-за избытка добавленного сахара.
Как правильно включать жиры в рацион
- Делайте ставку на полезные источники: рыба, орехи, семена, оливковое масло.
- Отдавайте предпочтение молочным продуктам умеренной жирности.
- Избегайте трансжиров — внимательно читайте состав.
- Балансируйте: углеводы, белки и жиры должны присутствовать в каждом приёме пищи.
- Помните: избыточные калории — главная причина лишнего веса, а не жир сам по себе.
Миф о том, что обезжиренные продукты «здоровее», чем обычные, — опасное заблуждение. В действительности, постоянный выбор «0%» может привести к дефициту витаминов, проблемам с гормонами и риску переедания.
Зухра Павлова подчёркивает, что жиры — не враги, а союзники здоровья. Исключать их — значит лишать организм защиты и питания, которое предусмотрено самой природой.