«Эликсир красоты»: как помогает рыба во время беременности

Нутрициолог пояснила, почему так важно обогатить рацион беременных морепродуктами.

В беседе с «Газета.Ru» нутрициолог Юлия Хлопова отметила, что ключевым продуктом в меню беременных становится рыба. Такую пищу по праву можно назвать натуральным эликсиром красоты для беременных.

В рыбе содержатся омега-3 и белок, а также уникальный комплекс микроэлементов, помогающий вырабатывать глутатион — «фермент молодости». В совокупности данные микроэлементы помогают будущей матери в период, когда кожа становится более чувствительной.

В составе рыбы также много элементов, помогающих сохранить блеск волос и плотность ногтей – именно данные части тела особенно ломкие в период вынашивания младенца.

Лучший перекус для будущих мам – нежирные сорта рыбы, такие как треска, минтай или камбала. Такие виды рыбы обеспечивают организм высококачественным материалом для обновления клеток.

«Омега-3 жирные кислоты — настоящая находка для будущих мам: они не только помогают в борьбе с растяжками, но и активно участвуют в формировании мозга и зрения малыша. Это тот случай, когда один продукт работает одновременно на благо мамы и ребенка»,

— объяснила эксперт.

Больше всего омега-3 в сельди или атлантической скумбрии. Лучше всего питаться рыбой на регулярной основе, сочетая с другими источниками полезных жиров – авокадо, орехами и качественными растительными маслами.

Однако рыбу важно чередовать. Подход разнообразия в продукции позволит получить равное количество необходимых витаминов и микроэлементов.

