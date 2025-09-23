В России создали вакцину от гриппа, способную дать иммунитет на несколько лет

В России проводятся клинические исследования интраназальной вакцины от гриппа, которая дает долговременный иммунитет.
Разработали препарат специалисты НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России.
Директор Национального центра по гриппу ВОЗ НИИ гриппа Минздрава Андрей Васин рассказал, вакцина была разработана уже давно, туда вложен большой научный задел.
Ранее директор НИИ гриппа Дмитрия Лиознов сообщал «Интерфаксу», что разработанная в институте вакцина направлена против вируса гриппа А. Она сконструирована таким образом, чтобы вводить ее потребовалось раз в несколько лет.
Все это время будет действовать иммунитет от болезни.
Ранее сообщалось, что список бесплатных для россиян прививок могут расширить по мере готовности массового применения различных препаратов.