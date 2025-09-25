«Эликсир красоты»: как помогает рыба во время беременности

Нутрициолог пояснила, почему так важно обогатить рацион беременных морепродуктами.
В рыбе содержатся омега-3 и белок, а также уникальный комплекс микроэлементов, помогающий вырабатывать глутатион — «фермент молодости». В совокупности данные микроэлементы помогают будущей матери в период, когда кожа становится более чувствительной.
Лучший перекус для будущих мам – нежирные сорта рыбы, такие как треска, минтай или камбала. Такие виды рыбы обеспечивают организм высококачественным материалом для обновления клеток.
«Омега-3 жирные кислоты — настоящая находка для будущих мам: они не только помогают в борьбе с растяжками, но и активно участвуют в формировании мозга и зрения малыша. Это тот случай, когда один продукт работает одновременно на благо мамы и ребенка»,
— объяснила эксперт.
Больше всего омега-3 в сельди или атлантической скумбрии. Лучше всего питаться рыбой на регулярной основе, сочетая с другими источниками полезных жиров – авокадо, орехами и качественными растительными маслами.
Однако рыбу важно чередовать. Подход разнообразия в продукции позволит получить равное количество необходимых витаминов и микроэлементов.