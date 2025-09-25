Отечественный препарат от рака мозга пройдет клинические испытания в 2026 году

Тестирование российского препарата от рака мозга начнутся в 2026 году на безе Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.
Как сообщает ТАСС, препарат разработан российскими учеными на основе генно-модифицированного онколитического вируса осповакцины и предназначен для лечения рака головного мозга в 2026 году.
В начале 2025 года завершилась первая фаза испытаний этого же препарата против рака молочной железы. Исследование проводилось в четырех клинических центрах. В половине случаев препарат показал стабилизацию опухоли при однократном введении на 60-й день. У 80% на 82-й день также отмечались улучшения состояния.
Ученые заменили два гена вируса в новом препарате для усиления иммунного ответа и создания большей противоопухолевой активности. Доклинические испытания препарата показали, что он эффективно подавляет развитие основной опухоли, не затрагивая здоровые клетки.